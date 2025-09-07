Perú

Accidente en Cercado de Lima: vehículo se despistó en puente Ricardo Palma y cayó al parque de la Muralla

Bomberos y brigadas de rescate de la Policía Nacional atendieron a los afectados y trasladaron a los heridos a hospitales, mientras autoridades evalúan los daños en la infraestructura del puente

Abigail Villantoy Gómez

Una combi se despistó desde el puente Ricardo Palma y cayó al parque de la Muralla. Ocho personas resultaron heridas, entre ellas tres menores, mientras bomberos y Policía Nacional realizaron las labores de rescate | TV Perú

Un accidente vehicular movilizó a los equipos de emergencia en el Cercado de Lima luego de que un vehículo se despistara desde el puente Ricardo Palma y terminara en el parque de la Muralla. La unidad colisionó con la berma de contención antes de precipitarse al vacío, dejando a varias personas con lesiones de diversa gravedad.

Al lugar llegaron unidades de bomberos, brigadas de rescate de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima para atender a los afectados. Según el medio TV Perú, testigos indicaron que el vehículo venía del sur del Rímac con dirección a La Victoria y, al perder el control, impactó con la estructura del puente, provocando la caída.

Heridos en accidente en puente Ricardo Palma y su atención médica

El comandante Joel Ricaldi informó que ocho personas resultaron heridas, incluyendo tres menores de edad y cinco adultos. Los adultos fueron derivados al hospital Loayza, mientras que los menores fueron trasladados al hospital de Emergencias Pediátricas en Grau. La evaluación inicial clasificó tres personas como graves y el resto con policontusiones y fracturas cerradas.

Ocho personas, incluidos tres niños, resultaron afectadas tras la caída de un vehículo desde el puente Ricardo Palma al parque de la Muralla. Bomberos y personal municipal coordinaron su traslado a hospitales | TV Perú

El personal de bomberos entregó atención inmediata en el lugar antes del traslado. Ricaldi señaló que cada víctima recibió oxígeno y primeros auxilios, y se coordinó el transporte seguro a los hospitales correspondientes, garantizando que el procedimiento de rescate se realizara de manera ordenada.

Posibles causas del despiste del vehículo en Cercado de Lima

De acuerdo con información preliminar, el vehículo cruzó la avenida principal y colisionó con la berma de contención del puente antes de caer al parque de la Muralla. Se presume que la velocidad pudo influir en el accidente, aunque no hay confirmación oficial sobre esta hipótesis.

Hasta el momento, tampoco se ha determinado si la unidad era particular o prestaba un servicio de taxi colectivo. Las autoridades siguen recopilando testimonios y revisando la zona para esclarecer las circunstancias que provocaron el despiste.

Operativo de rescate y cierre de carriles en puente Ricardo Palma

Miniván cayó desde el puente
Miniván cayó desde el puente Ricardo Palma al parque de la Muralla en pleno Cercado de Lima | TV Perú

Según el comandante Joel Ricaldi, hasta el lugar acudieron once unidades de bomberos, junto con personal de la Policía Nacional y brigadas de la Municipalidad de Lima. Se cerró un carril del puente para proteger a los equipos de rescate y a los peatones que transitaban por la zona.

El operativo permitió evacuar a los heridos con rapidez y asegurar la zona afectada. Los bomberos coordinaron la llegada de ambulancias y supervisaron que la estructura del puente permaneciera estable mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Estado del puente tras caída del vehículo

La baranda del puente Ricardo Palma quedó destruida tras el impacto, representando un riesgo para los peatones que transitan por la zona. Autoridades municipales evaluaron la estabilidad de la estructura y comenzaron a planificar las reparaciones necesarias.

Ocho personas fueron atendidas: tres
Ocho personas fueron atendidas: tres menores de edad y cinco adultos. | TV Perú

Se indicó que se tomarán medidas de prevención para evitar futuros accidentes mientras se asegura la integridad de los peatones y vehículos. El tránsito seguirá restringido temporalmente en los sectores afectados hasta que se concluya la revisión y reparación del puente.

