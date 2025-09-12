Perú

Ladrón finge estar enfermo y pide jarabe entre lágrimas para evitar ser detenido

El detenido admitió que antes se dedicaba a robar, pero afirmó que ahora había cambiado su vida y negó haber asaltado a un estudiante cerca de la estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima

Valeria Mendoza Talledo

Ladrón finge estar enfermo y pide jarabe para no ir preso. | Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un presunto ladrón en el Cercado de Lima fingió estar enfermo para evitar ser detenido por la Policía Nacional tras robar un celular a un estudiante. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cuartel Barbones, a pocos metros de la estación Miguel Grau. Entre lágrimas, el sujeto suplicaba a los agentes que le dieran jarabe porque, según él, tenía una fuerte gripe.

Lejos de conmover a los agentes, su actuación generó sorpresa y hasta cierta indignación entre quienes presenciaron la escena. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú ya tenían en sus manos una orden de detención preliminar contra él por el delito de robo agravado, por lo que ninguna excusa podía librarlo de enfrentar a la justicia.

La maniobra desesperada del acusado terminó siendo en vano, pues las pruebas en su contra ya estaban registradas. Cámaras de seguridad habían captado el momento en que despojaba violentamente de su teléfono a un joven estudiante, mientras que su prontuario policial hablaba por sí solo.

Entre lágrimas negó el robo, pero las cámaras lo delataron

El detenido fue identificado como Rolando Fabián Infante Torres, conocido en el Cercado de Lima por sus constantes fechorías. Durante su captura, rompió en llanto y dijo que él no había participado en el asalto, asegurando que estaba en otro lugar y que intentaba rehacer su vida lejos del delito. Sin embargo, las grabaciones de videovigilancia lo contradijeron.

Ladrón finge estar enfermo y pide jarabe para no ir preso. Foto: Composición Infobae Perú

En las imágenes se aprecia el momento en que Infante Torres se acerca a un estudiante y, de forma violenta, le arrebata el celular. Incluso se observa cómo intimida a la víctima para que entregue la clave del dispositivo. Este registro fue determinante para que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dictara su detención preliminar por siete días.

Pese a la contundencia de las pruebas, el acusado insistió en que había sido su primo el autor del robo. Según su versión, fue su primo quien cometió el robo. En su testimonio, relató que aquel día estaba ebrio y no quiso participar porque temía ser visto por una vecina de la zona.

“Me dice ‘vamos a ponerlo, pe’, pero yo no quiero robar, aparte estaba borracho y ahí estaba mi vecina. Yo le digo: ‘no, ahí está la vecina de los Gaitanes, ella le va a decir a mi vieja’. Entonces él cruza solo por detrás del camión y roba”, declaró ante las autoridades.

El acusado agregó que en el pasado sí había delinquido, pero que ahora trabajaba en San Jacinto y estaba intentando cambiar su vida. “Llegamos al barrio y él me dice que llevemos algo, pero yo ya no. ¿Para qué voy a mentir? Yo sí robaba antes, pero ahora estoy yendo a la Iglesia y todo”, señaló. Además, sostuvo que el arma usada en el asalto era una réplica.

Ladrón finge estar enfermo y pide jarabe para no ir preso. Foto: Composición Infobae Perú

No obstante, para la Policía este relato no era más que un nuevo intento de eludir su responsabilidad. El coronel de la PNP, Juan Carlos Montúfar, explicó a 24 Horas que el sujeto “se tomaba como una jurisdicción criminal todo el Cercado de Lima, donde realizaba robos a mano armada bajo la misma modalidad”.

Delincuente arrastraba antecedentes por robos reiterados

Las autoridades confirmaron que Rolando Fabián Infante Torres no era un improvisado en el mundo delictivo. Su historial incluye múltiples denuncias por robo de celulares, hurto agravado y delitos contra el patrimonio. Los registros policiales muestran un patrón repetitivo de asaltos en el centro de la capital, donde actuaba junto a diferentes cómplices.

El caso del estudiante asaltado el pasado 29 de marzo fue solo uno de los más recientes. Según explicó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, los delincuentes no solo despojaron al joven de su celular, sino que también lo presionaron para que entregara las claves de acceso, con el fin de vaciar sus cuentas y aprovechar su información personal.

La policía también indicó que el cómplice de Infante Torres habría abandonado Lima tras enterarse de la orden de captura, lo que dificulta su ubicación. Sin embargo, la investigación sigue abierta y no se descarta que se logre dar con su paradero en los próximos días.

