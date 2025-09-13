Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Koky Belaunde no respalda actitud de Gisela Valcárcel, pero resalta su carácter.

El estilista Koky Beláunde salió en defensa de Gisela Valcárcel tras la polémica con Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, resaltando la trayectoria y el carácter de la conductora luego de que fuera objeto de críticas tras denunciar públicamente que no la dejaban ingresar al canal. La situación cobró notoriedad nacional luego de que Valcárcel se enfrentara a Muñiz y posteriormente reapareciera en la Teletón 2025 compartiendo escenario con él.

Beláunde enfatizó que conoce a Valcárcel desde hace muchos años, aclarando que aunque no mantienen una amistad, reconoce en ella características que han marcado su presencia en la televisión nacional. “A Gisela la conozco de años, pero no es mi amiga, nadie es perfecto, todo mundo tiene derecho a equivocarse y exasperarse… hay cosas que no le pueden perdonar a ella y es ese carácter que tiene. Ella se ha mostrado como es, una mujer emprendedora, enérgica, muy lideresa, muy Margaret Thatcher en sus cosas; sus motivos tendrán, la verdad va salir porque hay muchos dimes y diretes”, afirmó el estilista.

Koky Belaunde resalta Gisela Valcárcel ha salido adelante por su carácter. (Instagram)

La figura de TV sostuvo que su trato con Valcárcel siempre ha sido respetuoso y profesional, sin haber experimentado inconvenientes en los años de relación laboral. “A mí siempre me ha tratado como un príncipe, ella y su producción en el canal que vaya. Pero cuando es público uno tiene que cuidarse, a veces se le escapa. No la disculpo, no la apoyo, ni la apaño porque no me gustó su forma de proceder, no me agradó. Mucha gente que no sabía de esa etapa, me dijo: ¡qué horrible! cómo es posible, que carácter que tiene, es que no la vieron en esa onda. A mí nada me sorprende”, comentó Beláunde.

La compara con Magaly Medina

El estilista fue consultado sobre la actitud que tuvo la conductora con el CEO de América TV, donde terminó diciendo la tan resonada frase algunos “están de paso” en el canal.

Beláunde evitó profundizar en el conflicto, pero sostuvo: “Es de conocimiento público lo que ella dijo, esa cosa la hizo y ya pasó. Pero la siguen queriendo y amando como a Magaly (Medina), que también tiene su genio. Son mujeres empoderadas, ya no son unas bobas, se compran lo que quieren, comen lo que quieren, se casan con quien quieren, viajan donde quieren, ganan la plata que quieren. Entonces, no te puedes imaginar a ellas como unas mustias, cabizbajas, no son hipocritonas, se muestran como son", señaló.

Koky Belaunde compara el carácter de Gisela Valcárcel con el de Magaly Medina.

“Así gritan a todo el personal, pero la gente se imagina que son unos arcángeles, tienen su genio sino estuvieran en la situación que están”, agregó Beláunde, quien participó como invitado de honor durante el lanzamiento del libro “El capitán de la Chalupa”, obra escrita por el chef y empresario Rogelio Oyola Salazar.

“Quien quiera ser chef o dedicarse a la gastronomía debe tener primero un bagaje porque no solo es cocinar sino conocerse así mismo”, resaltó en este encuentro con la prensa.

Koky Belaunde es un experimentado estilista y figura de TV.

Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz se encontraron en Teletón

El 12 de septiembre se dio inició a la Teletón, evento benéfico que tuvo como momento inesperado el encuentro entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO de América TV. Dejando atrás su enfrentamiento, la conductora no dudó en presentarlo y saludarlo con un beso en la mejilla y una abrazo, hecho que sorprendió a la audiencia.

Gisela Valcárcel y el CEO de América TV se encontraron en Teletón.

Pese a que ninguno mencionó el episodio lleno de acusaciones, Muñiz no dudó en soltar una peculiar frase mientras miraba a los ojos a Gisela Valcárcel: “Bienvenidos a su casa”, una frase que no pasó desapercibida por muchos y la catalogaron como una respuesta del directivo hacia la animadora.

Gisela Varcárcel saludó a Fernando Muñiz con un abrazo en la Teletón. América TV