Perú

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

El estilista resaltó que tanto la conductora como otras presentadoras tienen personalidades fuertes y no fingen ser quienes no son, en alusión a su actitud con el CEO de América TV

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Koky Belaunde no respalda actitud
Koky Belaunde no respalda actitud de Gisela Valcárcel, pero resalta su carácter.

El estilista Koky Beláunde salió en defensa de Gisela Valcárcel tras la polémica con Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, resaltando la trayectoria y el carácter de la conductora luego de que fuera objeto de críticas tras denunciar públicamente que no la dejaban ingresar al canal. La situación cobró notoriedad nacional luego de que Valcárcel se enfrentara a Muñiz y posteriormente reapareciera en la Teletón 2025 compartiendo escenario con él.

Beláunde enfatizó que conoce a Valcárcel desde hace muchos años, aclarando que aunque no mantienen una amistad, reconoce en ella características que han marcado su presencia en la televisión nacional. “A Gisela la conozco de años, pero no es mi amiga, nadie es perfecto, todo mundo tiene derecho a equivocarse y exasperarse… hay cosas que no le pueden perdonar a ella y es ese carácter que tiene. Ella se ha mostrado como es, una mujer emprendedora, enérgica, muy lideresa, muy Margaret Thatcher en sus cosas; sus motivos tendrán, la verdad va salir porque hay muchos dimes y diretes”, afirmó el estilista.

Koky Belaunde resalta Gisela Valcárcel
Koky Belaunde resalta Gisela Valcárcel ha salido adelante por su carácter. (Instagram)

La figura de TV sostuvo que su trato con Valcárcel siempre ha sido respetuoso y profesional, sin haber experimentado inconvenientes en los años de relación laboral. “A mí siempre me ha tratado como un príncipe, ella y su producción en el canal que vaya. Pero cuando es público uno tiene que cuidarse, a veces se le escapa. No la disculpo, no la apoyo, ni la apaño porque no me gustó su forma de proceder, no me agradó. Mucha gente que no sabía de esa etapa, me dijo: ¡qué horrible! cómo es posible, que carácter que tiene, es que no la vieron en esa onda. A mí nada me sorprende”, comentó Beláunde.

La compara con Magaly Medina

El estilista fue consultado sobre la actitud que tuvo la conductora con el CEO de América TV, donde terminó diciendo la tan resonada frase algunos “están de paso” en el canal.

Beláunde evitó profundizar en el conflicto, pero sostuvo: “Es de conocimiento público lo que ella dijo, esa cosa la hizo y ya pasó. Pero la siguen queriendo y amando como a Magaly (Medina), que también tiene su genio. Son mujeres empoderadas, ya no son unas bobas, se compran lo que quieren, comen lo que quieren, se casan con quien quieren, viajan donde quieren, ganan la plata que quieren. Entonces, no te puedes imaginar a ellas como unas mustias, cabizbajas, no son hipocritonas, se muestran como son", señaló.

Koky Belaunde compara el carácter
Koky Belaunde compara el carácter de Gisela Valcárcel con el de Magaly Medina.

“Así gritan a todo el personal, pero la gente se imagina que son unos arcángeles, tienen su genio sino estuvieran en la situación que están”, agregó Beláunde, quien participó como invitado de honor durante el lanzamiento del libro “El capitán de la Chalupa”, obra escrita por el chef y empresario Rogelio Oyola Salazar.

“Quien quiera ser chef o dedicarse a la gastronomía debe tener primero un bagaje porque no solo es cocinar sino conocerse así mismo”, resaltó en este encuentro con la prensa.

Koky Belaunde es un experimentado
Koky Belaunde es un experimentado estilista y figura de TV.

Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz se encontraron en Teletón

El 12 de septiembre se dio inició a la Teletón, evento benéfico que tuvo como momento inesperado el encuentro entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO de América TV. Dejando atrás su enfrentamiento, la conductora no dudó en presentarlo y saludarlo con un beso en la mejilla y una abrazo, hecho que sorprendió a la audiencia.

Gisela Valcárcel y el CEO
Gisela Valcárcel y el CEO de América TV se encontraron en Teletón.

Pese a que ninguno mencionó el episodio lleno de acusaciones, Muñiz no dudó en soltar una peculiar frase mientras miraba a los ojos a Gisela Valcárcel: “Bienvenidos a su casa”, una frase que no pasó desapercibida por muchos y la catalogaron como una respuesta del directivo hacia la animadora.

Gisela Varcárcel saludó a Fernando Muñiz con un abrazo en la Teletón. América TV

Temas Relacionados

Koky BelaundeGisela ValcárcelFernando Muñizperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Ignacio Buse y Juan Pablo

Buscan derogar la reforma de pensiones y habilitar posibilidad de retiro AFP

Tanto la reforma y su reglamento limitan el retiro de 95,5%, obligan al aporte de independientes y “prohíben” los retiros AFP

Buscan derogar la reforma de

Casi 30 incendios forestales arrasan Cajamarca: 370 hectáreas devastadas mientras se encuentran sin agua

El Gobierno Regional de Cajamarca reportó graves daños de cultivos en la región y alertan sobre el déficit hídrico en la región

Casi 30 incendios forestales arrasan

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

La última jornada del certamen gastronómico enfrenta a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, promete convocar a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Final del Mundial de Desayunos

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid incautó Apronax y otros fármacos y pide verificar número de lote

Los medicamentos incautados para dolor y alergias corresponden a marcas de uso extendido, lo que refuerza la alerta entre médicos, farmacéuticos y pacientes

Boticas vendían medicamentos falsificados: Digemid
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Simpatía por Dina Boluarte cae

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide votar por

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

Magaly Medina no cree en Maju Mantilla y aclara que sus investigaciones iniciaron hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

DEPORTES

Ignacio Buse y Juan Pablo

Ignacio Buse y Juan Pablo Varilla vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025