Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

La disputa por el tren Lima–Chosica entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes, César Sandoval, sumó un nuevo actor: el Congreso de la República.

Los parlamentarios de Renovación Popular vienen impulsando una moción de interpelación contra Sandoval. Además, solicitaron que sea citado ante la Comisión de Fiscalización por la demora en la ejecución del proyecto.

Sandoval, en la conferencia que ofrece tras cada mesa técnica del proyecto, respondió a las acusaciones de la bancada de López Aliaga y anunció una nueva fecha para el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval

Tras las reuniones entre las instituciones involucradas, el ministro explicó que se puede comenzar a elaborar un expediente técnico centrado en determinar el costo total de la operación ferroviaria, lo que incluiría la implementación de señalización y la construcción de once estaciones. No obstante, precisó que todo este proceso tardaría más de dos años.

“Se puede trabajar la adenda con la concesionaria ferroviaria, pero esto puede tomar un poco más de dos años”, informó.

De este modo, se reduce en casi un año el plazo inicialmente estimado, que era de 36 meses. Sin embargo, la Municipalidad de Lima y la bancada de Renovación Popular exigían la firma de una adenda para acelerar el proyecto, algo que el ministro calificó como tráfico de influencias y por lo cual anunció acciones legales.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval

“Quiero denunciar públicamente que los parlamentarios son funcionarios públicos. El alcalde de Lima es funcionario público. Y los tres han salido en diferentes momentos a exigir al ministro de Transportes y Comunicaciones que lo van a denunciar penalmente si es que no firmo la adenda en diez días a un privado. Eso, para quienes conocemos a la administración pública, es tráfico de influencia. Yo ya corrí traslado eso al Ministerio Público”, agregó.

Sandoval responde al Congreso

Sandoval reaccionó con dureza a las acusaciones de Renovación Popular. Aseguró que quienes deberían rendir cuentas no son los funcionarios del MTC, sino el propio alcalde Rafael López Aliaga, con quien mantiene un abierto enfrentamiento político.

“¿Quién ha traído los trenes con estos cuestionamientos? ¿Quién está tratando de solucionar el problema? ¿El que está tratando de solucionar el problema de infraestructura debe irse a la Comisión de Fiscalización? ¿Y el que ha traído los trenes, y hay una serie de cuestionamientos, además se retira de la mesa y lo lleva al campo político porque tiene aspiraciones presidenciales, no?”, cuestionó el ministro.

“El mundo al revés”, remató.

El conflicto se avivó tras la difusión de un informe técnico que evidenciaría discrepancias entre las declaraciones del MTC y la evaluación de los vagones y locomotoras donadas. La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, acusó al ministro de manipular la información.

La bancada de Renovación Popular impulsa la interpelación al ministro de Transportes César Sandoval tras la controversia por el tren Lima–Chosica. Foto: Composición Infobae Perú

“El informe señala que el 80% del material donado está en óptimas condiciones. El ministro sabía de este documento y mintió. Mintió a la Comisión de Transportes y ahora, de manera maliciosa, su representante pretende manipular la información, basándose sesgadamente en tres vagones, de los cuales dos no se recibieron por estar siniestrados” declaró.

El tribunal electoral archivó el caso de propaganda política y solo exhortó a Rafael López Aliaga a abstenerse de realizar actos proselitistas mientras continúe en funciones.

Por su parte, el congresista Diego Bazán calificó de “cobardía” que Sandoval delegara las explicaciones a su jefe de Gabinete y sostuvo que las acusaciones del MTC sobre el mal estado de los trenes carecen de sustento.