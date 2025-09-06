Perú

Marina de Guerra alerta por oleajes anómalos que impactarán toda la costa peruana: Indeci emite medidas de prevención

El litoral experimentará olas inusuales de mayor altura y frecuencia, según la Marina de Guerra, lo que incrementa el peligro para embarcaciones, actividades recreativas y zonas costeras durante los próximos días

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Oleajes anómalos se extenderá por
Oleajes anómalos se extenderá por varios días. (Foto: Andina)

El litoral peruano se prepara para recibir oleajes anómalos ligeros que afectarán la costa desde el norte hasta el sur, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú. Este fenómeno representa un riesgo para playas, embarcaciones y actividades recreativas.

Un oleaje anómalo se distingue de los patrones habituales del mar por su altura, intensidad o frecuencia. Aunque en muchos casos es de ligera intensidad, puede causar accidentes y daños en zonas costeras abiertas o semi-abiertas. Por eso, es fundamental que la población y las autoridades estén alertas durante este periodo.

Los oleajes ligeros se presentarán de manera constante desde hoy viernes 5 hasta el jueves 11 de septiembre. Aunque su intensidad no es elevada, se prevé que tengan mayor efecto en ciertos sectores, especialmente en playas con orientación suroeste, aumentando la probabilidad de que las olas lleguen más lejos de lo habitual.

Más de un centenar de
Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

Pronóstico de oleajes por zonas del litoral peruano

En el Litoral Norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se mantendrá oleaje ligero hasta el viernes 5. Luego, se espera que oleajes ligeros provenientes del suroeste arriben desde la tarde del lunes 8 de septiembre, afectando las costas de manera moderada.

En el Litoral Centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, el oleaje ligero se prolongará hasta el viernes 5. Desde la tarde del lunes 8, arribará oleaje ligero del suroeste. Entre Chancay y San Juan de Marcona, las olas de ligera intensidad se mantendrán hasta el sábado 6, para luego intensificarse ligeramente desde la madrugada del lunes 8.

En el Litoral Sur, de San Juan de Marcona hasta Tacna, se prevé oleaje ligero hasta el sábado 6. Posteriormente, arribará oleaje ligero del suroeste desde la mañana del lunes 8, permaneciendo hasta el jueves 11, especialmente en playas abiertas o semi-abiertas con orientación suroeste.

Dihidronav recomendó a gobiernos regionales y locales, Capitanías de Puerto y empresas vinculadas a la actividad acuática tomar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales en esta temporada de oleajes.

En los últimos años, la
En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Influencia de la luna en los oleajes anómalos

Actualmente, la luna se encuentra en fase de cuarto creciente, acercándose a la luna llena desde el domingo 7 de septiembre. Esta fase puede generar un aumento del nivel de la marea en algunas zonas costeras, amplificando los efectos de los oleajes anómalos.

Se exhorta a la población que realiza actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas a seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad. Cumplir estas medidas es vital para proteger la vida humana y reducir riesgos frente a las olas inusuales.

La Dihidronav continuará monitoreando de manera constante el comportamiento del mar, evaluando los sistemas atmosféricos y oceánicos. Cualquier cambio será comunicado de forma oportuna para que la población y las autoridades tomen precauciones inmediatas.

¿Cómo se clasifican los oleajes anómalos?

Los oleajes anómalos se clasifican según la altura de las olas en relación con sus condiciones normales:

  • Oleaje ligero: olas hasta 50 % más altas de lo habitual.
  • Oleaje moderado: olas hasta el doble de su altura normal.
  • Oleaje fuerte: olas entre dos y tres veces más altas de lo normal.
  • Oleaje muy fuerte: olas que superan tres veces la altura habitual.

Cada categoría indica distintos niveles de riesgo, tanto para embarcaciones como para personas en las zonas costeras.

Oleaje anómalo continuará en el
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

Medidas de seguridad ante oleajes anómalos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a autoridades regionales y locales orientar a la población para prevenir accidentes y daños. Es fundamental suspender actividades portuarias y pesqueras, asegurar embarcaciones y trasladar flotas pequeñas a tierra firme.

También se aconseja evitar deportes y actividades recreativas en playas, así como acampar cerca de la costa durante este periodo. Mantener informada a la comunidad sobre los cambios en el mar ayuda a reducir riesgos y proteger vidas frente a los oleajes anómalos.

Temas Relacionados

Oleajes anómalosDirección de Hidrografía y NavegaciónMarina de Guerra del Perúperu-noticias

Más Noticias

Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizan fuerte discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’: “Suéltame, me tienes harta”

La exbailarina reveló que está harta de los ataques de la modelo y adelantó que pedirá a producción no enfrentarla más en juegos de palabras dentro de ‘EEG’.

Karen Dejo y Rosángela Espinoza

Redes móviles y sostenibilidad: qué cifras marcan el avance del sector tecnológico peruano

Indicadores oficiales y reportes recientes muestran el impacto que tienen las inversiones en energías renovables y en reciclaje de residuos electrónicos sobre el desarrollo nacional

Redes móviles y sostenibilidad: qué

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

El alcalde afirmó que todavía dispone de tiempo para definir si postulará a la presidencia en 2026, decisión que anunciaría después de un retiro espiritual en octubre. Por su parte, la congresista Norma Yarrow señaló que Renovación Popular respalda esta posible candidatura

Rafael López Aliaga señala que

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

El alcalde de Surco respaldó el proyecto ferroviario Lima–Chosica y, aunque reconoció las preocupaciones del MTC sobre la seguridad, sostuvo que la iniciativa debe concretarse

Material para tren Lima-Chosica está

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

El alcalde propuso la creación de una alameda en la superficie, mientras que todo el tránsito vehicular se trasladaría a un túnel subterráneo de 6.93 kilómetros de longitud. La obra está valorizada en 600 millones de dólares

Rafael López Aliaga planea convertir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Trujillo: Lanzan un huevo a la cabeza del alcalde Wilmer Sánchez tras su conferencia sobre el ataque con explosivos

Silvana Carrión expone chats y acusa a Rafael López Aliaga de impulsar su destitución con apoyo de Juan José Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

Karen Dejo y Rosángela Espinoza

Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizan fuerte discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’: “Suéltame, me tienes harta”

Alfredo Benavides revela el motivo de su distanciamiento con Andrés Hurtado y por qué no lo visita en la cárcel: “Corté con él”

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV y lanza advertencia: “Ellos siempre han sido muy independientes”

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, conquista a dominicanos en reality ‘La Casa de Alofoke’

Top 10 de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026