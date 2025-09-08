Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

El actor se muestra satisfecha con los resultados y la reacción del público ante el estreno de la películas peruana. (Video: Paula Elizalde)

Christian Meier se encuentra en una etapa plena de su vida profesional. Con el estreno en cines de Mistura, su más reciente proyecto cinematográfico, el artista celebra no solo la llegada de la película, sino también la entusiasta acogida del público peruano. En conversación con Infobae Perú, el actor de 55 años habla de su reencuentro con Bárbara Mori, el legado de libertad que transmite a sus hijos y su más reciente propuesta musical, Yo tan bien.

“Yo estoy muy contento porque la gente ha recibido muy bien Mistura. Están maravillados porque es una película que les gusta, les resuena, que les toca el corazón. Salen orgullosos de sentirse peruanos o de ser parte de la cultura y de los temas que se mencionan en la historia”, asegura Christian Meier en una extensa conversación con Infobae Perú, donde resalta que esta nueva cinta no tiene nada de qué enviarle a productos extranjeros.

Para Meier, este impacto se debe a la visión del director Ricardo de Montreuil y al profesionalismo del equipo detrás de cámaras. “Se buscó que la película tuviera elementos que la resaltaran y la pusieran en otro nivel”, explica. Desde la fotografía de Nicolás (Wong), realizada con lentes utilizados en cintas como El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, hasta la música compuesta por Timothy Williams, responsable de bandas sonoras en Guardianes de la Galaxia o John Wick, la producción reunió a profesionales de talla internacional.

“Se armó un equipo de mucha gente talentosa, junto a un elenco de primera línea”, resaltó bastante orgulloso.

Bárbara Mori llegó a Lima para presentar la película Mistura.

El descubrimiento de Pudy Ballumbrosio

Uno de los momentos más especiales para Meier en este proyecto fue la elección del protagonista, Óscar Lara, un personaje afroperuano. “Cuando Ricardo (de Montreuil) compartió conmigo la historia, lo primero que me dijo es que el personaje principal es de raza negra, necesitábamos un afroperuano que sepa actuar. No hemos visto últimamente actores de color en el Perú que puedan protagonizar una película, o para ese entonces, así que se me ocurrió los Ballumbrosio, que son quince hermanos”, recuerda entre risas, indicando que se acercó a su familia estando seguro que uno de ellos debía saber actuar, ya que siempre estaban apegados al mundo artístico.

Fue así como apareció César 'Pudy’ Ballumbrosio, quien terminó cautivando al público y a la crítica. “Por la edad y por el perfil era el que más se ajustaba al personaje. Al director le encantó cuando lo vio. Se ganó el cariño del público, la gente lo adora. Es increíble, porque es un tipo talentoso que probablemente nunca había descubierto que tenía este talento. Y tiene que venir alguien como Ricardo (de Montreuil) y sacárselo, decírselo y explotarlo”, afirma Meier, sin ocultar el orgullo de haber sido parte de ese hallazgo.

César 'Pudy' Ballumbrosio interpreta a Óscar Lara, el chofer de Norma Piet, el papel de Bárbara Mori.

Un personaje odiado y un reto artístico

En Mistura, Christian Meier interpreta a un hombre de clase alta, machista y dominante, un rol que ha generado rechazo en parte de la audiencia. Para él, ese era precisamente el desafío.

“Los personajes tienen que fomentarme explorar e ir un poco más allá, saber que puedo hacer cosas distintas. Cuando hablé con el director y la encargada de maquillaje, le dije: Debería tener menos pelo en las esquinas, porque es un tipo que ya, seguramente, se le está cayendo el cabello. Entonces, me cortaron un poco en las esquinas para que se vean un poco las entradas. Tengo manchas en la cara, los dientes los tengo negros de tanto fumar, se acentuaron arrugas. Y crearle una personalidad de este macho tradicional de clase alta en el Perú, que cree que es el dueño del mundo y que puede hacer lo que quiere y arrepentirse también cuando él quiere. Que era algo que probablemente estaba permitido en esas épocas”, explicó.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Ese contexto, añade, reflejaba una sociedad que juzgaba más a las mujeres que a los hombres. “Era como muy normal dejar a la familia y luego volver y que la esposa lo acepte. Entonces, me parecía una excelente oportunidad para crecer como actor también y como artista, arriesgarse a cruzar la calle y encontrar proyectos que a uno lo empujen a atreverse a hacer cosas que usualmente no se te pasan por la cabeza”, acotó.

