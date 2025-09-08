Perú

Cercado de Lima: Jalador de combis baleado mientras desayunaba un caldo de gallina a metros de la Plaza Dos de Mayo

La víctima recibió un disparo en el rostro y logró caminar 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento. Sobrevivió al ataque y permanece en observación médica en el Hospital Ramón Castilla

Por Tomás Ezerskii

Guardar

Un nuevo hecho de violencia se registró en pleno Cercado de Lima, donde un jalador de combis fue atacado a balazos mientras desayunaba en un pequeño local de la zona. El hombre, identificado como Diego Alfredo Puyén Vélez, fue sorprendido por un desconocido que le disparó directamente en el rostro, generando pánico entre los transeúntes y comerciantes que a esa hora iniciaban sus actividades.

El ataque ocurrió en el cruce del jirón Huarochirí con la avenida Colonial, a pocos metros de la concurrida Plaza Dos de Mayo, donde a diario circulan miles de personas. Testigos relataron que la víctima se encontraba comiendo un caldo de gallina, cuando un sujeto se aproximó y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el impacto, el trabajador del transporte intentó huir malherido, logrando avanzar cerca de 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento.

Brutal ataque armado en plena vía pública

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con los primeros reportes, el proyectil ingresó por el lado derecho del rostro de la víctima, aunque también se maneja la versión de que otro disparo alcanzó la zona del cuello. Pese a la gravedad de las heridas, el hombre buscó ayuda desesperadamente hasta caer sobre la intersección de la avenida Colonial con el jirón Huarochirí, donde fue auxiliado por transeúntes y trabajadores de los alrededores.

Personal del Serenazgo de Lima llegó rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Ramón Castilla, donde permanece en observación médica. Familiares y allegados llegaron al establecimiento en medio de la conmoción por lo ocurrido, mientras que efectivos de la Comisaría de Monserrat asumieron las diligencias para identificar al atacante y esclarecer el móvil del crimen.

Según los testigos, el agresor emprendió la fuga con dirección a la Plaza Dos de Mayo, utilizando como ruta de escape los alrededores de un grifo cercano. La zona quedó acordonada para las pericias correspondientes, mientras los vecinos denunciaron el aumento de hechos violentos en esta parte de la ciudad.

Este ataque se suma a la ola de balaceras y atentados que en las últimas semanas han generado zozobra entre los ciudadanos, en especial en zonas de alto tránsito y comercio como Cercado. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el hecho esté vinculado con ajustes de cuentas o disputas relacionadas al transporte informal, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial.

Lima cada vez más insegura: Extorsiones y homicidios en aumento

Cifras revelan que la extorsión en el Perú ha incrementado casi por 10 en 4 años | Video: ATV Noticias

Las estadísticas revelan un escenario cada vez más alarmante en la capital. Entre 2017 y 2023, los homicidios en Lima prácticamente se triplicaron: pasaron de 240 casos a 695, una tendencia que continuó al alza en 2024, cuando en solo tres meses se contabilizaron 544 asesinatos y tentativas de homicidio, superando los registros de los dos años anteriores. En la actualidad, la frecuencia de crímenes muestra que cada semana se reportan muertes violentas en distintos distritos, sin importar la zona.

El delito de extorsión se ha convertido en el de mayor crecimiento en la ciudad. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 15.000 denuncias, y las proyecciones indican que al cierre del año podrían alcanzarse las 30.000 denuncias. Esto representa un cambio radical respecto a 2019, cuando el problema era considerado marginal. Hoy, el 32% de limeños asegura haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien cercano que lo ha sido, con un promedio de 69 casos denunciados al día.

La crisis también alcanza al sector transporte. Según reportes de gremios de choferes y cobradores, cerca de 50 trabajadores del rubro han perdido la vida en ataques vinculados al cobro de cupos durante los últimos meses. Ante esta situación, voceros advierten que el servicio público está en riesgo y no descartan un nuevo paro general si las autoridades no actúan frente al avance de estas mafias.

Temas Relacionados

Cercado de LimaPlaza Dos de MayoSicariosPNPperu-noticias

Más Noticias

Irregularidades en la muerte de Jaime Chincha: PNP revela certificado sin sustento y negativa de la Fiscalía a autorizar necropsia de ley

El pronunciamiento de la PNP precisa que el médico que firmó el certificado nunca acudió al lugar del deceso ni trató al periodista. Aunque se alertó de la irregularidad y de las consecuencias médico-legales de validar dicho documento, la Fiscalía descartó investigar y rechazó ordenar la necropsia de ley

Irregularidades en la muerte de

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

La consecución del título en Andalucía le otorgó 125 puntos al máximo exponente de la raqueta peruano. Su nueva plaza demuestra su constante crecimiento e innegable irrupción a nivel mundial

Ignacio Buse se asoma al

Reniec confirma que su oficina de Miraflores atiende todos los domingos hasta el mediodía

La entidad amplía sus horarios de atención para trámites de DNI y recolección del documento, a pocos días del cierre del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026.

Reniec confirma que su oficina

Gremios alertan que la nueva tarifa de LAP encarecerá vuelos y generará largas filas en el aeropuerto Jorge Chávez: “Viajan cuatro y pagan cinco”

La tarifa de transferencia, que oscilará entre S/56 y S/89 según el destino, afectará tanto a viajeros nacionales como internacionales. Gremios sostienen que, además de encarecer los boletos, la medida amenaza la posición del Jorge Chávez como hub regional y expone a los usuarios a colas y retrasos innecesarios

Gremios alertan que la nueva

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

El presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que la exjefa de Gabinete no podrá ser contratad debido a su proceso por el intento de golpe de Estado. “Para nosotros, no procede”, dijo

Betssy Chávez queda vetada del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez queda vetada del

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

Archivan proceso contra Rafael López Aliaga por presunta infracción a la neutralidad: estos fueron los argumentos del JEE

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

DEPORTES

Ignacio Buse se asoma al

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay