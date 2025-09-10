Perú

Trujillo: capturan en hotel a profesor acusado de pedir favores sexuales a su alumna de 14 años

La intervención del Grupo Terna ocurrió tras una denuncia de la madre de la menor. En el lugar donde capturaron al docente de 32 años se incautaron preservativos, celulares y dinero en efectivo

Por Tomás Ezerskii

Guardar
(Video: Cosmos Noticias)

La tranquilidad de la comunidad educativa de Trujillo se vio alterada tras la detención de un profesor acusado de solicitar favores sexuales a una de sus alumnas de 14 años a cambio de mejorarle las notas. El hecho ocurrió en el interior de un hostal de la ciudad, luego de que los padres de la menor denunciaran la situación ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo estuvo a cargo de los agentes del Grupo Terna, quienes sorprendieron al docente dentro de una habitación del hospedaje donde habría citado a la adolescente. El caso ha generado gran conmoción en la región La Libertad y se investiga si el detenido pudo haber utilizado esta misma modalidad con otras estudiantes en el pasado.

Profesor es investigado por presunta trata de personas agravada

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con la información policial, el intervenido fue identificado como José Luis Choquehuanca Castillo, de 32 años, docente de la institución educativa Modelo. Su detención se produjo en la habitación 204 del hostal Platinum, ubicado en la calle Amazonas, urbanización El Molino, en el cercado de Trujillo.

Según el parte policial, el profesor habría propuesto a la estudiante sostener relaciones sexuales a cambio de subirle la calificación en su curso. La madre de la adolescente alertó de la situación y presentó la denuncia, lo que permitió coordinar un operativo para atrapar al sospechoso en flagrancia.

Durante la intervención, los efectivos incautaron diversos objetos personales entre ellos dos celulares, dinero en efectivo, tarjetas, llaves, billetera, un morral y una caja de preservativos, elementos que serán parte de las investigaciones.

El docente fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se ampliarán las pesquisas. La PNP indicó que no descartan que existan más víctimas y que se trataría de una práctica reiterada, por lo que se le investiga por el presunto delito de trata de personas agravada.

El caso ha generado indignación en la comunidad escolar y en los vecinos del sector, quienes exigen que se tomen medidas para evitar que hechos similares ocurran en los centros educativos. Mientras tanto, las autoridades del colegio donde laboraba el detenido no se han pronunciado públicamente sobre la situación.

¿Qué dice la ley sobre la trata de personas en Perú y cuál es la pena?

Víctima de trata de personas
Víctima de trata de personas regresó al Perú al ser rescatada en Colombia: Perú registra pocas sentencia en este delito

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señala que la trata de personas ocurre cuando alguien capta, traslada, acoge o retiene a una persona usando engaños, fraude, violencia o abuso de vulnerabilidad. La finalidad es explotarla sexual o laboralmente, someterla a mendicidad o incluso vender sus órganos. Todas estas conductas están tipificadas en el artículo 129 del Código Penal como delitos de trata.

Las sanciones previstas son severas y se aplican según la gravedad del caso. La pena básica establece entre 8 y 15 años de cárcel, mientras que la modalidad agravada contempla condenas de 12 a 20 años. Entre los agravantes figuran cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, si el autor es autoridad, cónyuge, conviviente, tutor, adoptante o pariente cercano, o si el delito es cometido por varias personas. En situaciones extremas, como cuando la víctima es menor de 14 años, queda embarazada, sufre lesiones físicas o fallece, la condena puede elevarse hasta 25 a 35 años de prisión efectiva.

Según el MINJUSDH, las modalidades más frecuentes de captación incluyen falsas promesas de empleo, el grooming en redes sociales, el padrinazgo con supuestos apoyos económicos y la seducción mediante vínculos sentimentales para luego explotar a la víctima. Ante cualquier sospecha o evidencia, la denuncia puede realizarse en la comisaría más cercana, de forma anónima, o a través de la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior, que recibe reportes en todo el país.

Temas Relacionados

TrujilloProfesorPNPGrupo TernaViolencia sexualTrata de personasperu-noticias

Más Noticias

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

La presidenta del Tribunal Constitucional fue consultada en el marco del informe de la Junta Nacional de Justicia que plantea suspender y abrir un proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación

Luz Pacheco ratifica que procedimientos

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

La exvoleibolista afronta un juicio por el presunto daño al auto de Jessica Segarra, esposa del hijo de Eva Ayllón.

La esposa del hijo de

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el jueves 11 de septiembre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

La cantante aseguró que renunció de manera notarial y que Paula Arias firmó un documento que confirma la deuda pendiente.

Kate Candela acusa a Paula
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luz Pacheco ratifica que procedimientos

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

El fujimorismo se burla de Rafael López Aliaga por sus propuestas de seguridad: “Mucho maquillaje, cero resultados”

ENTRETENIMIENTO

La esposa del hijo de

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez y su mensaje tras su comentado concierto en Lima: “El aura intacta y brillante”

Milett Figueroa es nominada a los Premios Martín Fierro 2025 junto a jurados del Cantando

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

Marcos López confesó charla con

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026