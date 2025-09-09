Camión lleno de aceite vegetal volcó a la altura del puente Caquetá y generó congestión vehicular en la Línea Amarilla

Perú

Un camión que trasladaba un contenedor con cajas de aceite vegetal quedó volcado a la altura del puente Caquetá, en la vía Línea Amarilla, con dirección hacia Lima. El siniestro ocurrió poco después de las 15 horas y generó congestión en los alrededores, además de movilizar a las brigadas de emergencia de la concesionaria Lima Expresa.

De acuerdo con información policial, el vehículo pesado partió del Callao y se dirigía hacia el Cercado de Lima. El conductor, identificado como trabajador de la empresa de transportes Taxa, sufrió heridas menores y fue trasladado a una clínica cercana. Mientras tanto, el cargamento quedó esparcido en parte de la vía, lo que obligó a desplegar labores de limpieza inmediata.

Un segundo camión de la misma compañía llegó hasta el lugar para rescatar la mercadería. En paralelo, el tránsito quedó restringido en los accesos de Universitaria y Bella Unión, mientras el personal de la concesionaria y la Policía de Tránsito aseguraban el área para evitar nuevos riesgos.

La remoción del vehículo se prolongó durante horas. Lima Expresa precisó que activó su protocolo de emergencia, lo que incluyó la dispersión de arena para controlar el derrame de combustible. “Nuestras unidades de auxilio vial y ambulancia se encuentran en el punto”, comunicó la empresa a través de sus canales oficiales, mientras se confirmaba que uno de los carriles hacia el centro de Lima permanecía bloqueado.

Acciones en la vía tras el accidente

Tráiler de placa BZI-944 que transportaba cajas de aceite vegetal volcó en el acceso al puente Caquetá, en la vía Línea Amarilla, dirección hacia Lima. (Composición: Infobae / capturas de pantalla)

La escena se concentró en el ingreso a la Línea Amarilla, donde el tráiler de placa BZI-944 quedó atravesado en uno de los carriles. Policías de tránsito y brigadas de la concesionaria iniciaron el ordenamiento del flujo vehicular. Varios conductores que intentaban ingresar desde la Panamericana Norte encontraron cerrado el paso, lo que generó largas filas en los alrededores.

Las autoridades señalaron que la causa del accidente todavía está en investigación. De manera preliminar se manejan dos hipótesis: exceso de velocidad o una maniobra incorrecta en la curva de acceso.

Mientras tanto, dos grúas de Lima Expresa llegaron para preparar el levantamiento del camión. El procedimiento requirió coordinación con la Policía para mantener despejada la vía y permitir el trabajo del personal técnico.

La empresa concesionaria destacó que su prioridad fue asegurar la circulación y proteger a los usuarios. “Se procedió a cerrar temporalmente accesos para garantizar la seguridad de nuestros clientes”, informó Lima Expresa. Además, brigadas de limpieza esparcieron arena en la pista, con el fin de evitar que el combustible derramado complicara más la transitabilidad.

Parte de la mercadería quedó esparcida en la vía; otro camión de la misma empresa llegó a recuperar lo que pudo. (Captura de pantalla)

El cierre parcial de la vía ocasionó una congestión significativa en el acceso norte de la capital. El flujo desde el Callao se restableció de manera progresiva, mientras que los vehículos que intentaban ingresar desde la Panamericana Norte debieron esperar la reapertura.

Hacia el final de la tarde, la circulación comenzó a normalizarse parcialmente. Sin embargo, uno de los carriles permanecía bloqueado a la espera de que culminara el retiro total del camión y la limpieza final de la vía.

Números de emergencia a nivel nacional

  • Central policial: 105
  • Policía de carreteras: 110
  • Bomberos: 116
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Defensa Civil: 115
  • Cruz Roja: (01) 266-0481

Ambulancias en Lima

  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Clave Médica: (01) 265-8783
  • Alerta Médica: (01) 416-6777
  • Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Números de Serenazgo

  • Barranco: (01) 719-2055
  • Chorrillos: (01) 680-3000
  • Miraflores: (01) 350-9090
  • Santa María del Mar: 996 053 454
  • San Bartolo: (01) 430-7484
  • Punta Negra: 941 387 340
  • Punta Hermosa: 981 551 027
  • Ancón: (01) 727-5346
  • Ventanilla: (01) 631-1400

