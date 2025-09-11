Perú

La gastronomía peruana llega al Vaticano: Papa León XIV anuncia primer restaurante fusión en un complejo pontificio

Tras 400 años cerrado al público, el complejo Borgo Laudato Si’ inaugurará un espacio de cocina ecológica que reservará un porcentaje de su carta en homenaje a la etapa pastoral del Sumo Pontífice en el país sudamericano

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Vaticano está a punto de sorprender al mundo con una propuesta que rompe con siglos de tradición: en primavera de 2026 se inaugurará el primer restaurante dentro de un complejo pontificio, un espacio que unirá espiritualidad, sostenibilidad y gastronomía. Lo más curioso es que, además de la inevitable influencia de la cocina italiana, el menú tendrá presencia de la gastronomía de Chicago y, por supuesto, su toque peruano.

El proyecto se levantará en Castel Gandolfo, el histórico retiro de verano de los papas, ubicado a unos 25 kilómetros de Roma. Allí, dentro del renovado Borgo Laudato Si’, un complejo de 55 hectáreas con jardines, viñedos, olivares, invernaderos solares y espacios educativos, se dará vida a un restaurante único en su tipo. La idea, concebida originalmente por el papa Francisco, fue retomada y formalmente inaugurada por su sucesor, el papa León XIV, nacido en Chicago y con nacionalidad peruana.

Cocina “de la granja a la mesa” y un menú con fusión entre Chicago y Perú

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El restaurante seguirá el concepto farm to table (“de la granja a la mesa”), aprovechando los productos de los propios terrenos de Castel Gandolfo. El empresario Phil Stefani, a cargo del recinto, afirmó que el 70 % de la carta estará dedicado a la cocina italiana, con pastas, risottos y preparaciones mediterráneas clásicas. Otro 20 % del menú se reservará a recetas emblemáticas de Chicago, como el “papal hot dog” o versiones gourmet de pollo frito, mientras que un 10 % rendirá homenaje a la cocina peruana, en recuerdo de los años que León XIV pasó en nuestro país.

Aunque todavía no se han detallado qué platos estarán presentes, los organizadores adelantaron que se busca integrar insumos andinos y fusiones que unan las cocinas de Italia y Perú. No sería extraño ver en la carta productos como la quinua, la papa nativa o incluso una interpretación vaticana del ceviche.

El restaurante abrirá para desayunos y almuerzos, además de contar con un mercado de productos frescos. También estará disponible para eventos privados y funcionará como único punto de catering dentro del Borgo Laudato Si’.

Chefs de Chicago y el lazo con el papa León XIV

Pope Leo XIV listens to
Pope Leo XIV listens to Father Manuel Dorantes, Administrative and Management Director on the day he inaugurates a new Vatican-run ecological training centre at Borgo Laudato si', a space comprising some 55 hectares of gardens and agricultural land on the sprawling grounds of the papal villa in Castel Gandolfo, a small hamlet about an hour's drive southeast of Rome, Italy, September 5, 2025. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

La dirección del restaurante estará a cargo de dos figuras reconocidas de la escena gastronómica de Chicago: el chef Art Smith y el empresario Phil Stefani. Smith fue chef personal de Oprah Winfrey y ha recibido múltiples premios James Beard, incluido el de Humanitario del Año por su trabajo con la organización Common Threads, dedicada a la educación culinaria para niños. Stefani, de origen italiano y católico practicante, fundó su primer restaurante en 1980 y hoy lidera el Stefani Restaurant Group, con locales como Tuscany, Tavern on Rush y Stefani Prime.

Ambos consideran este proyecto como un honor y una oportunidad única. “Como católico e italiano, este proyecto es un sueño para mi familia y para mí”, declaró Stefani. Smith, por su parte, recalcó que la carta “honrará la tradición italiana mientras incorpora sabores de todo el mundo, incluidos un poco de Chicago y del Perú”.

La inauguración oficial del Borgo y el anuncio del restaurante tuvieron lugar el 5 de septiembre de 2025, en una ceremonia presidida por el papa León XIV y seguida en simultáneo desde Chicago, con la presencia del alcalde Brandon Johnson, quien calificó la iniciativa como una “victoria llamativa” para la ciudad.

Borgo Laudato Si’: espiritualidad, sostenibilidad y formación

Pope Leo XIV attends the
Pope Leo XIV attends the inauguration of the "Borgo Laudato Si'" Advanced Training Center at the papal summer residence in Castel Gandolfo, Italy, September 5, 2025. FILIPPO MONTEFORTE/Pool via REUTERS

El Borgo Laudato Si’ toma su nombre de la encíclica del papa Francisco y busca convertirse en un referente mundial de espiritualidad, sostenibilidad y cultura gastronómica. Durante más de 400 años, Castel Gandolfo permaneció cerrado al público; hoy, el complejo se abre con una propuesta que mezcla tradición e innovación.

El proyecto cuenta con invernaderos solares diseñados con la forma de la columnata de San Pedro, sistemas de gestión circular del agua y paneles fotovoltaicos. Todo apunta a un modelo de impacto ambiental cero, alineado con el llamado de la Iglesia a cuidar la “casa común”.

Además, el Borgo tendrá una fuerte vertiente educativa y social. Se impartirán programas de formación en agricultura ecológica, vinificación sin pesticidas, recolección de aceitunas y hospitalidad, ofreciendo oportunidades laborales a migrantes y comunidades vulnerables. El lugar también organizará retiros para líderes empresariales y actividades para niños, adolescentes y universitarios, centradas en el cuidado del medioambiente.

Temas Relacionados

Papa León XIVRestauranteVaticanoComida peruanaComida fusiónperu-noticias

Más Noticias

Incendio de auto en la Vía Expresa paraliza tránsito y ocasiona demoras en el Metropolitano entre Domingo Orué y Aramburú

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la salida 4 de la Vía Expresa, generando una densa humareda que alarmó a conductores y transeúntes. El incidente obligó a cerrar parcialmente la vía, afectando la circulación en uno de los corredores más transitados de Lima

Incendio de auto en la

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas del 12 de septiembre

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el viernes 12 de septiembre

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Predicción del estado del tiempo

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

La decisión fue tomada en la Comisión Permanente con 12 votos a favor y 10 en contra. El informe concluyó que no hay pruebas suficientes para responsabilizar a la jefa de Estado

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

El máximo exponente del tenis en Perú reflexiona sobre el éxito que halló el líder del ranking ATP a partir de la transición entre el deporte y descanso

Ignacio Buse sitúa a Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

Si el TC declara constitucional la Ley de amnistía, los jueces del PJ no podrán inaplicarla

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla niega haberle sido

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas”

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo deben resolver en privacidad”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

DEPORTES

Ignacio Buse sitúa a Carlos

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue

Ni Lima ni Santa Cruz: Conmebol hizo oficial nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana