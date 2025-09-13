Perú ganó el Mundial de Desayunos: Así fue la reacción de políticos y entidades públicas por la victoria del pan con chicharrón

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Perú ganó el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos. El pan con chicharrón superó a la arepa reina, de Venezuela, de acuerdo al anuncio que hizo el influencer español, aproximadamente a las 12:20 horas, por medio de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram.

El platillo se impuso en una jornada reñida y sumó 12.800.000 votos en total, en las tres plataformas digitales que se pusieron a disposición:

TikTok: 6.500.000 votos

Instagram: 4.900.000 votos

YouTube: 1.400.000 votos

Para llegar a este punto del certamen, Perú tuvo que superar a países potencia en la gastronomía regional, como México, Ecuador y Chile. Los peruanos celebraron el anuncio, después de varias semanas siguiendo el conteo y el resultado final, junto a miles de usuarios de otros países conectados en vivo a las transmisiones de Ibai. Las instituciones públicas y políticos nacionales no fueron ajenos a este hecho.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difundió en sus cuentas oficiales que “el Perú tiene el mejor desayuno del mundo, representado por nuestro delicioso pan con chicharrón”. “Porque no solo conectamos al país con obras y proyectos, también celebramos lo que nos une como peruanos: nuestra gastronomía”, indicaron.

Por su parte, Carlos Bruce, alcalde de Surco, dijo que el perú “vuelve a brillar en el mundo”. “Nuestro pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno del mundo, en el campeonato organizado por Ibai Llanos. Un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía y seguir disfrutándola juntos”, comentó.

Un platillo con historia

El origen del chicharrón peruano se remonta a la época de la conquista, cuando los conquistadores españoles introdujeron el cerdo como componente clave en la dieta local. Este animal, conocido como “cuchi” en quechua, pronto se integró a la identidad gastronómica peruana y se empleó en una amplia variedad de preparaciones que surgieron por la fusión de diferentes culturas, según reportó Infobae.

El desarrollo del chicharrón evolucionó mucho más allá de la tradición española. Con la llegada de comunidades chinas y japonesas a Perú, la receta original recibió influencias orientales basadas en nuevas técnicas de preparación y presentación. Ingredientes como camote, maíz cancha y distintas variedades de ají consolidaron el perfil culinario del plato y le otorgaron reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.

Cada región de Perú sumó su toque particular al plato. En Lima, la versión se sirve con camote frito y salsa criolla, mientras que en Arequipa se marina en ají panca y se acompaña con rocoto y mote. En Cusco, la carne se adereza con chicha de jora y se sirve con mote y camote, evidenciando la diversidad del país en cada bocado, informó Infobae.

Aunque el chicharrón de cerdo se caracteriza por su sabor particular y por ser un símbolo de la cultura culinaria peruana, los especialistas advierten sobre su alto contenido calórico y de grasa, por lo que se recomienda un consumo moderado. Pese a ello, el plato aporta proteínas y vitaminas esenciales, y destaca en la gastronomía de Perú como uno de los favoritos, tanto en desayunos tradicionales como en festividades.