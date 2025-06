El método que ayudó a Oprah Winfrey a liberarse del estrés y a encontrar la paz

Oprah Winfrey destaca la teoría ‘Let Them’ de Mel Robbins como un método revolucionario para aliviar el estrés y recuperar el control personal (captura de video)

En una conversación que podría transformar la forma en que millones de personas enfrentan el estrés diario, la reconocida presentadora Oprah Winfrey recibió a la autora y coach de vida Mel Robbins para discutir una teoría revolucionaria que promete devolver el control sobre nuestras vidas.

La Teoría “Let Them” (Déjalos), que Robbins presenta en su nuevo libro, surgió de un momento inesperado durante el baile de graduación de su hijo y se ha convertido en lo que Winfrey califica como “uno de los mejores libros de autoayuda” que ha leído.

La revelación llegó cuando la abogada convertida en coach tras enfrentar una deuda de 800.000 dólares, se encontraba estresada por los preparativos de último minuto para el baile de su hijo Oakley.

La coach de vida Mel Robbins presenta en su nuevo libro una teoría basada en la idea de soltar el control y aceptar la realidad

Dos días antes del evento, sin esmoquin, sin planes de cena y bajo una lluvia torrencial, estaba a punto de entrar en “modo control monstruoso” cuando su hija Kendall la detuvo con una frase que cambiaría su perspectiva: “Mamá, déjalos. Si quieren mojarse, déjalos mojarse. Es su baile, no el tuyo”.

El origen de una teoría transformadora

Según informó en el podcast de Oprah, esa cascada de “déjalos” resonó profundamente en Robbins, quien al día siguiente experimentó el poder de la frase mientras esperaba en la fila de un centro de jardinería. “Cuando sientes que el estrés sube y empiezas a pensar que puedes manejar una tienda mejor que cualquier otra persona, simplemente dices ‘déjalos’”, explicó Robbins durante la conversación. “Fue como una paz instantánea“.

Aplicar la teoría ‘Let Them’ en las redes sociales puede ayudar a utilizarlas como herramienta de autoexpresión en lugar de buscar aprobación externa (captura de video)

La teoría se basa en un principio fundamental de la naturaleza humana: cada persona tiene una necesidad básica de controlar su propia vida. “Cuando te enfocas en cosas que no puedes controlar, pierdes lo más increíble de la vida: que siempre tienes control”, señaló Robbins. “Siempre puedes controlar lo que piensas, lo que haces o no haces, y cómo respondes a los sentimientos que surgen”.

Los dos componentes: “Let Them” y “Let Me”

La teoría de Robbins consta de dos partes complementarias. La primera, “Let Them” (Déjalos), permite liberar el control sobre otros y reconocer que ciertos aspectos están fuera de nuestro alcance. “No puedes controlar lo que otras personas hacen, piensan o dicen”, enfatizó la autora. “Cuando te enfocas en esas cosas, le das todo tu poder a algo que nunca podrás controlar”.

La segunda parte, “Let Me” (Déjame), representa la recuperación del poder personal. “Es donde te recuerdas a ti mismo que siempre tienes poder porque puedes elegir qué pensar sobre cualquier situación”, explicó Robbins. “Puedes elegir qué hacer o no hacer, y puedes elegir si permaneces en una relación o si ofreces apoyo”. Esta distinción es crucial porque, como señala Robbins, “nunca estás atrapado” en ninguna situación.

La filosofía ‘Let Them’ se centra en aceptar que no se puede controlar a los demás y en recuperar el poder sobre nuestras propias decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mel Robbins explicó cómo aplicar la teoría “Let Them” en el uso cotidiano de redes sociales. Durante la entrevista con Oprah Winfrey, señaló que al crear una publicación -elegir una foto, editar, escribir texto-muchas veces se cede el control al juicio de los demás. “¿A quién le estás dando poder? A lo que otra persona podría pensar”, cuestionó.

Robbins recordó que una persona tiene en promedio 70.000 pensamientos diarios, lo que hace imposible controlar los propios, y mucho menos los ajenos. Por eso, destacó que las redes deben usarse como espacio de autoexpresión, no de aprobación externa.

Transformación de relaciones interpersonales

Uno de los aspectos más poderosos de la teoría se relaciona con las dinámicas interpersonales. Robbins explicó que cuando intentamos cambiar a otros, trabajamos contra una ley fundamental de la naturaleza humana: “Las personas necesitan sentir que tienen control sobre sus decisiones”.

Según Mel Robbins, entender que no podemos cambiar a otros puede transformar relaciones personales, matrimonios y la crianza de los hijos (Captura de video)

“Cuando empujas a alguien, solo hace que la persona empuje de vuelta”, señaló la autora. “Cada vez que luchas contra la naturaleza humana, vas a perder”. Esta perspectiva transformó su matrimonio y su forma de criar a sus tres hijos: Kendall, Sawyer y Oakley.

La teoría también aborda el tema de los celos y la comparación social. Robbins compartió una experiencia personal sobre visitar la casa recién remodelada de una amiga y sentir una intensa envidia. “Solía pensar que si alguien más estaba ganando o conseguía lo que yo quería, significaba que nunca lo tendría”, confesó. “Solía ver a otras personas como competidores en el juego de la vida”.

El poder de aceptar la realidad

Durante su charla con Winfrey, Robbins subrayó que el comportamiento de las personas revela más que sus palabras. “No escuches lo que alguien dice. El comportamiento muestra quién es y qué lugar ocupas en su vida”, afirmó.

Este enfoque es especialmente útil en relaciones románticas. Robbins ejemplificó: “Si sales con alguien que desaparece por la mañana y te convences de que le importas, el problema no es esa persona, eres tú. No quieres aceptar que no le importas”.

Según Mel Robbins, entender que no podemos cambiar a otros puede transformar relaciones personales, matrimonios y la crianza de los hijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También abordó la madurez emocional, citando a su terapeuta: “La mayoría de los adultos son niños de ocho años en cuerpos grandes”. Explicó que actuar con madurez y gestionar emociones es una habilidad que se aprende, y que muchas personas nunca fueron enseñadas a hacerlo. Esto explica conductas inmaduras en contextos laborales o familiares.

Impacto en el desarrollo personal

Oprah Winfrey destacó la habilidad de Mel Robbins para traducir ideas complejas en conceptos claros y prácticos. “Tomas ideas complicadas y las desglosas en formas que las personas pueden entender y relacionar”, afirmó.

Oprah Winfrey recomienda la obra de Mel Robbins como una lectura esencial, ideal para compartir con otros y reflexionar sobre el bienestar emocional (captura de video)

El libro no solo expone la teoría “Let Them”, sino que incluye relatos personales y ejemplos concretos, desde los inicios de Robbins como abogada endeudada hasta convertirse en una de las coaches de vida más influyentes, con una charla TEDx entre las más vistas del mundo.

Winfrey cerró la conversación recomendando comprar varias copias del libro. “No compres solo uno. Necesitas al menos dos o tres”, sugirió, convencida de que los lectores querrán compartirlo sin desprenderse del suyo.