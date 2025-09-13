Perú

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

La conductora aseguró que los TikToks de Maju escondían frases que serían indirectas a Gustavo Salcedo.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo. ATV.
Magaly Medina no deja pasar ninguna señal cuando se trata de desentrañar los misterios del espectáculo. Esta vez, la conductora de 'Magaly TV, La Firme’ encendió nuevamente las alarmas sobre la vida personal de Maju Mantilla.

Según la ‘urraca’, la exreina de belleza habría estado enviando supuestas indirectas a través de sus videos de TikTok, en los que utilizaba coreografías y canciones virales que, a la luz de los últimos acontecimientos, podrían interpretarse como mensajes ocultos sobre su relación con Gustavo Salcedo.

“Encontramos mensajitos ocultos”, aseguró Medina durante la última emisión de su programa, donde presentó un informe especial recopilando las publicaciones que hoy parecen adquirir un nuevo significado.

Los videos que levantaron sospechas

El análisis de la producción de Magaly puso en evidencia una serie de clips que Maju habría compartido sin que, en su momento, levantaran sospechas. Sin embargo, tras revelarse el presunto vínculo sentimental de la exreina de belleza con su productor, Christian Rodríguez Portugal, esas mismas publicaciones cobraron otra lectura.

En algunos de los videos, Maju aparece interpretando canciones con frases como “no soy bandida, soy una dama” o “yo sé que pal’ mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca”.

Para Medina y su equipo, estos fragmentos ya no son simples trends de TikTok, sino señales que, vistas en retrospectiva, apuntaban a un trasfondo emocional mucho más complejo.

La narradora del reportaje fue contundente al dirigirse directamente a Salcedo: Sorry, ‘Gus’, pero estos no eran trends, eran alarmas que sonaban a todo volumen”.

“De pronto se volvió tiktokera”

Magaly enfatizó que lo más llamativo fue el repentino interés de Maju por TikTok. Según la conductora, la exMiss Perú pasó de tener una actividad discreta en redes a publicar varios videos diarios.

“De un momento a otro, ella se convirtió en tiktokera. Hacía dos, tres tiktoks al día, pero desconocíamos la historia. Entonces, pasaban inadvertidas las canciones. Para nosotros no eran dedicatorias, pero sí, también en ellas contaban una historia”, comentó Medina.

Este cambio de conducta, sumado al posterior destape del presunto romance con Rodríguez, reforzó la hipótesis de que Maju usaba la plataforma como un canal indirecto para expresar lo que vivía en su vida privada.

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo

Frases que ahora parecen confesiones

El informe televisivo también puso bajo la lupa otras canciones utilizadas por Maju en sus videos. Entre ellas destacaron: “aunque no tenga nada, te lo entrego todo” y “tú y yo robándonos besitos”.

Para el equipo de investigación, esas letras funcionaban como pequeñas pistas que, en su momento, nadie supo interpretar.

Sin embargo, tras la reciente controversia, el sentido cambió. Ahora son vistas como un reflejo de una posible doble vida sentimental, marcada por secretos y emociones escondidas detrás de bailes y filtros.

Magaly Medina expone a Maju
Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo. IG

“En su castillo había un sapo”

La narradora del reportaje de Magaly no dudó en ir más allá y emplear frases cargadas de simbolismo. Al analizar los videos, señaló que Maju “ya mandaba señales de que en su castillo había un sapo”, en clara referencia a la posibilidad de una traición en el matrimonio con Gustavo Salcedo.

El comentario encendió el debate en redes sociales, donde los seguidores del programa discutieron si realmente se trataba de mensajes ocultos o si era solo una interpretación exagerada de Medina y su equipo.

El contexto del escándalo

Cabe recordar que el tema salió a la luz luego de que se hicieran públicas las versiones que vinculan sentimentalmente a Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez, por el mismo todavía esposa de la conductora de TV, Gustavo Salcedo. La noticia generó un terremoto mediático, pues Maju mantenía una imagen de familia estable.

Frente a ello, la presentadora de ‘Arriba mi Gente’ señaló que no se referiría al tema porque había firmado un acuerdo de conciliación con el padre de sus hijos y le pidió que no metiera a terceros en su situación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo:
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula

Temas Relacionados

Magaly MedinaMaju MantillaGustavo Salcedoperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Nolberto Solano ejecuta una radical norma con la que espera levantar el rendimiento de Pakistán: renovación de su comando técnico

El seleccionador nacional decidió prescindir de los servicios de los asistentes pakistaníes después del avergonzante papel realizado en la Copa Asiática U23. ¿Acaso solicitará estrategas peruanos?

Nolberto Solano ejecuta una radical

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

La parlamentaria Katy Ugarte se comprometió a convocar al ministro de Justicia ante los cuestionamientos por el anunciado centro penitenciario

Controversia por El Frontón: citarán

Magdalena del Mar lanza convocatoria laboral con más de 90 plazas y sueldos de hasta S/ 2.800

Los postulantes deberán presentar su documentación el 22 y 23 de setiembre en la Municipalidad de Magdalena del Mar. Solo serán considerados quienes cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria CAS

Magdalena del Mar lanza convocatoria

Perú ganó el Mundial de Desayunos: Así fue la reacción de políticos y entidades públicas por la victoria del pan con chicharrón

El pan con chicharrón superó a la arepa reina, de Venezuela, de acuerdo al anuncio que hizo el influencer español, aproximadamente a las 12:20 horas, por medio de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram

Perú ganó el Mundial de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Nolberto Solano ejecuta una radical norma con la que espera levantar el rendimiento de Pakistán: renovación de su comando técnico

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno definen la serie

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada