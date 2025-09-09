Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Roberto Sánchez evita referirse a informe que niega contratación de Betssy Chávez. Video: Canal N

El congresista Roberto Sánchez, integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, no descartó la posibilidad de que la expremier Betssy Chávez busque salir del país o incluso solicite asilo político ante una embajada extranjera, tras un nuevo pedido de impedimento de salida del país por 12 meses y que el Parlamento le negó la opción de incorporarse como asesora en su despacho.

Luego de asegurar que la exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo está enfocada en recuperarse y afrontar el proceso judicial en libertad, fue consultado sobre si la exfuncionaria piensa abandonar el territorio peruano e indicó que, aunque todavía no la ha visto, “si ya está en libertad corresponde que haga eso”.

“¿La embajada de México es un lugar donde podría acudir?“, preguntó uno de los periodistas. En lugar de negarlo tajantemente, solo atinó a decir ”no creo, son especulaciones". Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afronta un pedido de ser declarada persona non grata en el Perú, hasta el momento no reconoce a Dina Boluarte como mandataria y, en distintas ocasiones, ha ratificado su respaldo a Pedro Castillo.

Guido Croxatto dio detalles de la carta que el expresidente de Perú envió a la mandataria mexicana (Foto: Presidencia / X @MarioBeteta)

Por si no fuera poco, también se puede evidenciar la inclinación hacia ese país a raíz del caso del golpe de Estado fallido. La Fiscalía mencionó que luego de advertirse que sus acciones no surtieron efecto y tras haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional, la “acusada Chávez Chino protagonizó un intento de huida con rumbo a la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú”, lo cual fue confirmado por el propio conductor de la PCM Cristian Pedro Martínez Valencia.

“Cuando la ex premier Betssy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma nos dijo que nos dirigiéramos a la Embajada de México […] ella misma me dijo: vamos a la embajada de México, por favor. Se notaba que la Sra. Chávez Chino estaba muy apurada, y que, […] Salimos por debajo del puente Chabuca Granda; luego, seguí por la Av. Tacna; llegamos hasta la plaza Bolognesi e inmediaciones, el traslado fue muy rápido. En cierta parte del camino, la señora Betssy Betzabet Chávez Chino me dijo: espérate un ratito; y, me detuve; entonces, pude apreciar que la señora Chávez Chino hablaba por su teléfono celular [...], Poco después me dijo: Retornamos a mi despacho congresal; y, conduje de regreso y la dejé en su despacho ubicado en Jr. Junín, casi al frente del Ministerio de Economía y Finanzas", mencionó.

¿Por qué Betssy Chávez no puede trabajar como asesora en el Congreso?

La controversia sobre la posible contratación de Betssy Chávez como asesora parlamentaria se resolvió formalmente con el pronunciamiento técnico del Área de Asesoría Laboral del Congreso. De acuerdo con el memorando N° 682-2025-AAL-DRH-DGA/CR, remitido al responsable de administración de personal y firmado por Jaime González, jefe del área legal, la situación de Chávez como congresista suspendida la mantiene absolutamente impedida de ejercer cualquier otro cargo público, incluida la función de asesora.

Informe del área laboral del Congreso.

El documento al que accedió Infobae detalla que, pese a haber sido suspendida por mandato legislativo mientras dure el proceso penal por el presunto delito de rebelión —vinculado al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022—, Chávez no ha sido desaforada. En consecuencia, “no ha perdido la calidad de congresista”. El informe se apoya en el artículo 19 del Reglamento del Congreso, que establece la incompatibilidad del cargo parlamentario con cualquier otra función pública, independientemente de la remuneración o nivel de responsabilidad.

En ese sentido, para el área de asesoría laboral, la suspensión implica que Chávez no puede desempeñar funciones de congresista, pero tampoco puede aceptar ningún cargo administrativo o de asesoría en la institución legislativa ni en otro órgano del Estado. La incompatibilidad, recalca el análisis, solo admite excepciones para la designación como ministra de Estado o en comisiones internacionales autorizadas por el propio Parlamento, circunstancias que no se aplican en el caso de la expremier.