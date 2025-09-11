Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo | Latina

Durante meses, su equipo reunió indicios, esperó confirmaciones y evitó cualquier filtración. Solo después de obtener pruebas directas y el testimonio de Gustavo Salcedo, la conductora decidió exponer públicamente la presunta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez.

Según relató la periodista a Infobae Perú, el caso requirió de un proceso de verificación estricta y paciencia. “Es una información que nosotros manejábamos con ese nombre del productor hace muchos meses. Pero nosotros somos muy cautos cuando tenemos esa información”, remarcó Magaly Medina.

Tras la emisión de su reportaje, el miércoles 10 de septiembre, Magaly Medina defiende la veracidad de sus investigaciones, resaltando que uno de los principios fundamentales de su línea editorial es evitar la difusión de señalamientos o nombres hasta comprobar su autenticidad. “No tenemos la ligereza que tienen ahora muchas plataformas de redes sociales donde sueltan nombres, escuchan el chisme y lo divulgan, conforme va pasando de boca en boca, se va alterando la información y lo divulgan tal cual”, explicó.

La periodista hizo énfasis en la necesidad de contar con pruebas: “Si vas a decir y soltar una información sobre alguien, tiene que estar debidamente respaldada”, revelando así por qué recién se emitió el informe donde se le ve a Gustavo Salcedo dejando entrever que Maju Mantilla le fue infiel.

La periodista relató que el seguimiento periodístico incluyó momentos en los que el caso parecía no tener avances, por lo cual el equipo continuó con otras investigaciones hasta recibir nueva información. “Seguimos varios casos a la vez y cuando algo no da resultado en las pesquisas que hacemos, ya giramos hacia otro lado”, compartió. Según Medina, el cambio en la investigación ocurrió cuando su equipo recibió más datos. “Nos llegó todo este cargamontón de información que es de índole privado y que yo no puedo divulgar porque no me pertenece a mí, no sé quién me lo mandó, pero comenzamos a mirar fechas, ver cosas y, por último, te vas a la fuente”.

Magaly Medina cuenta que su equipo inició las investigaciones sobre Maju Mantilla desde hace meses.

El hermetismo de Maju Mantilla durante la investigación fue un desafío. Magaly Medina detalló que, ante la negativa de la conductora a declarar, la única vía posible para confirmar la información era recurrir a Gustavo Salcedo.

“Maju es una mujer que no habla, que le metes micro, ella no dice nada, que le escribes, no contesta. Entonces, fuimos a buscar al esposo. Fundamentalmente al esposo. Y el esposo primero nos choteó, no nos contestó, lo encontramos saliendo de un restaurant, no quiso hablar”, narró la conductora.

Finalmente, tras insistir en otros encuentros, el equipo de reporteros de Magaly TV La Firme logró contactarse con Salcedo y obtuvo la confirmación de la versión que desde hacía meses manejaban. Medina apuntó: “Luego hemos hablado con él, mejor dicho mis reporteros, y les confirmó toda la información que teníamos. Le dijimos: ‘Mira, esto tenemos desde tal día, que aparentemente él descubre un 9 de julio las conversaciones que serían bastante cercanas entre su esposa y su productor’. Y él nos confirmó que sí, que ya lleva la relación extramatrimonial de su esposa con su productor, llevó algo como más de dos años. Eso es lo que él nos ha dicho y es tal cual lo confirmamos”.

Solo tras obtener esa validación se tomó la decisión de difundir la noticia. “Nosotros por eso soltamos la información. De lo contrario, no lo hubiéramos soltado. Porque ¿qué hacemos con un montón de información que le pertenece a otras personas privadas y que nosotros no podemos exponerlo? A menos que una de las partes involucradas nos diga si es cierto o no es cierto”, explicó.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

Sobre el respaldo del público a Maju Mantilla

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina abordó el impacto que ha tenido en la opinión pública la cobertura de este caso y analizó el respaldo recibido hacia Maju Mantilla pese a las acusaciones realizadas por Gustavo Salcedo. “Ella siempre ha tenido una muy buena imagen y, lamentablemente, pues lo único que se supo fue de él, o sea, su ampay entrando al Westin, al Spa del Westin. Eso lo marcó y ella no dijo nada. Fue como la esposa perfecta. Incondicionalmente, le dio su apoyo, siguió a su lado. Nadie sabía lo otro de ella”, indicó.

Para Magaly Medina, el silencio de Mantilla contribuyó no solo a proteger su imagen, sino también a la decisión de no entrometerse en un escándalo donde Gustavo Salcedo era el protagonista, logrando que el público se solidarizara con ella y hasta celebrara la supuesta infidelidad de la exreina de belleza al padre de sus hijos.

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

“En el imaginario público, ella lo castigó a él: ‘Bien hecho que le haya dado el vuelto, que le haya también pagado con la misma moneda’. Vivimos en un país donde generalmente son los hombres los que sacan la vuelta, generalmente son los hombres los que hacen eso”, reflexionó.

La periodista remarcó que mucha gente considera que fue Salcedo quien actuó primero, cuando en realidad “las cosas no eran como las hemos visto de fuera”, ya que el propio Salcedo habría callado durante un largo tiempo. “Nunca se supo lo de él. En todo caso, él calló lo que sabía todo este tiempo y trataron de sacar adelante su relación”, concluyó Medina.

Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla con su productor de TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme