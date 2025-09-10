Juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez resolverá pedido de impedimento de salida contra Betssy Chávez

Juez Edhin Campos reemplaza al juez Juan Carlos Checkley mientras esté se encuentra de vacaciones. Foto: composición Infobae

Luego de otorgar un cuestionado permiso especial al ministro Juan José Santiváñez para que viaje a Suiza, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela tendrá un nuevo caso emblemático en sus manos. El magistrado será el encargado de determinar si la expremier Betssy Chávez afrontará lo que resta del juicio por el golpe de Estado con impedimento de salida del país.

Como se recuerda, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva de Chávez Chino por una incorrecta aplicación del Código Procesal Penal, la expremier fue liberada y la Fiscalía desistió de pedir la prolongación.

En su lugar, la fiscal suprema Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que dicte impedimento de salida del país por 12 meses contra la última exjefa del gabinete de Pedro Castillo.

Betssy Chávez internada. A su costado el congresista Roberto Sánchez, quien fue procesado por el golpe de Estado, pero excluido del caso luego. Foto: Facebook Roberto Sánchez.

Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley no será quien resuelva el requerimiento, sino el juez Edhin Campos, quien reemplaza al primero mientras se encuentra de vacaciones.

Campos convocó la audiencia de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez para este jueves 11 de setiembre a las 2:30 de la tarde. La Fiscalía sustentará su requerimiento, mientras que la defensa hará lo suyo. Luego, el magistrado resolverá el pedido.

Polémico juez

El nombre de Edhin Campos Barranzuela ganó atención luego de que se conoció que autorizó el viaje del ministro Juan José Santiváñez a Suiza a pesar de que está vigente un impedimento de salida del país hasta diciembre de 2026.

Campos reconoció que el impedimento de salida de Santiváñez sigue vigente, pero accede a levantarlo para que viaje a Suiza porque considera que el viaje “es necesario y de conocimiento público”.

“El motivo de la solicitud de autorización de viaje, es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades, obedece a una razón suficiente; además, en su solicitud ha precisado la temporalidad de las fechas de viaje que corresponde a breve término“, se lee en su resolución.

Su decisión a favor de Santiváñez podría ocasionarle una investigación fiscal y un proceso disciplinario. El abogado del capitán Junior Izquierdo ‘Culebra’ invocó a la Fiscalía y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que inicie acciones contra el juez por supuestamente haber cometido prevaricato y faltas muy graves.

“Es como si un preso preventivo pida permiso para viajar al exterior. Está en una prisión, pero por 6 días quiere viajar a un país y luego regresar para volver a su prisión. Eso es algo absurdo, ilógico. A ese nivel hemos llegado”, dijo el abogado de ‘Culebra’ en entrevista con Exitosa.

Controversial pasado

La trayectoria de Edhin Campos Barranzuela incluye más de 20 años en el Poder Judicial, una fallida candidatura al Congreso con Somos Perú en 2000 e investigaciones por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. En 2014 fue investigado por posibles coimas, aunque no recibió sanciones. También protagonizó fallos polémicos, como la absolución del exgobernador Juan Carlos Morillo. Su accionar ha generado críticas sobre su independencia y la transparencia en sus decisiones.