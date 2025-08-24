Perú

Oleaje anómalo provoca la muerte de un miembro de la Marina de Guerra en la costa peruana

La fuerza del mar sorprendió a una patrulla en San José y terminó con el deceso de un marino, hecho que sucede en el contexto de severas advertencias sobre las condiciones marítimas en el litoral nacional

Carlos Espinoza

Carlos Espinoza

El municipio de La Punta
El municipio de La Punta decidió reforzar sus muros divisores en la playa Cantalao, debido al oleaje anómalo reportado. (Municipalidad Distrital de La Punta)

El Técnico Segundo Maniobrista Roberto Carlos Tello Bances, miembro de la Marina de Guerra del Perú, perdió la vida este 24 de agosto de 2025 mientras cumplía funciones para resguardar embarcaciones en la costa del distrito de San José, provincia de Lambayeque. El incidente ocurrió debido a el oleaje anómalo de fuerte intensidad en todo el litoral peruano, fenómeno que obligó a la movilización de unidades asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel.

Maniobras ante el avance de las olas

La Marina de Guerra del Perú detalló en un comunicado oficial que, esa mañana, las patrulleras de costa “Catarino” y “Malabrigo” se encontraban fondeadas frente a San José. Durante labores para asegurar la integridad de las embarcaciones en una zona de playa afectada por el fuerte oleaje, Tello Bances cayó al agua. El cuerpo fue hallado sin vida a aproximadamente un kilómetro del lugar donde las unidades quedaron varadas.

Oleaje anómalo provoca la muerte
Oleaje anómalo provoca la muerte de miembro de la Marina de Guerra

Según el documento, el personal estaba abocado a reforzar la estabilidad y seguridad de las embarcaciones, en respuesta a las peligrosas condiciones provocadas por las olas, cuya magnitud superó los parámetros habituales para la época.

Contexto: el litoral bajo vigilancia y decenas de puertos cerrados

El fenómeno marítimo que desencadenó el accidente forma parte de una serie de “oleajes anómalos” que continúan afectando la costa peruana desde el 20 de agosto. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, órgano de la Marina de Guerra, advirtió esta semana que las olas podrían duplicar o triplicar su tamaño habitual en el litoral centro y norte, advirtiendo riesgos severos para embarcaciones menores y actividades marítimas.

Oleaje anómalo continuará en el
Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

Como resultado, más de 110 puertos y caletas permanecen cerrados a lo largo de la franja costera, medida adoptada como precaución ante la continuidad del oleaje, el cual se prevé seguirá hasta el 27 de agosto. Especialistas de la institución alertaron que las condiciones dificultan tanto las operaciones pesqueras como las maniobras de resguardo y evacuación de embarcaciones.

“La Marina de Guerra manifiesta su profundo pesar por la irreparable pérdida de nuestro tripulante y se solidariza con sus familiares y compañeros de armas”, informó la institución. El comunicado también remarcó que los deudos contarán con todo el apoyo y asistencia necesaria, y se ha dispuesto la apertura de las investigaciones de rigor para esclarecer los pormenores del accidente.

Advertencias y medidas de prevención en la costa peruana

La temporada actual de oleajes ha motivado la intensificación de las alertas desde las entidades estatales y la comunidad marítima. Autoridades instan a mantener suspendidas las actividades náuticas, recreativas y pesqueras en las zonas afectadas, y evitar acercamientos a la franja costera por el incremento de riesgo.

La Marina de Guerra del Perú recuerda a la población y a pescadores artesanales la importancia de atender los comunicados oficiales y de seguir las directivas de seguridad difundidas en los boletines diarios, destinados a minimizar riesgos y proteger vidas humanas. Los portavoces de la institución exhortan a observar las advertencias hasta la normalización de las condiciones climáticas previstas por los especialistas.

Los reportes preliminares sobre el accidente que costó la vida a Roberto Carlos Tello Bances se encuentran bajo investigación, mientras el litoral peruano permanece bajo constante monitoreo a la espera de que retornen condiciones normales de marea y permitan el restablecimiento paulatino de la actividad portuaria.

