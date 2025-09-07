Perú

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por cancelarle cita y advierte que tren Lima-Chosica va “por las buenas o las malas”

El alcalde de Lima cuestionó al Ejecutivo por obstaculizar su proyecto ferroviario, aunque aseguró que la obra se realizará de todas formas. Además, señaló a César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón como responsables de interferencias políticas en su contra

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó este domingo su frustración por la “inacción” del Gobierno frente a su proyecto del tren Lima-Chosica y criticó a la presidenta Dina Boluarte por cancelar una reunión que, según afirmó, ya estaba acordada para tratar esta iniciativa.

Durante un acto público en el distrito de Manchay, el burgomaestre señaló que el proyecto se encuentra paralizado por la interferencia del gobernador César Acuña, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a quienes acusó de actuar en respaldo de la mandataria.

“No hay voluntad, estoy harto. No hay nada, ninguna reacción, y se dedican más bien a reventar la vida al alcalde de Lima y a la población de Lima Este”, manifestó.

“No hay tren por culpa del señor Acuña, de la señora Fujimori, del Cerrón también, ese que trajo a Castillo, la desgracia del Perú. Como revientan. No hacen nada, pero tampoco dejan hacer. Esto no puede seguir”, añadió.

Acusó a César Acuña, Keiko
Acusó a César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón de interferir políticamente en su gestión y de respaldar a la presidenta para bloquear el avance de la obra

El alcalde explicó que había solicitado una audiencia con la mandataria, la cual fue inicialmente aceptada pero luego cancelada. “Y luego ponen al payaso que está ahí, que no sabe dónde está parado (en referencia al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval). Están lotizando el Estado peruano corruptamente. Ministerio de Salud y Transportes, donde hay más presupuesto, hay dos personas de Acuña”, declaró.

Aseguró que la iniciativa se ejecutará sin importar los obstáculos. “Voy a seguir hablando claramente. Esto le vamos a dar vuelta por las buenas o por las malas, porque tampoco se puede permitir el abuso”, afirmó al pedir a su homólogo de Manchay, Enrique Cabrera, que lo respalde si no se encuentra una solución rápida. “Creo que el pueblo tiene todo derecho a exigir que tenga calidad de vida. Apostemos a Lima Este”, concluyó.

“He trabajado 35 años en el tema. Si algo conozco, es trenes. Tengo un sujeto que se llena la boca. Cuando no quieren hacer algo, es mesa de diálogo. No hacen nada, por las puras lo hacen”, sentenció.

La semana pasada, en una rueda de prensa desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el burgomaestre solicitó nuevamente la destitución de Sandoval por considerarlo “incapaz” y por actuar como operador político de Alianza Para el Progreso (APP), partido de Acuña.

“Quiero invocar nuevamente a la presidenta Dina Boluarte para que de una buena vez cambie al ministro de Transportes. Es un señor que ha entrado a trabar por temas políticos”, señaló antes de explicar que la propuesta de construir muros de protección a lo largo de los 40 kilómetros que cubre el proyecto tiene un costo estimado de dos millones de dólares.

López Aliaga pidió la destitución
López Aliaga pidió la destitución del ministro César Sandoval, a quien calificó de “incapaz” y operador político de APP,

En ese contexto, cuestionó la falta de voluntad del Ejecutivo para financiar lo que calificó como una obra de urgencia social. “Para El Frontón sí tienen rápido 800 millones de soles, pero para una vía que necesita dos millones de dólares para muros, no se oye nada”, reclamó.

Retiro

Aunque López Aliaga ha declarado que el próximo 12 de octubre se retirará de la MML para definir si postulará finalmente a la presidencia, las especulaciones sobre su candidatura persisten. En varios puntos de la ciudad ya se observan carteles que aluden a una eventual candidatura.

Según el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE Lima Centro), el burgomaestre habría vulnerado el principio de neutralidad electoral al presentarse con su mascota ‘Worky’ o ‘Porky Junior’ en actos oficiales, debido a que el apodo se asocia directamente a Renovación Popular, y su uso constituye propaganda política a favor de dicho partido.

Además, el JEE observó que en actividades públicas, como las vinculadas al proyecto ferroviario Lima-Chosica, también participaron figuras como el teniente alcalde Renzo Reggiardo, quien expresó abiertamente su apoyo a una posible candidatura presidencial con frases como: “Queremos que seas presidente del Perú, Rafael”.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaDina Boluarteperu-politicaperu-noticiasTren Lima-Chosica

Más Noticias

Cómo ahorrar en gasolina en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de combustible

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Cómo ahorrar en gasolina en

“Perú ha batido récord de votos”: Ibai Llanos y su respuesta a la histórica votación del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

La semifinal entre Perú y Chile fue la más votada del torneo: el pan con chicharrón se impuso a la marraqueta y buscará el título mundial

“Perú ha batido récord de

Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, ¿quién es y por qué fue declarado ‘el primer santo de la generación Millennial’?

El vicario de la Parroquia Santa María de Nazareth, padre Luis Gaspar, dio detalles sobre el también conocido como ‘el influencer de Dios’. Además, develó que “el obispo de entonces, monseñor Prevost, hoy papa León XIV, conocía muy bien a este joven adolescente”

Papa León XIV canonizó a

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Clima en Trujillo: el pronóstico

Empresaria de Gamarra recibe amenaza de muerte y extorsionadores le exigen pago de 30.000 soles

Comerciante del emporio textil denuncia que delincuentes detonaron dinamita en su vivienda y le exigen dinero a cambio de no atentar contra su familia. El caso ya está en manos de la PNP

Empresaria de Gamarra recibe amenaza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elmer Schialer confirma investigación por

Elmer Schialer confirma investigación por izamiento de bandera de Colombia en Tres Fronteras: “No sabemos si fue una provocación o una broma”

PPK denuncia que la Fiscalía busca su muerte: “A Alan García lo aniquilaron ellos, quieren hacer lo mismo conmigo”

Boluarte y Santiváñez insisten en El Frontón mientras el megapenal de Ica sigue paralizado hasta 2027

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

¿Quién es Edhin Campos?: el juez con pasado político, acusaciones de coimas y denuncias que autorizó la salida de Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: la segunda parte con Milena Zárate promete más secretos y emociones fuertes

Bryan Arámbulo reacciona a su imitador Marlon Ugaz en ‘Yo Soy’, mientras usuarios en las redes recordaron su paso por el programa

Este es el lujoso Ferrari rojo que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola y está valorizado en más de un millón de soles

Carlos Galdós revela por qué le negó pagar la universidad a su hija: “No te voy a pagar la carrera, conmigo no cuentes”

Hermanos Yaipén sobre salida de Christian Domínguez: “Se fue con nuestro mánager, se llevó todo: músicos, técnicos, choferes”

DEPORTES

Ignacio Buse no se desenfoca

Ignacio Buse no se desenfoca pese a la obtención del Challenger de Sevilla: “La semana que viene hay que estar a full de nuevo”

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati reveló la insólita postura que habría tomado la FPF para no renovar a Ricardo Gareca: “Es caro y tampoco es la gran maravilla”

André Carrillo reveló todos los berrinches que le hizo a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era insoportable”

Néstor Gorosito explotó por rumores de Piero Cari en Bayer Leverkusen, y le dedicó un valioso consejo: “Terminen con mentiras”