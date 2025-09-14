¿Maju Mantilla fuera de ‘Arriba mi gente’? Los rumores que indican el fin de su ciclo en el programa

La posible partida de Maju Mantilla deja en el aire el destino del programa matutino, abriendo la puerta a cambios en la conducción y nuevas apuestas en la televisión peruana (@christianbayro6)

El futuro de Maju Mantilla en la televisión ya tendría un rumbo definido. Diversas versiones apuntan a que la conductora no continuará en Arriba mi gente desde 2026, luego de cumplir sus compromisos vigentes hasta fines de 2025.

La decisión estaría relacionada con los recientes escándalos que vincularon a su entorno personal y que impactaron su imagen pública. Según comentó Christian Bayro, conductor de ‘Chino Churri’, sus marcas planean seguir trabajando con ella en activaciones y campañas, pero alejándola de la pantalla chica.

La recomendación de un retiro mediático

Maju Mantilla dejaría la televisión en 2026 tras cumplir sus contratos vigentes, mientras sus marcas apuestan por mantenerla en campañas lejos de los focos de la farándula. (Facebook)

La situación de Maju Mantilla se volvió tema recurrente en programas de espectáculos y conversaciones en redes sociales. En ese escenario, surgió información que indicaría que representantes de las marcas con las que trabaja le habrían pedido dar un paso al costado de la televisión.

“Me acaban de confirmar que Maju Mantilla no va más para el 2026. Va a terminar sus contratos este 2025”, señaló una fuente vinculada al entorno de la conductora. El planteamiento incluiría un año sabático y un distanciamiento de la farándula.

El impacto de la vida personal en su carrera

Los rumores de infidelidad que involucraron a Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla, marcaron un quiebre en la imagen pública de la exreina de belleza. “La situación de Gustavo Salcedo la ha mellado y estoy en condiciones de decir que Maju se aleja de la televisión en 2026, no va más”, añadió la misma fuente.

El escándalo puso en cuestión la continuidad de la presentadora en la pantalla, pese a que su figura sigue siendo atractiva para campañas comerciales y activaciones de marca. El contraste entre el interés empresarial y el desgaste mediático refleja el momento complejo que atraviesa su carrera.

Amiga y asesora

La asesoría de Laura Huarcayo aparece como un soporte decisivo para Maju Mantilla, brindándole consejos en temas de separación de bienes y estrategias para preservar su futuro. (Facebook)

Otro aspecto que llamó la atención fue la supuesta participación de Laura Huarcayo como asesora de Mantilla en asuntos personales y profesionales. “Nada menos que Laura Huarcayo me han dateado, está dándole los tips a Majito para que haya una buena separación de bienes”, comentó.

Huarcayo, recordada por su paso en la televisión y su experiencia en procesos legales de su vida privada, estaría colaborando en la reorganización de la presentadora. Este respaldo añade un matiz inesperado a la historia y vincula a dos de las conductoras más conocidas de la pantalla nacional.

Escenarios abiertos en el terreno televisivo

Aunque no existe un pronunciamiento oficial de la producción de Arriba mi gente, el futuro del programa también aparece rodeado de incertidumbre. La eventual salida de Mantilla abre la posibilidad de cambios en la conducción y de un reacomodo en la oferta de la franja matutina.

Mientras tanto, la expectativa recae en cómo manejará la presentadora su año sabático y si en algún momento evaluará un regreso a la pantalla. Por ahora, lo que parece definido es su permanencia en campañas comerciales, donde su imagen sigue siendo un activo valorado para distintas marcas.

En el carro de su ex

Imágenes de Maju Mantilla en la camioneta de Salcedo reactivaron versiones de un acercamiento entre ambos, mientras ella pide respeto y rechaza hablar de su vida privada. (Facebook)

Maju Mantilla fue captada hace unos días dentro de una camioneta de Gustavo Salcedo, su aún esposo, en medio de rumores de romance con el productor Christian Rodríguez Portugal. Las imágenes mostraron a la exreina de belleza abordando el vehículo en San Isidro y luego ingresar al edificio que ambos compartían, generando especulaciones sobre una posible reconciliación.

Salcedo reaccionó cuestionado sobre el productor, dijo: “No es de mi agrado… cualquier cosa tienen que preguntárselo a él o a ella”. Mantilla habló en Arriba mi gente. Solicitó respeto por su privacidad, aclaró que firmaron un pacto para no revelar detalles de su separación y reiteró que no expondrá su vida íntima.

Las versiones del público se avivaron al ver cómo la camioneta ingresaba a la cochera de la vivienda que compartían, mientras los medios especulan sobre un acercamiento entre ambos. Mantilla pidió que no se hablen más de rumores: “Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, cualquier cosa… no los voy a exponer”, expresó.