Papa León XIV habla del Perú en su primera entrevista y cómo impactó en su formación

ARCHIVO - El papa León XIV a su llegada a su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 4 de junio de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo)

El Papa León XIV se refirió al Perú como uno de los pilares fundamentales en su vocación y visión pastoral durante su primera entrevista concedida desde que fue elegido pontífice. El testimonio lo dio en el marco de la elaboración de la biografía oficial “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, que será publicada el 18 de septiembre y cuyas primeras revelaciones destacan la fuerte huella que Perú dejó en la identidad del actual Papa.

Durante dos extensas sesiones de entrevista con la periodista Elise Ann Allen, realizadas en la residencia papal de Villa Barberini y en el Palacio Sant’Uffizio del Vaticano, el Papa compartió detalles inéditos de su vida en tierras peruanas. Recordó su llegada al país como joven misionero agustino, un periodo que, según relató, marcó “de manera permanente” su modo de entender la fe y el compromiso social. La biografía recorre su camino desde la infancia en Chicago hasta su labor como prior general de la Orden de los Agustinos, obispo de Chiclayo y prefecto del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano, destacando el peso que la experiencia peruana tuvo en su formación.

El libro recoge testimonios de personas que conocieron al pontífice durante su labor en el Perú, así como de colaboradores actuales en Roma y Estados Unidos, enfatizando la sintonía que desarrolló con la cultura y los desafíos locales. Estas vivencias se reflejan, según el propio Papa, en su forma de guiar la Iglesia y en su insistencia por la apertura al diálogo y la cercanía con las periferias.

León XIV, quien hizo historia al ser el primer Papa con ciudadanía peruana, subraya en sus declaraciones el impacto profundo que tuvo su paso por el país andino, sobre todo en “una época tumultuosa para sociedad peruana”.

Elise Ann Allen de Crux y el Papa León XIV en la Villa Borghese. | Crux

En el libro, el Papa León XIV reflexiona también sobre la misión social de la Iglesia, el papel de la mujer y la importancia del ecumenismo, temas que, en palabras del pontífice, están íntimamente enlazados con las enseñanzas y los retos enfrentados en Perú. Aporta además su visión sobre desafíos globales contemporáneos, como las guerras en Gaza y Ucrania, el compromiso de la Santa Sede con China y Estados Unidos, y las finanzas del Vaticano.

La editorial informó que fragmentos seleccionados de la entrevista estarán disponibles en español e inglés el 14 de septiembre, días antes del lanzamiento oficial del libro. Según el reconocido biógrafo Austen Ivereigh, la obra ofrece “un retrato magistral e increíblemente íntimo del nuevo Papa”, permitiendo comprender hasta qué punto su relación con el Perú define aspectos centrales de su pontificado.

Para los peruanos y para la Iglesia universal, las palabras del Papa León XIV en estas entrevistas ratifican la importancia del Perú en su misión y abren una nueva etapa en la que la experiencia latinoamericana se integra al horizonte global del catolicismo.