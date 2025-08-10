Perú

Christian Meier sorprende al lanzar “Yo tan bien”, un videoclip romántico grabado en una sola toma

El videoclip del tema, grabado en una sola toma, inicia un cortometraje conceptual de cinco capítulos y refuerza la faceta artística del cantante y actor peruano

Christian Meier presentó Yo tan bien. YouTube/ Christian Meier

Christian Meier regresa al panorama musical con el lanzamiento de “Yo Tan Bien”, un enérgico sencillo que anticipa la llegada de su próximo álbum. El artista peruano, reconocido por su trayectoria tanto en la música como en el cine, abre un nuevo capítulo en su carrera con un tema que explora las complejidades del amor a través de una propuesta sonora y visual cuidadosamente elaborada.

La canción fue compuesta por el propio Meier y producida en Los Ángeles por Gustavo Borner, productor multipremiado con más de veinte Grammy en su historial. “Yo Tan Bien” fusiona una melodía pegajosa con una letra cargada de ironía y emoción, donde se ponen en juego sentimientos como la culpa, la contradicción y la vulnerabilidad. El sencillo ofrece un retrato honesto de las emociones humanas vinculadas al amor, con un sonido directo que evita los excesos para dar paso a una experiencia más íntima y sincera.

En la grabación participaron músicos reconocidos de la industria internacional como Mark Goldenberg, quien ha trabajado con Bob Dylan, Dean Parks (colaborador de Eric Clapton), Matt Bissonette (bajista de Elton John) y Gregg Bissonette (baterista de Ringo Starr). Los teclados estuvieron a cargo del propio Christian Meier, aportando una dimensión personal y emocional que refuerza la autenticidad del tema. Además de escribir la letra y la música, Meier participó activamente en todas las etapas del proceso creativo, incluyendo los arreglos instrumentales y vocales.

Christian Meier regresa a la música con Yo tan bien.

Propuesta visual

“Yo Tan Bien” destaca también por su propuesta visual. El videoclip del sencillo fue grabado en una sola toma, bajo la dirección del mismo Christian Meier. La pieza muestra al artista como único protagonista, en una escena cotidiana que busca reflejar el carácter introspectivo de la canción. Este video inaugura un ambicioso proyecto de cortometraje conceptual, compuesto por cinco capítulos que serán filmados en plano secuencia, con el objetivo de crear una narrativa visual coherente y envolvente que acompañe el lanzamiento del álbum.

Christian Meier presentó Yo tan bien, grabado en una sola toma.

Este nuevo trabajo marca una evolución en la carrera musical de Meier, siguiendo la línea ascendente de su anterior álbum, “He Vuelto a Casa”, y el EP “Sesiones en vivo”. El artista refuerza así su presencia en la escena pop rock en español, renovando su apuesta creativa y estableciendo puentes entre lo emocional y lo narrativo.

“Mistura”

Paralelamente a su regreso musical, Christian Meier ha continuado con sus proyectos en el cine. Se prepara para el estreno de su próxima película, “Mistura”, en la que comparte protagonismo con Bárbara Mori. El film ha sido presentado y premiado en diferentes festivales internacionales, consolidando al peruano no solo como actor, sino también como productor ejecutivo. Su participación en el cine refuerza la versatilidad con la que el artista se desempeña dentro del mundo del entretenimiento y lo posiciona como una figura activa y vigente en distintas ramas del arte.

Christian Meier y Bárbara Mori protagonizan ‘Mistura’: trailer y fecha de estreno

“‘Mistura’ es un homenaje a la mujer peruana emprendedora y resiliente, a la gastronomía como símbolo de identidad y a la diversidad como motor de cambio social”, explicó el director Ricardo de Montreuil, quien también figura como productor ejecutivo y editor del filme.

'Mistura': Una producción de nivel internacional que apuesta por el talento peruano.

La cinta se estrenará oficialmente en todos los cines del Perú el próximo 21 de agosto de 2025.

Con el lanzamiento de “Yo Tan Bien”, Christian Meier apunta a una audiencia que valora no solo la profundidad temática, si no las nuevas formas de expresión. El sencillo representa un acercamiento a ssu fiel público, pero también busca conectar con nuevas generaciones que exploran el pop rock desde la emoción y la narrativa audiovisual.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que el video oficial puede verse en el canal de YouTube del artista.

Christian Meier fue el encargado de dirigir el video.

