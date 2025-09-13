Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo. ATV.

Magaly TV, La Firme’ encendió nuevamente las alarmas sobre la vida personal de Magaly Medina no deja pasar ninguna señal cuando se trata de desentrañar los misterios del espectáculo. Esta vez, la conductora de 'encendió nuevamente las alarmas sobre la vida personal de Maju Mantilla.

Según la ‘urraca’, la exreina de belleza habría estado enviando supuestas indirectas a través de sus videos de TikTok, en los que utilizaba coreografías y canciones virales que, a la luz de los últimos acontecimientos, podrían interpretarse como mensajes ocultos sobre su relación con Gustavo Salcedo.

“Encontramos mensajitos ocultos”, aseguró Medina durante la última emisión de su programa, donde presentó un informe especial recopilando las publicaciones que hoy parecen adquirir un nuevo significado.

Los videos que levantaron sospechas

El análisis de la producción de Magaly puso en evidencia una serie de clips que Maju habría compartido sin que, en su momento, levantaran sospechas. Sin embargo, tras revelarse el presunto vínculo sentimental de la exreina de belleza con su productor, Christian Rodríguez Portugal, esas mismas publicaciones cobraron otra lectura.

En algunos de los videos, Maju aparece interpretando canciones con frases como “no soy bandida, soy una dama” o “yo sé que pal’ mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca”.

Para Medina y su equipo, estos fragmentos ya no son simples trends de TikTok, sino señales que, vistas en retrospectiva, apuntaban a un trasfondo emocional mucho más complejo.

La narradora del reportaje fue contundente al dirigirse directamente a Salcedo: “Sorry, ‘Gus’, pero estos no eran trends, eran alarmas que sonaban a todo volumen”.

“De pronto se volvió tiktokera”

Magaly enfatizó que lo más llamativo fue el repentino interés de Maju por TikTok. Según la conductora, la exMiss Perú pasó de tener una actividad discreta en redes a publicar varios videos diarios.

“De un momento a otro, ella se convirtió en tiktokera. Hacía dos, tres tiktoks al día, pero desconocíamos la historia. Entonces, pasaban inadvertidas las canciones. Para nosotros no eran dedicatorias, pero sí, también en ellas contaban una historia”, comentó Medina.

Este cambio de conducta, sumado al posterior destape del presunto romance con Rodríguez, reforzó la hipótesis de que Maju usaba la plataforma como un canal indirecto para expresar lo que vivía en su vida privada.

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo

Frases que ahora parecen confesiones

El informe televisivo también puso bajo la lupa otras canciones utilizadas por Maju en sus videos. Entre ellas destacaron: “aunque no tenga nada, te lo entrego todo” y “tú y yo robándonos besitos”.

Para el equipo de investigación, esas letras funcionaban como pequeñas pistas que, en su momento, nadie supo interpretar.

Sin embargo, tras la reciente controversia, el sentido cambió. Ahora son vistas como un reflejo de una posible doble vida sentimental, marcada por secretos y emociones escondidas detrás de bailes y filtros.

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo. IG

“En su castillo había un sapo”

La narradora del reportaje de Magaly no dudó en ir más allá y emplear frases cargadas de simbolismo. Al analizar los videos, señaló que Maju “ya mandaba señales de que en su castillo había un sapo”, en clara referencia a la posibilidad de una traición en el matrimonio con Gustavo Salcedo.

El comentario encendió el debate en redes sociales, donde los seguidores del programa discutieron si realmente se trataba de mensajes ocultos o si era solo una interpretación exagerada de Medina y su equipo.

El contexto del escándalo

Cabe recordar que el tema salió a la luz luego de que se hicieran públicas las versiones que vinculan sentimentalmente a Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez, por el mismo todavía esposa de la conductora de TV, Gustavo Salcedo. La noticia generó un terremoto mediático, pues Maju mantenía una imagen de familia estable.

Frente a ello, la presentadora de ‘Arriba mi Gente’ señaló que no se referiría al tema porque había firmado un acuerdo de conciliación con el padre de sus hijos y le pidió que no metiera a terceros en su situación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula