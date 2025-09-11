Asesinan a joven en Ancón: sicarios lo acribillan y, mientras agonizaba, otro sujeto le robó el celular

Sujeto roba celular a víctima de asesinato en Ancón | Video: TVO Ancón

Un nuevo crimen estremeció al distrito limeño de Ancón la noche del último martes. Daniel Alfredo Ríos Trujillo, de 29 años, fue asesinado de más de diez disparos en el asentamiento humano Las Gardenias, ubicado frente al cementerio municipal.

Según testigos, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta. Tras identificarlo, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron a toda velocidad. Malherido, Ríos Trujillo intentó subir a un vehículo para buscar ayuda, pero la gravedad de sus lesiones le impidió avanzar y murió a pocos metros del lugar.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó para acordonar la zona y permitir el trabajo de los peritos de criminalística, quienes recogieron evidencias y alrededor de 15 casquillos de bala. Voceros policiales señalaron que, por la brutalidad del ataque, el hecho correspondería a un presunto ajuste de cuentas.

Robo a víctima de asesinato

Sujeto es captado robando el celular de víctima de asesinato en Ancón | Foto captura: RPP

Un video difundido en redes sociales mostró que, mientras la víctima agonizaba, un sujeto se acercó diciendo ser amigo de Ríos Trujillo, pero habría aprovechado la confusión para robarle el celular. Testigos calificaron este hecho como un reflejo de la descomposición social que golpea a la zona. El individuo aún no ha sido identificado, aunque las imágenes lograron registrar su rostro.

El crimen generó indignación entre los vecinos, quienes denunciaron la falta de patrullaje y la creciente inseguridad en el sector. Este asesinato se suma a los más de 570 homicidios reportados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) para Lima en lo que va del año, lo que refleja el incremento de la violencia armada en el país.

La División de Homicidios de la Dirincri asumió las investigaciones para identificar a los responsables de este sangriento hecho.

Homicidios en Perú

La violencia homicida continúa en aumento en el Perú. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), hasta el 10 de septiembre se habían contabilizado 1.559 asesinatos en todo el país, una cifra que refleja el crecimiento desbordado de la criminalidad y la incapacidad del Estado para contenerla.

De acuerdo a la información policial, entre las modalidades más usuales de homicidios que se registran en el país está el doloso, caracterizado porque el agresor actúa con la intención directa de causar la muerte. Esta modalidad se presenta con mayor frecuencia en casos de sicariato, ajustes de cuentas y crímenes por extorsión, que en los últimos años se han consolidado como la principal amenaza para la seguridad ciudadana.

En el plano regional, Perú registra una tasa de 8.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, situándose como el sexto país más violento de Sudamérica, por encima de Chile (6.3), Argentina (4.5) y Bolivia (4.4).

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.