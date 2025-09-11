Perú

MTC detalla graves fallas técnicas en el Tren Lima-Chosica que trajo Rafael López Aliaga: “Vagones no reparables”

Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, advirtió que el material ferroviario es inservible para operar y anunció que el caso será remitido a la Fiscalía y a la Contraloría

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
MTC denuncia que mantenimiento de Tren Lima - Chosica traído por Rafael López Aliaga costará USD 1,8 millones. Canal N

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló serias deficiencias en los vagones y locomotoras para el Tren Lima-Chosica, proyecto impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La información fue presentada por Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, quien detalló que el informe técnico fue elaborado por la empresa Rail Electrical Service, contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un monto superior a los 100 mil dólares.

“No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, afirmó Rojas al dar a conocer los resultados de la evaluación. El funcionario destacó que las conclusiones se basan en criterios técnicos y no políticos, subrayando que el material rodante adquirido no cumple con los estándares de seguridad ni de operatividad exigidos para un sistema de transporte urbano.

MTC detectó graves fallas técnicas
MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Informe revela grave fallas técnicas

El MTC expuso que el material rodante adquirido presenta problemas estructurales y mecánicos de alta gravedad que impiden su funcionamiento seguro. Según el informe de Rail Electrical Service se evaluaron 20 locomotoras y 93 vagones donados por la empresa estado unidense Caltrain, y estas son las principales fallas detectadas:

Fallas detectadas por el MTC

  • Vagones NO reparables
  • Reconstrucción completa de motores
  • Fuga de aceite y problemas de drenaje
  • Bloqueo de motores
  • Fallas en el turbo
  • Ausencia de puertas y ventanas
  • Falta de repuestos

Las deficiencias evidencian que los trenes no cuentan con las condiciones mínimas para operar, lo que implicaría riesgos considerables para los usuarios.

Tren Lima-Chosica no es viable,
Tren Lima-Chosica no es viable, según informe técnico. (Foto: Video captura/Canal N)

Conclusiones del informe técnico

El estudio también presentó las proyecciones de costos y dificultades que implicaría tratar de poner en marcha los vagones. Entre las principales conclusiones destacan:

  • Alta criticidad de varios trenes y vagones
  • Reparaciones por más de 1.8 millones de dólares
  • Dificultades para acciones de mantenimiento correctivo o preventivo
  • Necesidad de ampliación de la vía férrea existente
  • Mayor inversión en ingeniería inversa (desmontaje)

El informe confirma que el material rodante es inviable para un servicio seguro y eficiente, y que su recuperación demandaría inversiones adicionales muy por encima de lo proyectado inicialmente.

Ministro de Transportes indicó que
Ministro de Transportes indicó que podrían reducir plazos para poner en funcionamiento el tren Lima-Chosica. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Solicitan intervención de la Contraloría y el Congreso

Durante su pronunciamiento, Rojas anunció que el MTC remitirá toda la documentación a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Público y otras autoridades competentes. “Aquí existen recursos públicos comprometidos y nosotros, en aras de la transparencia, estaremos cursando cartas a las instancias correspondientes”, sostuvo.

El objetivo es que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales vinculadas a la adquisición de los vagones. El funcionario reiteró que el MTC busca garantizar el uso honesto de los fondos públicos y evitar que proyectos de transporte de gran impacto social terminen afectados por irregularidades.

Tren Lima-Chosica no alcanzaría los
Tren Lima-Chosica no alcanzaría los 20 km/h sin infraestructura necesaria. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Continuidad de la mesa técnica

Asimismo, Rojas informó que el próximo viernes continuará la mesa técnica instaurada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, en la que se revisarán los hallazgos del informe y se discutirán posibles medidas. Allí se definirá el destino de los vagones y la identificación de responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Esperamos que, una vez cursados los oficios correspondientes, se tomen cartas en el asunto y se identifiquen a los responsables”, enfatizó el representante del MTC. De este modo, el ministerio busca esclarecer el manejo de fondos y asegurar que los proyectos de transporte urbano respondan al interés de la ciudadanía.

El ministro de Transportes, César
El ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se enfrentan públicamente por la implementación del tren Lima-Chosica. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Andina)

Con estas revelaciones, el futuro del Tren Lima-Chosica queda en entredicho. El proyecto, que fue presentado como una alternativa de movilidad para miles de limeños, enfrenta ahora un escenario incierto debido a la inviabilidad técnica.

Temas Relacionados

Tren Lima-ChosicaMTCRafale López AliagaMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

La conductora de TV mantiene silencio, pero sus seguidores la respaldan con mensajes de cariño tras las fuertes declaraciones de su aún esposo.

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

La conductora de Magaly TV La Firme se mostró consternada por las imágenes del cantante siendo retirado de una fiesta en evidente estado de ebriedad

Magaly Medina reflexiona sobre el

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

La pareja vivió un momento de tensión cuando el chico reality terminó en emergencias en México, aunque luego él mismo confirmó que ya se encuentra estable

Said Palao sufre profundo corte

Mensajes, amenazas y pagos bajo presión: pareja de extorsionadores recibe condenas de hasta 17 años de prisión en San Juan de Miraflores

El caso fue investigado por la DIVISE de la Dirincri, que identificó a los responsables, incautó equipos usados para los mensajes intimidatorios y logró reunir pruebas que confirmaron la coordinación de ambos acusados, hoy condenados a más de una década de prisión

Mensajes, amenazas y pagos bajo

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Rafael López Aliaga informa que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

Vladimir Cerrón desafía al ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

Milagros Gerez Amud emociona a

Milagros Gerez Amud emociona a Perú y conquista a todos con ‘La flor de la canela’ en La Voz Argentina

Fito Páez y su mensaje a los peruanos tras su comentado concierto en Costa 21: “El aura sigue intacta y brillante”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Jaze conquista España: el rapero peruano logra sold out en Madrid y continúa su gira con paradas en Barcelona, Lima y Arequipa

Dayanita regresa a ‘El Valor de la Verdad’: sus confesiones sobre su padre, agresiones de su pareja y la polémica condecoración del Congreso

DEPORTES

Canal exclusivo para ver Perú

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026

Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”