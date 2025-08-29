Solo este 2025, inseguridad le ha costado al Perú S/ 19.800 millones, según estimaciones del MEF

El reporte advierte que la inseguridad frena la inversión, limita la actividad productiva y obliga a destinar más dinero a seguridad. Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó su proyección de crecimiento de 3,5% para este 2025 en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, pero advirtió que hay factores que podrían restarle dinamismo a la actividad económica. Entre ellos, la inseguridad ciudadana aparece como uno de los principales riesgos que enfrenta tanto el sector público como el privado.

El informe detalla que la violencia y el crimen afectan el clima de negocios, desalientan la inversión y reducen las jornadas laborales, al tiempo que obligan a empresas y familias a destinar mayores recursos a protegerse. En esa línea, el MEF calculó que este problema genera un costo económico cercano al 1,7% del PBI proyectado para este año.

Impacto directo en la economía

Según las cifras oficiales, las pérdidas asociadas a la inseguridad ascienden a S/ 19.800 millones en el 2025. De ese total, el 1,2% del PBI corresponde al sector privado (S/ 13.900 millones), mientras que el 0,5% impacta directamente sobre el sector público (S/ 5.900 millones).

“La inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico, debido a que afecta la actividad empresarial, genera un mayor gasto en medidas de seguridad y provoca incertidumbre en los agentes económicos. La inseguridad impacta de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros”, precisa el documento.

La inseguridad afecta más al sector privado. Foto: Senda Inmobiliaria

Otras amenazas en el horizonte

El MEF también alertó sobre factores adicionales que podrían complicar la proyección de crecimiento. Entre ellos, la conflictividad social y la inestabilidad política, que en un contexto electoral podrían retrasar decisiones de inversión clave. Asimismo, las condiciones climáticas extremas, como un eventual Fenómeno El Niño o La Niña, tendrían un efecto directo sobre la agricultura y la pesca.

En el frente externo, la cartera económica observa riesgos asociados a una menor demanda internacional, acentuados por las tensiones geopolíticas y el recrudecimiento de la guerra comercial arancelaria.

Otro de los indicadores destacados en el informe es la tasa de homicidios, que en 2024 registró un aumento de 3,2%. Esta variable, usada como referencia de la inseguridad en el país, habría restado entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI el año pasado, mostrando la magnitud del impacto que tiene la violencia en el desempeño económico.

Se reportaron más de 15 mil denuncias de extorsión en primer semestre de 2025

La capital peruana atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, reflejada en el crecimiento constante de los delitos más violentos. En los últimos años, Lima ha visto cómo se disparan los homicidios, las extorsiones y los ataques criminales que ponen en riesgo tanto a la ciudadanía como a las fuerzas del orden.

La extorsión se ha consolidado como una modalidad criminal que continúa expandiéndose. Foto: lacamarape

Un reporte de Punto Final da cuenta de la gravedad del panorama: los asesinatos casi se triplicaron en seis años, pasando de 240 en 2017 a 695 en 2023. El arranque de 2024 confirmó la tendencia, con 544 homicidios y tentativas de asesinato en solo tres meses, frente a los 466 registrados en el mismo lapso de 2022 y los 481 de 2023. La violencia se percibe en la cotidianidad, ya que en distintos distritos ocurren crímenes mortales cada semana.

En este escenario, la extorsión aparece como el delito de mayor crecimiento. Ricardo Valdez, de CHS Alternativo, señaló que “solo en el primer semestre del 2025 ya superamos las 15 mil denuncias. Vamos a cerrar el año con 30 mil”. Lo que antes era un acto esporádico se ha transformado en un fenómeno masivo: en 2025, uno de cada tres limeños asegura haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien en esa situación. Actualmente, se denuncian en promedio 69 casos diarios en la capital.