Bárbara Mori y su reencuentro en el cine

Uno de los momentos más emotivos del rodaje fue el reencuentro con Bárbara Mori, actriz uruguayo-mexicana con quien Meier compartió pantalla hace veinte años en La mujer de mi hermano.

Para el actor, vivir esta experiencia con años encima, ha sido de las más gratas. Si bien es cierto, siempre han estado en constante comunicación, el trabajar nuevamente juntos le dio a esta propuesta un sentimiento bastante especial.

“Ha sido muy lindo el reencuentro, sobre todo en pantalla, porque como persona siempre hemos tenido relación, pero volver a vernos y reconocernos más maduros, porque la última vez que trabajamos juntos fue en La mujer de mi hermano, exactamente veinte años antes. Entonces, encontrarnos en el set, ya con más equipaje encima, con más cosas que hemos vivido, saber que ya no somos los mismo jóvenes, que han pasado muchas cosas en nuestra vida que nos han hecho cambiar, nos han hecho madurar. Físicamente, tampoco somos los mismos, ha sido bonito. Ha sido muy bonito”, señala con una gran sonrisa.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Las imágenes del reencuentro entre ambos actores no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando especulaciones sobre una posible ilusión romántica. Meier responde con serenidad: “Me parece muy tierno ver hasta qué punto dos personas pueden quererse entrañablemente sin pensar o habiendo jamás pensado en nada más que una hermosa amistad. Es muy bonito ver cómo durante años hemos ido madurando, y cada vez con el mismo cariño que nos hemos tenido y el mismo respeto. Eso es lo que tenemos: un cariño infinito y una admiración inconmensurable hacia nosotros, por la misma amistad que tenemos".

El actor resaltó el desempeño de Stefano Meier en la película. Además, reafirma su cariño por Bárbara Morí, actriz de la cinta y gran amiga. (Video: Paula Elizalde)

El crecimiento de sus hijos

Además de su carrera, Meier se refirió al crecimiento profesional de sus tres hijos, en especial de dos de ellos, quienes han demostrado su amor por la vida artística. Stefano, quien también participa en Mistura, ha demostrado un notable crecimiento en la actuación. Gia, su hija, brilla en el modelaje, mientras que su hija menor es más perfil bajo.

Christian señala que está feliz con cada paso que dan sus herederos, evitando frenarlos ni repetir algún cuestionamiento que le hicieron sus padres en sus inicios de la carrera.

“Cada uno tiene que descubrir su lugar en el mundo. Yo descubrí el mío y por las circunstancias de la época, por, seguramente, la situación o la localización social en donde yo nací y crecí, no tuve el apoyo que a mí me hubiera gustado tener, pero mis hijos creo que han tenido la suerte de que su padre sea alguien que ya haya pasado por eso y que nunca les haya dicho: ‘¿Estás seguro que eso es lo que tú quieres?’ o ‘Qué vas a hacer después?’. Preguntas que a mí me cuestionaron, claro, toda mi adolescencia y el inicio de mi carrera también. Con los años lo entendí: yo soy el primero de mi familia que ha hecho lo que estoy haciendo, no había ninguna referencia, pienso que eso generó mucho miedo y temor en la familia. Una generación después con mis hijos, no hay susto. Tienen el apoyo constante de sus padres", confiesa.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

El orgullo por ellos, se muestra a flor de piel. Sobre Stefano, recuerda que fue el propio director Ricardo de Montreuil quien sugirió su participación, destacando su talento y profesionalismo. “Lo vio en mi cortometraje. Stefano al igual que su personaje es hijo de francesa criada en el Perú. Entonces, tiene un gran alcancé al francés, que sus escenas eran gran parte en este idioma. Es muy disciplinado, alguien con mucha sensibilidad, tiene un nivel de compromiso bastante serio. Hizo un gran trabajo”, afirma.

Bárbara Morí halagó el talento de Stefano Meier.

Música y actuación

El estreno de Mistura coincidió con el lanzamiento del primer sencillo de su nuevo álbum, grabado en Los Ángeles. El videoclip, rodado en una sola toma de casi cuatro minutos, representa para Meier una nueva oportunidad de experimentar en su faceta como director y músico.

