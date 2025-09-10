Betssy Chávez afronta este jueves 11 pedido de impedimento de salida del país por 12 meses

Futuro de Betssy Chávez en manos del juez Edhin Campos. Foto: composición Infobae

El Poder Judicial programó para este jueves 11 de setiembre a las 2:30 de la tarde la audiencia donde se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra la expremier del golpista Pedro Castillo, Betssy Chávez. Esto en el marco del proceso penal por el fallido golpe de Estado.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, considera necesario el impedimento de salida contra Chávez a fin de asegurar su presencia en lo que resta del juicio oral por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

El juicio por el golpe de Estado entró a su recta final. Las pruebas admitidas durante el control de acusación ya fueron presentadas ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Lo que se discute ahora es la admisión de pruebas nuevas. Luego de ello se darán los alegatos finales. Finalmente se emitirá la sentencia donde se determinará si el exmandatario, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta cometieron el delito de rebelión.

La audiencia de impedimento de salida del país contra la expremier estará a cargo del juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien reemplaza por vacaciones al juez Juan Carlos Checkley en el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria.

Polémica decisión

El magistrado Campos Barranzuela ha estado en el ojo de la tormenta estos días a raíz de su controversial decisión de suspender por 5 días el impedimento de salida del país del ministro Juan José Santiváñez para que viaje a Suiza a una reunión de la ONU.

Contra Santiváñez pesa una orden de impedimento de salida del país de 18 meses dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta medida recién vencerá en diciembre de 2026; sin embargo, el juez Edhin Campos, consciente de ello, indicó que el viaje "es necesario y de conocimiento público“.

“El motivo de la solicitud de autorización de viaje, es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades, obedece a una razón suficiente; además, en su solicitud ha precisado la temporalidad de las fechas de viaje que corresponde a breve término“, se lee en su resolución.

Las críticas no se hicieron esperar. Voces consideran que lo resuelto por el magistrado configuraría en el delito de prevaricato y faltas disciplinarias. Así lo estimó, por ejemplo, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’, José Mejía.

“Cuando la Sala Penal Permanente le dicta impedimento de salida del país, esa resolución tiene calidad de cosa juzgada. Y dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que ninguna autoridad o persona puede modificar, interpretar, restringir una resolución judicial que tiene calidad de cosa juzgada”, indicó el letrado.

Consideró que el razonamiento del juez es “es nauseabundo, putrefacto, no se puede hacer, literalmente está prohibido”.

“Es como si un preso preventivo pida permiso para viajar al exterior. Está en una prisión, pero por 6 días quiere viajar a un país y luego regresar para volver a su prisión. Eso es algo absurdo, ilógico. A ese nivel hemos llegado”, declaró en entrevista con Exitosa.