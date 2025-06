Arturo Pomar Jr. confiesa que Christian Meier se enojó con él tras contar detalles de su boda con Andrea Bosio: “Le duró”

Arturo Pomar Jr. recuerda la vez que dio detalles de la boda de Christian Meier sin querer. IG/ Revista Hola!

Christian Meier y Arturo Pomar Jr han consolidado su amistad conforme han pasado los años. Sin bien es cierto, no conviven como antes debido a la distancia, los exintegrantes de Arena Hash han demostrado que el vínculo es más fuerte. Así lo probaron la vez que el baterista soltó, sin querer, detalles de la boda del actor con Andrea Bosio, realizada en julio del 2023.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, el también actor y figura pública recordó con humor y sinceridad cómo se originó este malentendido y dejó en claro que, pese al impasse, hoy en día, Christian Meier sigue siendo su gran amigo y hermano.

Arturo Pomar Jr. habló sobre la reacción de Christian Meier tras contar datos de su boda.

“Si se resintió, le duró poco, pero le duró”, confesó entre risas Pomar Jr al ser consultado sobre si Meier llegó a perdonarlo. Según contó, todo ocurrió durante una entrevista que brindó en Lima, donde se refirió al matrimonio de Christian sin saber que el tema no había sido divulgado oficialmente.

“Él me había contado seis meses antes que se iba a casar, me llamó para invitarme y todo. Pero yo llegué a Lima y pensé que ya todo el mundo lo sabía, que había salido en la tele o en algún medio”, relató.

Pomar aseguró que fue una confusión completamente involuntaria. “Cuando me entrevistaron, me preguntaron y respondí con naturalidad. Luego llego a mi casa y ya se había publicado en no sé qué medio… ahí dije ‘la embarré’”, recordó.

Pese a que Meier le manifestó su molestia inicialmente, finalmente entendió que su amigo no lo hizo con mala intención. “Luego de conversar, él mismo me dijo ‘ya, no fue así’”, contó.

Feliz por el matrimonio de Christian Meier

El malentendido no empañó su amistad con Christian Meier. El baterista señaló que está feliz de que Christian Meier se encuentre en un buen momento en su vida personal. “Está feliz, está contento. Es un hombre tranquilo, está con una mujer que quiere y se nota”, expresó con entusiasmo. Aunque aún no ha tenido la oportunidad de conocer a Andrea Bosio en persona, espera poder hacerlo pronto. “En cualquier momento nos cruzamos acá o allá, y ahí le voy a dar su abrazo y su beso. Siempre deseándole lo mejor”, aseguró.

En otro momento, reflexionó sobre la importancia de valorar las relaciones con el paso de los años. “Cuando uno ya ha vivido más, se da cuenta de lo que realmente vale. Antes de joven, quizás uno no le daba tanta dedicación a ciertas cosas. Pero ahora entiendes que si un amigo está feliz, lo celebras con él”, dijo.

Christian Meier Andrea Bosio

Además, enfatizó que una pelea o un malentendido, como el que sucedió con el actor y cantante, no define una relación profunda. “Eso no va a distanciarnos. Así es la vida, en una familia uno se pelea, pero se reconcilia también. Christian es como un hermano para mí”, afirmó. Incluso comparó esta situación con la relación que mantiene con su propia hermana. “Es loca, jodida, pero la adoro. Porque la conozco, sé cómo es. Y al final eso pesa más: es mi hermana, es mi familia”.

Con ese mismo cariño y cercanía, Arturo reiteró su respaldo a Christian Meier y celebró que haya encontrado estabilidad emocional. Además, se refirió a la última entrevista que ofreció el cantante a Patricio Suárez Vértiz, donde habla de su matrimonio. “Eso que dice él de ‘he vuelto a casa’ tiene mucho sentido. Y qué mejor que saber que tu amigo encontró su lugar, que está bien acompañado y en paz”, remarcó.

Arturo Pomar Jr. cerró la conversación haciendo un mea culpa, pero aclarando que “son anécdotas, son cosas que pasan. Lo importante es que la amistad está intacta. Siempre lo voy a querer”.

Arturo Pomar Jr regresa para presentar show

Después de varios meses de ausencia, el artista regresa a Lima para presentar un show muy especial e íntimo, ‘Arena Hash: Y es que sucede así – el show‘, donde no faltará música, humor y mucha nostalgia. La cita son los días 5, 12, 18 y 26 de julio del 2025 en Teatro Barranco, ubicado en la avenida Grau 701.

Arturo Pomar Jr. regresará a Perú para brindar show. Paula Elizalde / Infobae Perú / Archivo