“Quería que el videoclip sea diferente, que sea de una toma que va a suceder lo mismo con los siguientes videos y ha sido una bonita experiencia porque tanto como artista, como músico y como intérprete, pero además como director, me ha dejado explorar en ejercicios que antes no había hecho. Esta única toma tenía que salir a la perfección. La toma se logró y lo hicimos con un gran equipo con el que usualmente siempre trabajo mis videos musicales y allá en Los Ángeles, de hecho con quienes hice el cortometraje Terminal. Creo que a la gente le ha gustado y la canción, además, es pegajosa y bonita”, señaló con gran ilusión.

El intérprete adelanta que ya está preparando otros sencillos con videoclips también grabados en una sola toma. Y aunque aún no hay fecha confirmada, asegura que los conciertos llegarán más adelante. “La idea es retomar las giras y volver a contar historias también desde la música”, anuncia.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Un artista que se niega a encasillarse

A lo largo de su trayectoria, el actor de 55 años ha demostrado una constante inquietud creativa. Pasó de la música a la actuación, exploró distintos géneros en cine y televisión, y también se aventuró en la dirección.

“Yo creo que todo tiene que ver con la búsqueda de lo que nos haga feliz. La vida se trata de encontrar comodidad, no en el sentido de las cosas físicas, sino de estar cómodos con quienes somos. Y creo que una cosa me ha llevado a otra, porque siempre he querido explorar, siempre he querido saber más. Empecé en la música primero como parte de una banda y luego dije: Quiero ser solista, porque es ahí donde quiero ir. Y en el camino descubrí la actuación y la actuación me hizo descubrir distintos géneros, como el drama, como el melodrama, como la comedia, la televisión, el cine, distintos formatos. Y luego eso me llevó a querer ser director y estudiar dirección, y empecé a dirigir ciertas cosas. Pero siempre me he rehusado a conformarme con lo que estoy haciendo”, enfatizó.

Señala que el cuerpo le pide reinventarse siempre, y es así como disfruta la vida. “Me rehúso a decir: Esto es lo que soy. Soy un actor que hace este tipo de cosas y eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, no. Me gusta explorar, me gusta sentir que puedo seguir contando historias en distintos ámbitos, en la música, en la actuación, en el cine. De eso se trata la vida, creo que se trata de seguir produciendo, de mantenernos siempre creativos, de mantenernos activos, de no quedarnos sentados en un lugar esperando que nos lluevan ofertas, porque eso sería probablemente lo más fácil que hay en el mundo, sentarte y esperar a que te lleguen guiones u ofertas, o te traigan canciones y que tú te levantes y luego te vayas a sentar a esperar a que sigan llegándote cosas así. Creo que la búsqueda es la que ha hecho que yo haya transitado por todas estas etapas artísticas en mi vida", agregó.

Respecto a la etiqueta de “galán” que lo acompañó en sus inicios, es claro: “Creo que soy más que eso. A lo largo de mi carrera he ofrecido más que papeles de galán telenovela. Creo que funcionó en una época determinada, pero creo que mi obra es mucho más basta como para ceñirse a eso”.

Hoy, a sus más de cinco décadas, Christian Meier mira con satisfacción el camino recorrido. “Tengo la satisfacción de decir que vivo de lo que me gusta hacer. He hecho una carrera con lo que me gusta hacer y lo que me gusta hacer es lo que me ha dado, además, la vida que tengo. Mi hogar se ha construido con los frutos de mi trabajo y la educación de mis tres hijos se ha solventado con los frutos de mi trabajo. ¿Qué más puedo pedir?“, dice con una sonrisa.

Emocionalmente, asegura sentirse en equilibrio. Recientemente casado, con una carrera en continúa en ascenso y mucho más que entregar, Christian Meier deja claro que seguirá explorando y conociendo qué tiene más para dar.

Todo bien con Arturo Pomar Jr.

En la entrevista, nos permitimos consultarle sobre su amistad con Arturo Pomar, excompañero de Arena Hash, y una anécdota que causó su breve enojo: El baterista reveló la fecha en que Meier se iba a casar. Días después, el músico confesó que esta declaración le generó una llamada de atención del artista, quien se ha caracterizado por mantener su vida en reserva.

Con ligera sonrisa y total frescura respondió: "En algún momento sí, pero no. Ayer tomamos desayuno y pasamos el día juntos. No, no, fue un momento nomas".

El actor da detalles de la canción que acaba de lanzar. Además, resalta la dicha que siente de haber dedicado su vida a lo que ama. (Video: Paula Elizalde)