Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con 12 votos a favor, una moción que declara persona no grata a la presidenta de México y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que difunda esta medida a nivel diplomático

Por Luis Paucar

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó este lunes declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Con 12 votos a favor y 6 en contra, el grupo parlamentario respaldó el documento presentado la semana pasada por el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), al que se sumaron su compañera de bancada, Patricia Juárez, y María del Carmen Alva (no agrupada).

La moción decidió declarar persona no grata a Sheinbaum, en rechazo a sus declaraciones, interpretadas como una “inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”. Además, ordena oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores a que difunda la moción mediante los canales diplomáticos y tome las acciones correspondientes.

“Las relaciones diplomáticas entre naciones se fundamentan en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el diálogo constructivo; y la falta de respeto por parte de un jefe de Estado hacia otro país puede generar tensiones perjudiciales para la paz y la cooperación regional”, se lee en el documento.

La moción fue aprobada con 12 votos a favor y 6 en contra, presentada por el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)

Bustamante señaló que Sheinbaum “ha mantenido una posición claramente hostil hacia Perú” y calificó como “especialmente grave la defensa abierta y declarada que ha realizado” a Castillo, quien se encuentra recluido por cargos de rebelión y corrupción.

El fujimorista mencionó la semana pasada que Sheinbaum es la “única” jefa de Estado en el mundo que mantiene una postura abiertamente crítica en relación con el encarcelamiento de Castillo, y acusó al partido oficialista mexicano, Morena, de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Es entendible porque ella tiene vínculos probados con el narcotráfico. Su partido, Morena, tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y otros importantes, así como vinculaciones de negocios relacionados con drogas con Venezuela”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que, si bien la Cancillería ha emitido comunicados de rechazo, ello no sería suficiente y que corresponde al Congreso tomar una postura más firme: “Aquí lo que se tiene que hacer es declarar persona no grata a la señora. Estoy preparando en mi despacho una moción de orden del día”, señaló.

La propuesta fue planteada luego de que Sheinbaum invocara a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento de Castillo. “Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú”, afirmó Sheinbaum en su cuenta de X, acompañando la publicación con una fotografía de la reunión.

Fuente: Congreso

Aval a Castillo

La gobernante expresó además “su más profunda solidaridad” con el exmandatario y su familia, al asegurar que su caso “no solo es personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, añadió.

Castillo, quien enfrenta actualmente un juicio por su intento fallido de disolver el Congreso, permanece recluido en el penal de Barbadillo bajo cargos que podrían derivar en una condena de hasta 34 años.

En febrero pasado, la bancada de Renovación Popular también pidió declarar persona no grata a Sheinbaum por el mismo motivo y consideró que sus declaraciones implican una injerencia en el sistema judicial nacional.

