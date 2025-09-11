MTC detalla graves fallas técnicas en el Tren Lima-Chosica que trajo Rafael López Aliaga: “Vagones no reparables”

MTC denuncia que mantenimiento de Tren Lima - Chosica traído por Rafael López Aliaga costará USD 1,8 millones. Canal N

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló serias deficiencias en los vagones y locomotoras para el Tren Lima-Chosica, proyecto impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La información fue presentada por Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, quien detalló que el informe técnico fue elaborado por la empresa Rail Electrical Service, contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un monto superior a los 100 mil dólares.

“No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, afirmó Rojas al dar a conocer los resultados de la evaluación. El funcionario destacó que las conclusiones se basan en criterios técnicos y no políticos, subrayando que el material rodante adquirido no cumple con los estándares de seguridad ni de operatividad exigidos para un sistema de transporte urbano.

MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Informe revela grave fallas técnicas

El MTC expuso que el material rodante adquirido presenta problemas estructurales y mecánicos de alta gravedad que impiden su funcionamiento seguro. Según el informe de Rail Electrical Service se evaluaron 20 locomotoras y 93 vagones donados por la empresa estado unidense Caltrain, y estas son las principales fallas detectadas:

Fallas detectadas por el MTC

Vagones NO reparables

Reconstrucción completa de motores

Fuga de aceite y problemas de drenaje

Bloqueo de motores

Fallas en el turbo

Ausencia de puertas y ventanas

Falta de repuestos

Las deficiencias evidencian que los trenes no cuentan con las condiciones mínimas para operar, lo que implicaría riesgos considerables para los usuarios.

Tren Lima-Chosica no es viable, según informe técnico. (Foto: Video captura/Canal N)

Conclusiones del informe técnico

El estudio también presentó las proyecciones de costos y dificultades que implicaría tratar de poner en marcha los vagones. Entre las principales conclusiones destacan:

Alta criticidad de varios trenes y vagones

Reparaciones por más de 1.8 millones de dólares

Dificultades para acciones de mantenimiento correctivo o preventivo

Necesidad de ampliación de la vía férrea existente

Mayor inversión en ingeniería inversa (desmontaje)

El informe confirma que el material rodante es inviable para un servicio seguro y eficiente, y que su recuperación demandaría inversiones adicionales muy por encima de lo proyectado inicialmente.

Ministro de Transportes indicó que podrían reducir plazos para poner en funcionamiento el tren Lima-Chosica. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Solicitan intervención de la Contraloría y el Congreso

Durante su pronunciamiento, Rojas anunció que el MTC remitirá toda la documentación a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras autoridades competentes. “Aquí existen recursos públicos comprometidos y nosotros, en aras de la transparencia, estaremos cursando cartas a las instancias correspondientes”, sostuvo.

El objetivo es que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales vinculadas a la adquisición de los vagones. El funcionario reiteró que el MTC busca garantizar el uso honesto de los fondos públicos y evitar que proyectos de transporte de gran impacto social terminen afectados por irregularidades.

Tren Lima-Chosica no alcanzaría los 20 km/h sin infraestructura necesaria. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Continuidad de la mesa técnica

Asimismo, Rojas informó que el próximo viernes continuará la mesa técnica instaurada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, en la que se revisarán los hallazgos del informe y se discutirán posibles medidas. Allí se definirá el destino de los vagones y la identificación de responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Esperamos que, una vez cursados los oficios correspondientes, se tomen cartas en el asunto y se identifiquen a los responsables”, enfatizó el representante del MTC. De este modo, el ministerio busca esclarecer el manejo de fondos y asegurar que los proyectos de transporte urbano respondan al interés de la ciudadanía.

El ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se enfrentan públicamente por la implementación del tren Lima-Chosica. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Andina)

Con estas revelaciones, el futuro del Tren Lima-Chosica queda en entredicho. El proyecto, que fue presentado como una alternativa de movilidad para miles de limeños, enfrenta ahora un escenario incierto debido a la inviabilidad técnica.