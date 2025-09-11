Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

Rodrigo González leyó los chats entre Maju Mantilla y su productor: “Por qué lo llama de amor”. Amor y Fuego.

El nombre de Maju Mantilla continúa en el centro de la polémica mediática. La exreina de belleza y conductora de ′Arriba mi gente’ enfrenta rumores de una presunta relación en paralelo con su productor Christian Rodríguez Portugal, situación que ha encendido la farándula local y alimentado titulares en todos los medios.

El conductor de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González, conocido como "Peluchín", reveló en pleno programa detalles de los supuestos chats entre Mantilla y Rodríguez, generando nuevas dudas en torno a la vida privada de la exreina de belleza.

‘Peluchín’ expone conversaciones de Maju Mantilla

Durante la emisión del 11 de septiembre de Amor y Fuego, Rodrigo González sorprendió al público al comentar que había leído los extractos de los presuntos diálogos entre Maju Mantilla y su productor. Sin entrar en demasiado detalle, el conductor dejó entrever que la relación laboral podría tener matices más personales.

“Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos, (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’”, comentó González, mientras su compañera de conducción, Gigi Mitre, reaccionaba con incomodidad.

Lo que más llamó la atención fue la forma de dirigirse entre ellos. “¿Por qué lo llama de amor? Yo te llamo de cielura, pero no en ese plan, ¿no? Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor”, cuestionó sorprendido el popular ‘Peluchín’.

Mensajes que levantan sospechas

Lejos de cerrar el tema, Rodrigo González continuó con más detalles sobre el tono de las conversaciones. Según su versión, los chats no se limitarían a una comunicación estrictamente profesional.

“Ella también insiste, ella también está ahí de buscona. Esto para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable (...) y se hablan de ‘ya tengo ganas de verte’, ‘abrazarte’”, afirmó González, dejando en shock tanto al público como a los televidentes.

Los comentarios del conductor avivaron la especulación en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a debatir si se trataba de un trato cariñoso sin mayor intención o si efectivamente existía un vínculo más allá de lo laboral.

Gustavo Salcedo y su rechazo al productor de Latina

La controversia no solo ha involucrado a Maju y su productor, sino también a su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien no dudó en expresar su incomodidad frente a las cámaras de Magaly TV La Firme.

“No es una persona de mi agrado, los de Latina tienen ese tipo de gente dentro, pero es tema de ellos”, dijo el empresario. Y añadió con firmeza: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”.

Con estas declaraciones, Salcedo no solo dejó en claro su rechazo hacia Christian Rodríguez, sino que además abrió la puerta a la interpretación de un distanciamiento irreconciliable en su matrimonio con la ex Miss Mundo.

La respuesta de Maju Mantilla

Hasta el momento, Maju Mantilla se ha mostrado prudente frente a los rumores. En su programa, Arriba mi gente, aclaró que no tiene intención de exponer su vida privada y pidió respeto hacia su familia.

“Yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada. Tanto Gustavo como yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro. No voy a permitir que se hagan señalamientos hacia mí porque esta separación es entre dos personas, no le compete a nadie más”, expresó la conductora en un tono firme.

Mantilla reiteró que no responderá con indirectas ni acusaciones y subrayó que, pese a las especulaciones, su enfoque está en mantener una imagen pública alejada de escándalos.

Más tarde, en 'Amor y Fuego’, la exreina de belleza rompió su silencio tras las acusaciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la señaló públicamente de haberle sido infiel con su productor, Christian Rodríguez.

Con firmeza, la conductora de Arriba mi Gente negó categóricamente dichas versiones y exhortó a los medios y al público a detener las especulaciones.

En la misma entrevista, Maju Mantilla fue consultada directamente sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Rodríguez. Su respuesta no dejó lugar a dudas:

“Como te repito, esas cosas no las hablen porque no son ciertas y déjense de especulaciones”, manifestó, descartando de plano las versiones difundidas en los programas de espectáculos.

La polémica en redes sociales

La difusión de los supuestos chats y las declaraciones cruzadas entre los protagonistas no tardaron en desatar una avalancha de comentarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Algunos usuarios defendieron a Mantilla, señalando que expresiones cariñosas no necesariamente implican una relación extralaboral. Otros, en cambio, coincidieron con Rodrigo González al considerar que el tono de los mensajes es poco apropiado entre una conductora y su productor.

Mientras tanto, el silencio de Christian Rodríguez Portugal alimenta las especulaciones y deja más preguntas que respuestas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con la ex Miss Mundo.