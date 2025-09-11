MTC detalla graves fallas técnicas en el Tren Lima-Chosica que trajo Rafael López Aliaga: “Vagones no reparables”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló serias deficiencias en los vagones y locomotoras para el Tren Lima-Chosica, proyecto impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La información fue presentada por Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, quien detalló que el informe técnico fue elaborado por la empresa Rail Electrical Service, contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un monto superior a los 100 mil dólares.
“No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, afirmó Rojas al dar a conocer los resultados de la evaluación. El funcionario destacó que las conclusiones se basan en criterios técnicos y no políticos, subrayando que el material rodante adquirido no cumple con los estándares de seguridad ni de operatividad exigidos para un sistema de transporte urbano.
Informe revela grave fallas técnicas
El MTC expuso que el material rodante adquirido presenta problemas estructurales y mecánicos de alta gravedad que impiden su funcionamiento seguro. Según el informe de Rail Electrical Service se evaluaron 20 locomotoras y 93 vagones donados por la empresa estado unidense Caltrain, y estas son las principales fallas detectadas:
Fallas detectadas por el MTC
- Vagones NO reparables
- Reconstrucción completa de motores
- Fuga de aceite y problemas de drenaje
- Bloqueo de motores
- Fallas en el turbo
- Ausencia de puertas y ventanas
- Falta de repuestos
Las deficiencias evidencian que los trenes no cuentan con las condiciones mínimas para operar, lo que implicaría riesgos considerables para los usuarios.
Conclusiones del informe técnico
El estudio también presentó las proyecciones de costos y dificultades que implicaría tratar de poner en marcha los vagones. Entre las principales conclusiones destacan:
- Alta criticidad de varios trenes y vagones
- Reparaciones por más de 1.8 millones de dólares
- Dificultades para acciones de mantenimiento correctivo o preventivo
- Necesidad de ampliación de la vía férrea existente
- Mayor inversión en ingeniería inversa (desmontaje)
El informe confirma que el material rodante es inviable para un servicio seguro y eficiente, y que su recuperación demandaría inversiones adicionales muy por encima de lo proyectado inicialmente.
Solicitan intervención de la Contraloría y el Congreso
Durante su pronunciamiento, Rojas anunció que el MTC remitirá toda la documentación a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras autoridades competentes. “Aquí existen recursos públicos comprometidos y nosotros, en aras de la transparencia, estaremos cursando cartas a las instancias correspondientes”, sostuvo.
El objetivo es que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales vinculadas a la adquisición de los vagones. El funcionario reiteró que el MTC busca garantizar el uso honesto de los fondos públicos y evitar que proyectos de transporte de gran impacto social terminen afectados por irregularidades.
Continuidad de la mesa técnica
Asimismo, Rojas informó que el próximo viernes continuará la mesa técnica instaurada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, en la que se revisarán los hallazgos del informe y se discutirán posibles medidas. Allí se definirá el destino de los vagones y la identificación de responsabilidades de los funcionarios involucrados.
“Esperamos que, una vez cursados los oficios correspondientes, se tomen cartas en el asunto y se identifiquen a los responsables”, enfatizó el representante del MTC. De este modo, el ministerio busca esclarecer el manejo de fondos y asegurar que los proyectos de transporte urbano respondan al interés de la ciudadanía.
Con estas revelaciones, el futuro del Tren Lima-Chosica queda en entredicho. El proyecto, que fue presentado como una alternativa de movilidad para miles de limeños, enfrenta ahora un escenario incierto debido a la inviabilidad técnica.