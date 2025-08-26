Oleaje anómalo seguirá afectando el litoral peruano hasta el 31 de agosto, alerta Marina de Guerra

Oleajes anómalos causan serios daños en el malecón de La Punta | BDP

Los oleajes anómalos que golpean desde hace varios días la franja costera seguirán alterando la vida de miles de ciudadanos y actividades marítimas. La Marina de Guerra del Perú informó que el fenómeno se mantendrá, al menos, hasta el domingo 31 de agosto, extendiendo así la vigencia de la alerta que inicialmente estaba prevista hasta el día 27.

La persistencia de estas condiciones obliga a extremar precauciones, sobre todo en playas abiertas o semiabiertas con orientación suroeste, donde se espera un mayor impacto. Las autoridades marítimas recordaron que estamos en fase de luna nueva, lo que incrementa el nivel de las mareas y aumenta el riesgo en zonas costeras. El llamado es claro: evitar actividades en el mar y atender de manera estricta las disposiciones de capitanías de puerto, gobiernos locales y Defensa Civil.

Hasta el momento, más de 110 puertos y caletas permanecen cerrados en el sur y centro del país, mientras que en el norte algunas instalaciones continúan operando con restricciones. La suspensión de actividades no solo afecta a la pesca artesanal, sino también al turismo y al transporte marítimo.

¿Cómo se presentarán los oleajes en el norte, centro y sur del país?

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), el comportamiento del mar será distinto en cada sector del litoral. En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje de moderada intensidad se mantendrá hasta la tarde del martes 26, cuando descenderá a ligero y retornará a condiciones normales a partir del miércoles 27. Sin embargo, desde la madrugada del viernes 29 se espera un nuevo ingreso de oleaje ligero proveniente del suroeste.

En el centro, el panorama se divide en dos tramos. De Salaverry a Chancay, las olas continuarán con fuerza moderada hasta el martes 26, volviendo a la normalidad desde el miércoles 27, aunque con un repunte ligero desde el viernes 29. Mientras que de Chancay a San Juan de Marcona, el mar se mantendrá alterado hasta la mañana del miércoles 27, para recién estabilizarse el jueves 28. Al igual que en el norte, desde el viernes habrá un nuevo ingreso de oleaje ligero.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, las condiciones se mantendrán con oleaje moderado hasta la noche del martes 26, pasando a ligero y normalizándose recién el jueves 28. Sin embargo, el viernes 29 también se prevé un nuevo incremento ligero.

Clasificación de los oleajes y medidas de seguridad

El impacto de los oleajes anómalos ha sido evidente en distintos puntos del litoral. En el Callao, el distrito de La Punta sufrió la destrucción parcial de su malecón y el debilitamiento del rompeolas que lo protege desde 1964. Las cámaras municipales captaron cómo las olas de hasta cuatro metros sobrepasaban las defensas costeras, anegando el parque Ostolaza, el campo deportivo Choli Gómez y varias calles aledañas.

En Chorrillos, las olas también ingresaron con fuerza y causaron aniegos en canchas deportivas y zonas residenciales cercanas al litoral. Imágenes aéreas difundidas por drones municipales confirmaron el alcance del fenómeno, que obligó a suspender actividades recreativas y pesqueras en varias playas.

La Marina de Guerra explicó que el término “oleaje anómalo” hace referencia al impacto de la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia la costa. Este puede variar en intensidad:

Oleaje ligero : olas hasta 50 % más altas de lo habitual.

Oleaje moderado : olas que duplican su altura normal.

Oleaje fuerte : olas que triplican las condiciones regulares.

Oleaje muy fuerte: olas que superan tres veces lo normal.

Las autoridades remarcan que la seguridad debe ser la prioridad durante los próximos días. La Dihidronav exhorta a pescadores, operadores portuarios, deportistas acuáticos y bañistas a suspender actividades que los expongan a riesgos, ya que el mar puede presentar condiciones cambiantes en cuestión de horas. Además, se recuerda que los malecones, muelles y zonas costeras seguirán siendo áreas vulnerables a aniegos y daños materiales.

La situación mantiene en alerta a la comunidad marítima y turística, dado que los oleajes han ocasionado el cierre de más de un centenar de puertos y caletas en todo el país, además de la suspensión de vuelos turísticos y actividades recreativas en varias regiones. Los especialistas insisten en mantenerse informados a través de los comunicados oficiales y no confiarse ante la aparente calma en algunas playas.