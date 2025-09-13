Perú

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

La bancada de Renovación Popular impulsa una moción de interpelación contra el ministro y también pidieron que sea citado a la Comisión de Fiscalización

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

La disputa por el tren Lima–Chosica entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes, César Sandoval, sumó un nuevo actor: el Congreso de la República.

Los parlamentarios de Renovación Popular vienen impulsando una moción de interpelación contra Sandoval. Además, solicitaron que sea citado ante la Comisión de Fiscalización por la demora en la ejecución del proyecto.

Sandoval, en la conferencia que ofrece tras cada mesa técnica del proyecto, respondió a las acusaciones de la bancada de López Aliaga y anunció una nueva fecha para el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica.

Ministro de Transportes y Comunicaciones,
Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval

Tras las reuniones entre las instituciones involucradas, el ministro explicó que se puede comenzar a elaborar un expediente técnico centrado en determinar el costo total de la operación ferroviaria, lo que incluiría la implementación de señalización y la construcción de once estaciones. No obstante, precisó que todo este proceso tardaría más de dos años.

“Se puede trabajar la adenda con la concesionaria ferroviaria, pero esto puede tomar un poco más de dos años”, informó.

De este modo, se reduce en casi un año el plazo inicialmente estimado, que era de 36 meses. Sin embargo, la Municipalidad de Lima y la bancada de Renovación Popular exigían la firma de una adenda para acelerar el proyecto, algo que el ministro calificó como tráfico de influencias y por lo cual anunció acciones legales.

Ministro de Transportes y Comunicaciones,
Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval
“Quiero denunciar públicamente que los parlamentarios son funcionarios públicos. El alcalde de Lima es funcionario público. Y los tres han salido en diferentes momentos a exigir al ministro de Transportes y Comunicaciones que lo van a denunciar penalmente si es que no firmo la adenda en diez días a un privado. Eso, para quienes conocemos a la administración pública, es tráfico de influencia. Yo ya corrí traslado eso al Ministerio Público”, agregó.

Sandoval responde al Congreso

Sandoval reaccionó con dureza a las acusaciones de Renovación Popular. Aseguró que quienes deberían rendir cuentas no son los funcionarios del MTC, sino el propio alcalde Rafael López Aliaga, con quien mantiene un abierto enfrentamiento político.

“¿Quién ha traído los trenes con estos cuestionamientos? ¿Quién está tratando de solucionar el problema? ¿El que está tratando de solucionar el problema de infraestructura debe irse a la Comisión de Fiscalización? ¿Y el que ha traído los trenes, y hay una serie de cuestionamientos, además se retira de la mesa y lo lleva al campo político porque tiene aspiraciones presidenciales, no?”, cuestionó el ministro.

“El mundo al revés”, remató.

El conflicto se avivó tras la difusión de un informe técnico que evidenciaría discrepancias entre las declaraciones del MTC y la evaluación de los vagones y locomotoras donadas. La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, acusó al ministro de manipular la información.

La bancada de Renovación Popular
La bancada de Renovación Popular impulsa la interpelación al ministro de Transportes César Sandoval tras la controversia por el tren Lima–Chosica. Foto: Composición Infobae Perú

“El informe señala que el 80% del material donado está en óptimas condiciones. El ministro sabía de este documento y mintió. Mintió a la Comisión de Transportes y ahora, de manera maliciosa, su representante pretende manipular la información, basándose sesgadamente en tres vagones, de los cuales dos no se recibieron por estar siniestrados” declaró.

El tribunal electoral archivó el
El tribunal electoral archivó el caso de propaganda política y solo exhortó a Rafael López Aliaga a abstenerse de realizar actos proselitistas mientras continúe en funciones.

Por su parte, el congresista Diego Bazán calificó de “cobardía” que Sandoval delegara las explicaciones a su jefe de Gabinete y sostuvo que las acusaciones del MTC sobre el mal estado de los trenes carecen de sustento.

Temas Relacionados

César SandovalMTCRafael López AliagaMMLCongreso de la RepúblicaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

La última jornada del certamen gastronómico enfrenta a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, promete convocar a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Final del Mundial de Desayunos

El pisco sigue en disputa: tribunal en la India niega medida a Perú y deja para octubre el fallo frente a solicitud chilena

El Tribunal Superior de Delhi resolvió que el Perú no mantendrá exclusividad plena sobre la bebida bandera, al considerar que se trata de una indicación geográfica homónima. Con ello, el país sureño quedó habilitado para continuar el registro de su propia denominación

El pisco sigue en disputa:

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

La periodista sorprendió en su programa al dejar de lado su inicial negativa y sumarse a la campaña, confiando en que la unión digital puede llevar al desayuno peruano a la victoria internacional

Magaly Medina pide votar por

Palacio de Gobierno anuló permisos y frena investigaciones arqueológicas en el centro histórico: Ministerio de Cultura ordena tapar obras

El cierre en la Alameda Chabuca Granda podría provocar daños irreparables en estructuras de la antigua muralla de Lima, advierten arqueólogos. PCM argumenta que los trabajos vulneran los planes de seguridad para la presidenta Dina Boluarte

Palacio de Gobierno anuló permisos

Corte de agua para este 15 de septiembre por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal sugirió a los ciudadanos reunir agua con anticipación para satisfacer sus requerimientos esenciales mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Simpatía por Dina Boluarte cae

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide votar por

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

DEPORTES

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I