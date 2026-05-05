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Zaira Manzo le pone punto final a su carrera deportiva tras podio con Universitario: ”A la niña que fui, lo logramos”

La armadora nacional ha compartido en sus redes sociales una emotiva publicación que cierra su etapa profesional como deportista. ”A veces hay que ponerse primero y escuchar al cuerpo”, escribió en relación a las lesiones en la rodilla que padeció

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Zaira Manzo se despide del deporte profesional. Crédito: Instagram Zaira Manzo.
Zaira Manzo se despide del deporte profesional. Crédito: Instagram Zaira Manzo.

A los 37 años, Zaira Manzo anunció el final de su carrera como voleibolista profesional tras alcanzar el tercer puesto histórico con Universitario de Deportes en la Liga Nacional Superior de Vóley. La noticia fue confirmada por la propia jugadora a través de una publicación en sus cuentas oficiales, donde repasó sus 23 años dedicados al deporte y agradeció a quienes formaron parte de su trayectoria. El mensaje, cargado de gratitud y reflexión, marcó el cierre de una etapa que incluyó títulos, podios y desafíos superados dentro y fuera de la cancha.

En su mensaje de despedida, Manzo escribió: “A la niña que fui, lo logramos, hicimos lo que quisimos, vivimos experiencias buenas y malas, tuvimos lesiones, malos momentos, pero fuimos fuertes y salimos adelante, disfrutamos de campeonatos, segundo y tercer lugar y logramos premios personales, fuimos resilientes”.

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La voleibolista dedicó palabras especiales a los clubes que la formaron, mencionando a Universitario, Rebaza, Jaamsa, Alianza, San Martín, Circolo, Latino y Famu (Estados Unidos), y subrayó que el amor por el vóley sigue intacto.

Universitario le deseó los mejores éxitos a Zaira Manzo, una de las tres armadoras del equipo en la última temporada. Crédito: Instagram Universitario.
Universitario le deseó los mejores éxitos a Zaira Manzo, una de las tres armadoras del equipo en la última temporada. Crédito: Instagram Universitario.

La decisión de retirarse llega tras una temporada exigente en la que, según la propia jugadora, las molestias físicas, especialmente en la rodilla, influyeron de manera determinante. “No es fácil dejar algo que has hecho toda la vida, pero muchas veces hay que ponerse primero y escuchar al cuerpo, ese que ha aguantado tanto durante tantos años”, señaló en su publicación, enfatizando la importancia de priorizar la salud y el bienestar tras más de dos décadas de competencia.

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Campeona nacional en 2014 con la Universidad San Martín de Porres, Manzo fue pieza clave en la estructura de los equipos donde jugó, destacando por su liderazgo y visión en el armado de juego. A lo largo de su carrera, sumó medallas, distinciones individuales y la admiración de colegas y entrenadores, quienes reconocieron su entrega y profesionalismo en el voleibol nacional.

La exseleccionada nacional también agradeció a los entrenadores que marcaron su formación, destacando su paciencia y su aporte en la construcción de su carácter, tanto como deportista como en el plano personal. Manzo concluyó su mensaje afirmando que su vínculo con el deporte continuará desde otra función, siempre con el compromiso de aportar al crecimiento del vóley peruano, dado que en los últimos años se desempeñó como entrenadora en juveniles.

Zaira Manzo se coronó con San Martín en la temporada 2013/14. Crédito: Instagram Sporting Cristal.
Zaira Manzo se coronó con San Martín en la temporada 2013/14. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

Altas y bajas en Universitario

Tras obtener el tercer puesto en la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley, Universitario afronta una etapa de definiciones en su plantel. Hasta el momento, solo dos bajas han sido confirmadas oficialmente: Zaira Manzo, emblemática armadora que anunció su retiro profesional, y Coraima Gómez, quien no continuará en el equipo para el próximo curso.

En el capítulo de incorporaciones, los rumores ya circulan en torno a posibles refuerzos. Versiones cercanas al club señalan que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero podrían sumarse a la plantilla que dirige ’Paco’ Hervás, aunque aún no existe confirmación oficial. Se espera que en las próximas semanas la directiva, encabezada por Fabrizio Acerbi, defina la llegada de nuevas jugadoras para fortalecer el plantel de cara al siguiente campeonato.

Respecto a las renovaciones, tanto el entrenador Hervás como Acerbi han dado señales en entrevistas recientes de que la continuidad de Catherine Flood está bien encaminada, lo que representa una noticia positiva para la estructura del equipo. En contraste, todo indica que las brasileñas Mara Leao y Maluh Oliveira no continuarían en Universitario, sumándose así al grupo de bajas que afrontará la institución.

Fabrizio Acerbi confirmó que hay un acuerdo con la jugadora norteamericana para que se mantenga en el equipo. (Video: aquiTVO)

El panorama de Universitario permanece abierto a movimientos, con la directiva trabajando en mantener la competitividad y dar un nuevo impulso tras una temporada que consolidó al club entre los protagonistas del vóley nacional.

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