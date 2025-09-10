Trujillo: capturan en hotel a profesor acusado de pedir favores sexuales a su alumna de 14 años

(Video: Cosmos Noticias)

La tranquilidad de la comunidad educativa de Trujillo se vio alterada tras la detención de un profesor acusado de solicitar favores sexuales a una de sus alumnas de 14 años a cambio de mejorarle las notas. El hecho ocurrió en el interior de un hostal de la ciudad, luego de que los padres de la menor denunciaran la situación ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo estuvo a cargo de los agentes del Grupo Terna, quienes sorprendieron al docente dentro de una habitación del hospedaje donde habría citado a la adolescente. El caso ha generado gran conmoción en la región La Libertad y se investiga si el detenido pudo haber utilizado esta misma modalidad con otras estudiantes en el pasado.

Profesor es investigado por presunta trata de personas agravada

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con la información policial, el intervenido fue identificado como José Luis Choquehuanca Castillo, de 32 años, docente de la institución educativa Modelo. Su detención se produjo en la habitación 204 del hostal Platinum, ubicado en la calle Amazonas, urbanización El Molino, en el cercado de Trujillo.

Según el parte policial, el profesor habría propuesto a la estudiante sostener relaciones sexuales a cambio de subirle la calificación en su curso. La madre de la adolescente alertó de la situación y presentó la denuncia, lo que permitió coordinar un operativo para atrapar al sospechoso en flagrancia.

Durante la intervención, los efectivos incautaron diversos objetos personales entre ellos dos celulares, dinero en efectivo, tarjetas, llaves, billetera, un morral y una caja de preservativos, elementos que serán parte de las investigaciones.

El docente fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se ampliarán las pesquisas. La PNP indicó que no descartan que existan más víctimas y que se trataría de una práctica reiterada, por lo que se le investiga por el presunto delito de trata de personas agravada.

El caso ha generado indignación en la comunidad escolar y en los vecinos del sector, quienes exigen que se tomen medidas para evitar que hechos similares ocurran en los centros educativos. Mientras tanto, las autoridades del colegio donde laboraba el detenido no se han pronunciado públicamente sobre la situación.

¿Qué dice la ley sobre la trata de personas en Perú y cuál es la pena?

Víctima de trata de personas regresó al Perú al ser rescatada en Colombia: Perú registra pocas sentencia en este delito

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señala que la trata de personas ocurre cuando alguien capta, traslada, acoge o retiene a una persona usando engaños, fraude, violencia o abuso de vulnerabilidad. La finalidad es explotarla sexual o laboralmente, someterla a mendicidad o incluso vender sus órganos. Todas estas conductas están tipificadas en el artículo 129 del Código Penal como delitos de trata.

Las sanciones previstas son severas y se aplican según la gravedad del caso. La pena básica establece entre 8 y 15 años de cárcel, mientras que la modalidad agravada contempla condenas de 12 a 20 años. Entre los agravantes figuran cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, si el autor es autoridad, cónyuge, conviviente, tutor, adoptante o pariente cercano, o si el delito es cometido por varias personas. En situaciones extremas, como cuando la víctima es menor de 14 años, queda embarazada, sufre lesiones físicas o fallece, la condena puede elevarse hasta 25 a 35 años de prisión efectiva.

Según el MINJUSDH, las modalidades más frecuentes de captación incluyen falsas promesas de empleo, el grooming en redes sociales, el padrinazgo con supuestos apoyos económicos y la seducción mediante vínculos sentimentales para luego explotar a la víctima. Ante cualquier sospecha o evidencia, la denuncia puede realizarse en la comisaría más cercana, de forma anónima, o a través de la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior, que recibe reportes en todo el país.