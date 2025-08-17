Mundo

León XIV pidió priorizar la paz en las negociaciones internacionales

El pontífice instó a líderes mundiales a anteponer el bienestar colectivo en los diálogos para frenar conflictos armados, resaltando la importancia de la diplomacia y la solidaridad entre naciones en momentos críticos

El papa León XIV. EFE/ANGELO CARCONI

El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que las negociaciones de paz y los esfuerzos para poner fin las guerras “tengan buen éxito”, en un llamamiento realizado al finalizar el rezo del ángelus en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde pasa un periodo de descanso.

“Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos”, dijo el pontífice.

León XIV ya había exhortado el pasado miércoles, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladímir Putin en Alaska, a “buscar siempre el diálogo y la labor diplomática” en lugar de recurrir a la violencia, y abogó por un “alto al fuego” en Ucrania.

Durante su intervención, el papa también respondió a preguntas de los periodistas sobre la situación en Gaza, donde expresó su profunda preocupación por la deportación de la población civil e insistió en “resolver la crisis humanitaria”.

Almuerzo con pobres

El Papa León XIV asiste a un almuerzo festivo con los pobres de la Diócesis de Albano Laziale en Borgo Laudato Si, en el jardín de las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, Italia, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Remo Casilli/Pool

León XIV almorzó este domingo con un centenar de pobres en el ‘Borgo Laudato, unos jardines donde el Vaticano ha puesto en marcha un proyecto de defensa de la biodiversidad, en la localidad de Castel Gandolfo, a las fueras de Roma, y donde el pontífice se encuentra pasando unos días de descanso.

En estos jardines, que forman parte del palacio apostólico, se instaló un amplio cenador donde fueron acomodados los 110 invitados, en su mayoría personas pobres asistidas por la diócesis de Albano Laziale, y junto los que almorzó León XIV.

Los asistentes viven en centros de acogida, en casas familia o asistidas para su supervivencia por Cáritas de Albano Laziale, varios de ellos extranjeros.

El papa se sentó en una mesa redonda acompañado de una mujer peruana Rosabal León, que vive en Italia desde hace cinco meses y llegó con su marido y dos hijos, también presentes en la comida, y Gabriella Oliveiro, de 85 años, una de las tantas ancianas y ancianos presentes en esta ocasión y que viven completamente solos.

El Papa León XIV asiste a un almuerzo festivo con los pobres de la Diócesis de Albano Laziale en Borgo Laudato Si, en el jardín de las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, Italia, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Remo Casilli/Pool

En un breve discurso antes del almuerzo, destacó que este el lugar muestra “la belleza de la naturaleza de la creación, pero también nos hace pensar que la criatura más hermosa es la creada a semejanza de Dios”.

Y subrayó que “la imagen de Dios, y todos somos nosotros, y cada uno de nosotros representa la imagen de Dios”. “Y qué importante es recordar, mientras encontremos esta misma presencia de Dios, que no es solo eso, sino también estar reunidos aquí esta tarde, en este almuerzo, es vivir juntos con Dios, en esta comunión, en esta fraternidad”, agregó.

El menú del almuerzo incluía: Entrantes de Castelli Romani, lasaña de la Huerta, parmesana tradicional, ternera asada con hierbas salteadas, macedonia de frutas y un postre especial, rebautizado como Dolce Leone para la ocasión, una mouse al limón realizada por una de las pastelerías de la localidad, comunicó la diócesis de Albano Laziale.

“Somos un Iglesia de pobres” había asegurado el papa con anterioridad en la misa que celebró este domingo en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en la localidad de Albano Laziale, cercana a Castel Gandolfo.

El Papa León XIV asiste a un almuerzo festivo con los pobres de la Diócesis de Albano Laziale en Borgo Laudato Si, en el jardín de las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, Italia, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Remo Casilli/Pool

“Somos la Iglesia del Señor, una Iglesia de pobres, todos preciosos, todos partícipes, cada uno portador de una Palabra única de Dios”, añadió el pontífice en este pequeño santuario.

“Derribemos los muros”, señaló el papa, que continuó: “No dejemos al Señor fuera de nuestras iglesias, de nuestras casas y de nuestra vida. Más bien, dejémoslo entrar en los pobres, y entonces haremos paz también con nuestra pobreza, a la que tememos y negamos cuando buscamos a toda costa tranquilidad y seguridad”.

(con información de EFE)

