Chofer se queda dormido y destroza su auto al impactar rejas de estación Independencia del Metropolitano

Auto termina destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano. Fuente: ATV Noticias

En la madrugada del viernes, un vehículo protagonizó un accidente que dejó como saldo un auto completamente destrozado tras impactar contra las rejas de la estación Independencia del Metropolitano. Testigos en el lugar señalaron que el chofer aparentemente se quedó dormido al volante, lo que habría provocado el siniestro. Aunque no se registraron heridos, el incidente generó alarma entre los transeúntes y conductores.

El choque ocurrió cuando aparentemente el auto intentaba ingresar a la vía exclusiva del Metropolitano, pero debido a una maniobra incorrecta terminó destruyendo la valla metálica que protege la estación. La fuerza del impacto hizo que el vehículo quedara parcialmente sobre la berma, bloqueando momentáneamente el tránsito en el sector. La infraestructura resultó con daños significativos, aunque no comprometió la operación de los buses del servicio.

La situación ha generado preocupación entre las autoridades de transporte y ciudadanos, pues evidencia cómo el cansancio o la distracción al volante pueden poner en riesgo tanto a los usuarios del transporte público como a la integridad de la infraestructura urbana. Este tipo de incidentes, aunque sin víctimas, subraya la importancia de la prudencia y el respeto a las normas de tránsito.

Chofer pierde el control tras quedarse dormido

Según los testigos, el conductor no mostró signos de maniobrar para evitar la colisión. Algunos relataron que el vehículo circulaba de manera irregular antes del impacto, lo que refuerza la hipótesis de que el chofer se encontraba somnoliento. La Policía inició las investigaciones correspondientes para confirmar si la fatiga fue la causa principal del accidente o si existieron otros factores.

El hecho de que el chofer haya abandonado el lugar tras el choque añade complejidad al caso. Las autoridades ahora buscan identificarlo y determinar su responsabilidad legal en el incidente. Este tipo de conductas imprudentes son consideradas graves, ya que ponen en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de terceros y la seguridad del transporte público.

Asimismo, la investigación también apunta a verificar el estado del vehículo. El posible exceso de velocidad y la falta de mantenimiento podrían haber agravado los daños ocasionados en la estación y en el propio auto. Las autoridades recomiendan que todos los conductores eviten manejar en condiciones de fatiga extrema para prevenir accidentes similares.

Vehículo quedó severamente dañado tras el impacto

El automóvil sufrió daños severos. El parachoques delantero quedó desprendido, mientras que la salpicadera derecha se aplastó y deformó. La rueda delantera derecha quedó desalineada y la carrocería presentó múltiples abolladuras y raspones. Los restos de piezas rotas quedaron esparcidos alrededor del vehículo, evidenciando la magnitud del impacto.

El auto fue retirado del lugar y trasladado a la comisaría del sector, donde permanece mientras se realizan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente y si hubo factores adicionales que pudieron contribuir, como negligencia o desperfectos mecánicos. La verificación de estos elementos es crucial para responsabilizar correctamente al conductor.

La Policía enfatizó la importancia de respetar las normas de tránsito y la señalización en zonas donde circula el transporte público. Los accidentes como este podrían evitarse si los conductores se mantienen alerta, descansados y conscientes del entorno vial, especialmente en avenidas con alto flujo de vehículos.

Otro incidente genera caos cerca de estaciones del Metropolitano

Este siniestro se registró solo horas después de otro incidente en la capital. La tarde del jueves 11 de septiembre, un auto de color blanco comenzó a incendiarse en la salida 4 de la Av. Andrés Aramburú, límite entre San Isidro y Surquillo. El humo generado provocó la interrupción del tránsito y generó alarma entre conductores y peatones en la Vía Expresa.

Vehículo se incendia en la Vía Expresa a la altura de Aramburú y provoca caos vehicular en San Isidro y Surquillo. (Facebook: Raquel Sánchez Altamirano)

Los automovilistas quedaron atrapados en largas filas, mientras agentes policiales coordinaban desvíos y controlaban la congestión. Los bomberos indicaron la ubicación exacta y desplegaron cuatro unidades para atender la emergencia. Este evento afectó también el servicio del Metropolitano, generando retrasos y congestión en varias estaciones cercanas.

La coincidencia de ambos incidentes, aunque diferentes en naturaleza, evidencia la vulnerabilidad de las zonas que rodean las estaciones del Metropolitano. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad vial o la integridad de la infraestructura pública.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, se puede contactar a:

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Bomberos Voluntarios del Perú: 116

SAMU – Atención médica de urgencia: 106

Sutran – Denuncias sobre transporte interprovincial: 0800 12345

MTC – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general: 113