Bárbara Mori resalta la actuación de Stefano, hijo de Christian Meier, en Mistura: “Sacó el talento del papá”

La protagonista aseguró que trabajar junto al joven actor fue una experiencia conmovedora y subrayó la calidad interpretativa de Stefano, quien comparte elenco con su padre Christian Meier en el nuevo estreno del cine peruano

La actriz Bárbara Mori destacó el trabajo de Stefano Meier, hijo del también actor Christian Meier, durante la conferencia de prensa de la película “Mistura”, donde ambos comparten pantalla bajo la dirección de Ricardo de Montreuil. El filme, producido por Iván Orlic y con estreno programado para el 21 de agosto en cines peruanos, marca el reencuentro de tres generaciones de talento en una historia que aborda la reinvención personal a través de la gastronomía peruana.

Mori, quien interpreta a Norma Piet, una mujer enfrentada al abandono y la crisis existencial, relató su impresión sobre la actuación de Stefano al ser consultada sobre la experiencia de trabajar junto a él.

“A mí me encantó trabajar con Stefano. Yo lo conocía desde más chiquitito, y verlo crecer... Luego, cuando nos distanciamos un poco por el trabajo, –siempre estuvimos Christian y yo como muy conectados–, pero a veces había mucho tiempo que no nos veíamos, ahí volvía a ver fotos de sus hijos y eran ya enormes. (Christian) siempre me hablaba de ellos, y cuando me contó que Stefano estaba entrando en esta carrera y me mostró un corto, lo vi actuar por primera vez y dije: ‘Guau, sacó el talento del papá’”, comentó emocionada.

La actriz uruguaya se refirió, además, al momento de encontrarse con Stefano en el set, ya no como amigos o conocidos, sino como colegas. “Y cuando me topo con él, en el set ya como colegas, fue hermosísimo, porque aparte las escenas que compartimos juntos son muy (inspira) sensibles. Tocan fibras muy humanas. El trabajo que hiciste, Stefano (dirigiéndose a él) en la película, a mí me llegó a las profundidades, porque realmente conectamos juntos”, señaló.

“Transmites así cabrón con todo lo que hiciste. Realmente fue un honor para mí compartir contigo, también siendo hijo de Chris, que amo y adoro con todo mi corazón. Entonces, nada, fue muy bello, muy bonito”, agregó Mori, resaltó la conexión en escena y la calidad interpretativa de su joven compañero.

El eterno agradecimiento de Stefano

Por su parte, Stefano Meier, de 29 años y formado en la New York Film Academy y la Stella Adler Academy, agradeció la oportunidad de trabajar junto a Mori y destacó el valor de la confianza en la dinámica actoral compartida. “Gracias. Yo solo para añadir una cosita a eso. Precisamente, esas escenas, que a simple vista sí son emotivas, son complejas, pero se sintieron mucho más fácil de lo que debió haber sido por actuar con Bárbara, porque ella lo hace sentir–te hace sentir que estás actuando realmente en mucha confianza, lo hace sentir muy, muy fácil. Entonces, es algo que yo resalto mucho de este rodaje”, expresó el joven actor.

La presentación de ‘Mistura’ también fue una ocasión para que Christian Meier valorara abiertamente el trabajo de su hijo. El experimentado actor resaltó el esfuerzo de Stefano en la interpretación de emociones en un idioma distinto al materno, así como la satisfacción de observar su desarrollo profesional.

Me emociona. Como padre, hay momentos en la película que realmente me llegan al corazón. La primera vez que vi el primer corte, obviamente, no pude dejar de emocionarme, más allá de tener los ojos mojados, porque realmente es un gran trabajo. Además, es un gran esfuerzo, porque transmitir emociones en un idioma que no es el tuyo, también requiere de mucha dedicación”, explicó.

Christian señaló que está muy orgulloso del camino que está recorriendo su hijo como actor, pues fuera de participar en el corto que él dirigió (’El Terminal’), Stefano ha sabido abrirse camino solo, y hoy en día ya tiene un horizonte.

“Solo ha encontrado su camino y su propia voz, y tiene además un largo recorrido que le espera. Como padre estoy muy orgulloso y estoy muy feliz de que sea parte de esta familia, de la familia de Mistura”, afirmó bastante emocionado.

La película ‘Mistura’, con estreno anunciado para el 21 de agosto, está ambientada en el mundo de la gastronomía peruana y narra la historia de una mujer que tras ser abandonada, encuentra en la cocina la fuerza para rehacer su vida. Stefano Meier interpreta a Gerad Tapia, hijo de los personajes de Mori y Meier, en un reparto que pone en valor el talento de una nueva generación de intérpretes peruanos.

