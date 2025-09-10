Perú

Betssy Chávez afronta este jueves 11 pedido de impedimento de salida del país por 12 meses

Resolverá el requerimiento de la Fiscalía el juez Edhin Campos, quien permitió el viaje de Juan José Santiváñez a Suiza

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Futuro de Betssy Chávez en
Futuro de Betssy Chávez en manos del juez Edhin Campos. Foto: composición Infobae

El Poder Judicial programó para este jueves 11 de setiembre a las 2:30 de la tarde la audiencia donde se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra la expremier del golpista Pedro Castillo, Betssy Chávez. Esto en el marco del proceso penal por el fallido golpe de Estado.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, considera necesario el impedimento de salida contra Chávez a fin de asegurar su presencia en lo que resta del juicio oral por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

El juicio por el golpe de Estado entró a su recta final. Las pruebas admitidas durante el control de acusación ya fueron presentadas ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Lo que se discute ahora es la admisión de pruebas nuevas. Luego de ello se darán los alegatos finales. Finalmente se emitirá la sentencia donde se determinará si el exmandatario, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta cometieron el delito de rebelión.

La audiencia de impedimento de salida del país contra la expremier estará a cargo del juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien reemplaza por vacaciones al juez Juan Carlos Checkley en el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria.

Audiencia de impedimento de salida
Audiencia de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez.

Polémica decisión

El magistrado Campos Barranzuela ha estado en el ojo de la tormenta estos días a raíz de su controversial decisión de suspender por 5 días el impedimento de salida del país del ministro Juan José Santiváñez para que viaje a Suiza a una reunión de la ONU.

Contra Santiváñez pesa una orden de impedimento de salida del país de 18 meses dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta medida recién vencerá en diciembre de 2026; sin embargo, el juez Edhin Campos, consciente de ello, indicó que el viaje "es necesario y de conocimiento público“.

Con una carrera de más
Con una carrera de más de dos décadas, su trayectoria combina reconocimientos académicos y episodios que alimentan dudas. | Composición Infobae Perú

“El motivo de la solicitud de autorización de viaje, es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades, obedece a una razón suficiente; además, en su solicitud ha precisado la temporalidad de las fechas de viaje que corresponde a breve término“, se lee en su resolución.

Las críticas no se hicieron esperar. Voces consideran que lo resuelto por el magistrado configuraría en el delito de prevaricato y faltas disciplinarias. Así lo estimó, por ejemplo, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’, José Mejía.

“Cuando la Sala Penal Permanente le dicta impedimento de salida del país, esa resolución tiene calidad de cosa juzgada. Y dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que ninguna autoridad o persona puede modificar, interpretar, restringir una resolución judicial que tiene calidad de cosa juzgada”, indicó el letrado.

Consideró que el razonamiento del juez es “es nauseabundo, putrefacto, no se puede hacer, literalmente está prohibido”.

“Es como si un preso preventivo pida permiso para viajar al exterior. Está en una prisión, pero por 6 días quiere viajar a un país y luego regresar para volver a su prisión. Eso es algo absurdo, ilógico. A ese nivel hemos llegado”, declaró en entrevista con Exitosa.

Temas Relacionados

Betssy ChávezPoder JudicialGolpe de Estadoperu-politica

Más Noticias

Pedro García reveló contundente motivo del fracaso de Perú en las Eliminatorias 2026: “No eran los técnicos, no teníamos equipo”

El periodista deportivo marcó la falta de delanteros en la ‘blanquirroja’ y aseguró que no hay un jugador que pueda ser el hombre gol en la próxima Clasificatoria

Pedro García reveló contundente motivo

⁠Huelga de enfermeras de Essalud afecta a miles de pacientes: pacientes denuncian que pierden sus citas

El gremio demanda acceso igualitario a cargos de dirección, atención médica integral y la instalación de una mesa técnica para enfrentar el déficit de personal y la sobrecarga en hospitales, entre otros reclamos

⁠Huelga de enfermeras de Essalud

Senamhi: esta es la fecha oficial para el inicio de la primavera 2025 en Perú y así se pondrá el clima

Piero Rivas, subdirector de predicción del Senamhi, se refirió al cambio de estación y brindó el panorama meteorológico para Lima y regiones

Senamhi: esta es la fecha

Pedro Gallese mandó fuerte mensaje a los jugadores de Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Si no se preparan, va a ser muy difícil”

El arquero nacional le pidió a sus compañeros entrenar mejor para poder pelear la clasificación al próximo Mundial. Además, respondió si dará un paso al costado de la selección

Pedro Gallese mandó fuerte mensaje

Fiscalía aprobó denuncia de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón, contra Natalia Málaga: pide un año de prisión

La exvoleibolista enfrenta una audiencia judicial por presuntos daños al vehículo de la esposa de Francisco García Ayllón. El Ministerio Público considera que existen pruebas suficientes para que el caso avance por la vía penal.

Fiscalía aprobó denuncia de Jessyca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez responde a

Juan José Santiváñez responde a la Corte IDH en la ONU y reafirma revisión de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza: solicitud se evaluará este miércoles 10 de setiembre

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez explotó con público

Fito Páez explotó con público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Stephanie Orúe, lista para una pausa actoral tras culminar ‘Temis’, su última obra: “Es tiempo de estar con mi familia”

Quién es Isabella Ladera, la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

Pedro García reveló contundente motivo

Pedro García reveló contundente motivo del fracaso de Perú en las Eliminatorias 2026: “No eran los técnicos, no teníamos equipo”

Pedro Gallese mandó fuerte mensaje a los jugadores de Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Si no se preparan, va a ser muy difícil”

La tensa discusión entre Erick Osores y Toño Vargas por Oliver Sonne: “El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti”

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas