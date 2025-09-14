Perú

Manifestaciones por la reforma de pensiones: reportan heridos y detenido tras enfrentamientos con PNP en el Centro de Lima

Al menos dos jóvenes resultaron heridos durante los enfrentamientos en la Av. Abancay y fueron trasladados de emergencia a un centro médico, mientras la protesta lleva más de 12 horas en rechazo a la reforma de pensiones de la AFP

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Crédito: Notic Convencion
Crédito: Notic Convencion

La mañana de este sábado, cientos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se concentraron en el centro de Lima para manifestarse en contra de la reciente reforma de pensiones. Las protestas se realizaron principalmente en la Plaza San Martín y se extendieron hacia la Avenida Abancay y el Congreso de la República.

Tras más de 12 horas desde el inicio de la movilización, se reportó los primeros heridos durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, se registró las primeras detenciones, mientras varias vías del Cercado de Lima permanecen cerradas.

La protesta, convocada por la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, buscó expresar el rechazo ciudadano a la reglamentación de la reforma de pensiones aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. La movilización también se replicó en otras regiones como Piura, Trujillo y Puno, donde los manifestantes demandaron cambios en la legislación previsional.

Crédito: La Palta / Sebastián
Crédito: La Palta / Sebastián Blanco

Primeros detenidos durante la manifestación en la Avenida Abancay

Uno de los primeros detenidos de la jornada fue capturado en la Avenida Abancay, según muestran imágenes compartidas en redes sociales. En ellas se observa a un manifestante acorralado por tres agentes policiales, mientras intenta retirarse del lugar. A su alrededor, otros jóvenes graban la escena mientras los efectivos solicitan documentos e identificación.

Un manifestante fue arrestado durante la protesta contra la Ley AFP en el centro de Lima. | Facebook / Prensa Total

Las detenciones reflejan la tensión que se vive en la zona, donde los manifestantes continúan exigiendo el retiro de hasta 4 UIT de sus fondos en las AFP y la derogación de la reforma de pensiones. Las autoridades mantienen presencia policial para controlar la marcha, impidiendo que los ciudadanos avancen hacia el Congreso de la República sin autorización.

Joven resultó inconsciente durante marcha por reforma de AFP

Durante las manifestaciones en el centro de Lima, se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). En uno de los incidentes, un joven identificado como Samuel resultó herido en la zona de la ceja; testigos indican que se desmayó y comenzó a convulsionar antes de ser trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo para recibir atención.

Crédito: La Palta / Sebastián
Crédito: La Palta / Sebastián Blanco

Pronto se reportó otro herido en la Avenida Abancay, quien se identificó como parte de la prensa alternativa que cubría la protesta. Según relató, resultó lesionado después de que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se percataran de que estaba grabando un incidente en el que una joven habría sido agredida, a quien ayudó a levantarse tras caer. El periodista aseguró que cinco agentes lo inmovilizaron en el suelo, provocándole la rotura del celular. Las imágenes muestran un golpe en la cabeza con sangrado.

La policía reforzó su presencia cuando grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia el Congreso de la República. Durante la intervención, se produjeron empujones y se lanzaron objetos, generando que algunos ciudadanos retrocedieran hacia la Plaza San Martín.

Las autoridades y los manifestantes se mantuvieron en la zona mientras continuaba la movilización. La marcha sigue activa y las vías aledañas permanecen parcialmente cerradas, mientras la PNP continúa controlando el desarrollo de los hechos.

PNP interviene con gas lacrimógeno en la Avenida Abancay

La Policía Nacional del Perú empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar sobre la Avenida Abancay hacia el Congreso. Según reportes de Exitosa, los jóvenes afectados tienen entre 18 y 20 años y lanzaban objetos a los efectivos como forma de protesta.

La Policía Nacional del Perú (PNP) utilizó gas lacrimógeno para liberar la vía bloqueada durante la protesta en la Avenida Abancay. Si bien la intervención permitió despejar parcialmente la zona, varios manifestantes resultaron afectados por la inhalación del gas, presentando irritación en los ojos y dificultades para respirar. Tras la dispersión, algunos ciudadanos se dirigieron hacia la Plaza San Martín mientras otros permanecieron en la zona, intentando reorganizar la movilización.

La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersas a los manifestantes que bloqueaban la avenida Abancay. | Redes Sociales

El despliegue policial y el uso de gas lacrimógeno generaron congestión en la zona, además de críticas de observadores por la intensidad de la intervención. Sin embargo, la autoridad mantiene que la acción busca resguardar el orden público y la seguridad de los transeúntes.

Pedidos de los manifestantes

Los manifestantes exigen cambios específicos en la normativa de pensiones, centrados principalmente en el retiro de fondos y la derogación de ciertas disposiciones de la reforma reciente. Sus demandas buscan modificaciones concretas que afectan tanto a los afiliados como al funcionamiento del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La marcha tendrá lugar de
La marcha tendrá lugar de concentración en la Plaza San Martín este sábado. - Crédito Difusión
  • Autorización del octavo retiro de fondos de AFP, hasta 4 UIT (aproximadamente S/21,400) por afiliado.
  • Derogación de la prohibición general de retiros totales o parciales de los fondos acumulados en las AFP.
  • Eliminación de la afiliación automática al SPP desde los 18 años, salvo manifestación de voluntad contraria.
  • Revisión del aumento de la edad para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada (REJA), de 50 a 55 años.
  • Suspensión de la obligación de aportes obligatorios para trabajadores independientes.
  • Modificación de la sustitución de la comisión única por una comisión anual sobre el saldo acumulado.
  • Exclusión de entidades financieras como bancos y cajas como administradoras de fondos previsionales.
  • Revisión de la creación de una pensión mínima financiada con dinero público.
  • Ajuste de la carga que se impone al Estado para completar los recursos necesarios para el pago de pensiones.

Temas Relacionados

Sistema Privado de PensionesPolicía Nacional del PerúPlaza San MartínManifestacionesAFPHospital Dos de MayoMarcha AFPCercado de Limaperu-noticias

Más Noticias

Sube el precio de ChatGPT: OpenAI trasladará cobro de impuestos a sus usuarios a partir de octubre

La popular IA implementará en el país la aplicación del IGV a su plan premium, lo que encarecerá la suscripción mensual y obligará a los usuarios a registrar su RUC o asumir el cobro automático del impuesto

Sube el precio de ChatGPT:

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ realiza una visita complicada al estadio Monumental de la UNSA para medirse contra un ‘rojinegro’ liderado por Juan Reynoso. Revisa los horarios del choque

A qué hora juega Universitario

Pan con chicharrón peruano conquistó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: así fue el anuncio y las reacciones

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquistó

Gana Diario del 13 de septiembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 13 de

Estos alimentos dañan gravemente los dientes de tus mascotas: ¿cuáles son y cómo proteger su salud bucal?

El mal aliento, las encías enrojecidas y la acumulación de sarro son señales tempranas que no deben ignorarse para evitar graves problemas de salud bucal

Estos alimentos dañan gravemente los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de Juan José Santiváñez:

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

ENTRETENIMIENTO

‘Amores de Peña’, el musical

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 3-4: goles y resumen de la derrota blanquiazul por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis