Koky Belaunde fue internado de emergencia en un hospital tras presentar un fuerte dolor abdominal

Koky Belaunde estuvo internado en hospital de EsSalud tras presentar dolor abdominal. (Foto: Captura)

Koky Belaunde fue hospitalizado de emergencia la noche del 1 de enero de 2024 tras sufrir un intenso dolor abdominal. El ingreso se efectuó en el hospital III Suárez Angamos de EsSalud. El estilista, que es una figura destacada en el ámbito de la moda y belleza, informó que su estado de salud actual es estable.

La situación de emergencia se presentó repentinamente, llevando al profesional de la moda a requerir atención médica inmediata. Según se conocía, el dolor abdominal que experimentó fue de tal magnitud que necesitó ser intervenido quirúrgicamente. La pronta actuación del personal de salud permitió que su situación no se agrave más.

“Después de una abundante cena me retiré a descansar porque me sentía embotado de tanto comer. Al amanecer, me dieron manzanilla con anís para el dolor de estómago. El dolor seguía creciendo en la parte abdominal al lado derecho del ombligo”, comenzó diciendo.

Koky Belaunde fue hospitalizado por una apendicitis. (Foto: Captura)

Asimismo, su dolor se fue intensificando, lo que provocó gran preocupación entre sus familiares, quienes decidieron tomar cartas en el asunto, por lo tanto, lo llevaron de emergencia, para que sea atendido de manera inmediata.

“Tanto era el dolor que me fui a mi departamento en Miraflores y mis familiares me llevaron al policlínico de Essalud en la av. Angamos recién en la noche del primero de enero. Entré por emergencia que me retorcía de dolor”, añadió.

Además, después de realizarle una ecografía, los médicos pudieron notar que tenía un apéndice inflamado. Por este motivo, se tomó la decisión de hacer una intervención quirúrgica, para evitar que su situación se complique en un futuro.

“Después de trámites normales me hicieron una ecografía que salió apéndice inflamado. Recién en la noche del primero entré a sala de operaciones de emergencia para ser operado de mi apendicitis. Se estaba necrociando y fui Intervenido de emergencia en la madrugada. Recién me pasaron al cuarto del piso ocho el día dos de enero”, sentenció.

Finalmente, Koky Belaunde se mostró sumamente agradecido por la rápida intervención de los profesionales de la salud, mostrando su agradecimiento, ya que nunca imaginó que iba a tener una buena atención dentro de este establecimiento.

“He vuelto a nacer. Gracias a todo el equipo médico, enfermeras, técnicas, y personal de Essalud de la Av. Angamos. Puedo yo contar esta historia de vida que jamás pensé que me ocurriría. Ahora sigo internado con los mejores cuidados y con todas las medicinas pertinentes, ya en el cuarto. No me queda más que expresar el gran profesionalismo de todos sobre todo del anestesiólogo. EsSalud salva vidas”, dijo.

Koky Belaunde tiene una trayectoria destacada en el sector de la moda en Latinoamérica y es conocido por su participación como asesor de imagen y comentarista en diversos eventos y programas de televisión. Si bien este incidente ha supuesto un contratiempo en su ajetreada agenda, se espera que el proceso de recuperación transcurra sin contratiempos, permitiéndole retomar sus actividades habituales en el corto plazo. La noticia sobre su hospitalización emergente ha generado muestras de apoyo y preocupación por parte de seguidores y colegas a través de redes sociales.