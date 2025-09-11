Maju Mantilla rompe su silencio tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo | Latina

La conductora de televisión y ex Miss Mundo, Maju Mantilla, respondió este jueves a las acusaciones de infidelidad hechas por su exesposo, Gustavo Salcedo, en el programa ‘Arriba mi gente’. Días antes, Magaly TV La Firme transmitió una entrevista en la que Salcedo aseguró haber sufrido una infidelidad y relató situaciones conflictivas durante su matrimonio, señalando a Christian Rodríguez Portugal, productor de televisión, como la supuesta pareja de Mantilla.

Durante la emisión en vivo de su programa, Maju Mantilla dedicó un segmento a aclarar la situación. “Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de televisión y como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada”, expresó al público.

Mantilla subrayó que tanto ella como Gustavo Salcedo firmaron una conciliación legal que les prohíbe hablar públicamente uno del otro o entregar información sobre su separación. “Ahora, con más razón, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro”.

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

La exreina de belleza sostuvo que nunca ha realizado señalamientos, acusaciones o indirectas hacia su expareja, a pesar de las imágenes difundidas hace dos años por cámaras de videovigilancia que involucraron rumores.

“En ningún momento hice ningún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, mencionó firme.

Mantuvo una postura de evitar comentarios negativos y de no exponer detalles personales. “De mi parte tampoco va a haber ira y resentimiento en ninguna de mis respuestas como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Cualquier cosa relacionada a mi privacidad y los problemas, porque hay un sinfín de problemas que uno puede tener, pero no los voy a exponer”.

Maju Mantilla finalizó su intervención pidiendo que no se continuara comentando del tema: “Con esto quiero aclarar la situación y pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”.

Maju Mantilla restringió los comentarios en sus redes sociales

Luego del escándalo de supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo, confirmada por el propio deportista, diversos usuarios expresaron su apoyo a la Miss Mundo 2004, sin embargo, también estuvieron quienes se mostraron en contra.

Al respecto, Maju Mantilla prefirió mantener la distancia y tomó la decisión de restringir los comentarios en sus redes sociales. La conductora de Arriba mi Gente, cambió la opción de su perfil social y ahora no puede recibir mensajes por parte de sus seguidores.

Maju Mantilla tomó radical decisión tras exponerse infidelidad con productor