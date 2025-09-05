¿Guerra de mafias o venganza? Las hipótesis detrás del atentado con explosivos en Trujillo

Un atentado con explosivos a una vivienda ubicada en la urbanización Quintana alteró la tranquilidad de una zona residencial en Trujillo. La detonación ocurrió alrededor de las 10:45 de la noche y afectó al menos a 30 casas; hasta el momento, dos han sido declaradas inhabitables.

El objetivo del ataque fue un inmueble de tres pisos perteneciente a los hermanos Sánchez Iparraguirre, quienes se dedican a actividades mineras en Pataz. La dueña de la casa fue identificada como Maura Sánchez Iparraguirre, quien, según información de los vecinos, abandonó el lugar hace dos semanas.

Sobre este punto existen dos versiones. Una testigo afirmó conocer las actividades de los Sánchez Iparraguirre, pues la vivienda contaba con seguridad privada y solían llegar camionetas. Sin embargo, otra vecina indicó no saber nada y aseguró que la casa estaba vacía porque se realizaban remodelaciones.

Terror en Trujillo: explosivos en vivienda reavivan la guerra de mafias en Pataz

La Policía Nacional del Perú maneja la hipótesis de que el ataque con explosivos —los mismos que se emplean en actividades mineras en Pataz— sería parte de una venganza entre mafias que operan en la zona.

Según explicó el jefe de la Región Policial de La Libertad, coronel Carlos Llerena, las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en Pataz se han visto obligadas a trasladar sus operaciones a otras ciudades debido al trabajo que realizan la PNP y las Fuerzas Armadas.

Este fenómeno, conocido como el “Efecto Pataz”, podría estar relacionado con los tres atentados ocurridos este año en Trujillo. Llerena añadió que no recibieron ninguna denuncia de la familia Sánchez Iparraguirre por extorsión, por lo que no descartan una pugna entre bandas.

Nuevos videos del atentado en Trujillo| Cosmos

Cabe señalar que los sicarios que colocaron el explosivo pertenecerían a “Los Cachacos del Padrino”, una facción de la banda criminal “Los Pulpos”, activa en las minas de Pataz. La información fue recabada gracias a la captura de los autores materiales. No obstante, las investigaciones continuarán hasta identificar al autor intelectual del crimen.

PNP capturó a autores del atentado

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos responsables del atentado registrado la noche del 4 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Los sujetos fueron ubicados e intervenidos pocos minutos después gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

De acuerdo con la institución, la rápida acción de los agentes permitió detener a los implicados cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta, que también fue incautada.

Trujillo - Trujillo Visión

Entre los arrestados figuran Nilson Isaías Ravelo Ramos, de 17 años, conocido como “Negro”, y el ciudadano venezolano Heber Emilio Quintero Monasterio, alias “Chamo”. Durante el interrogatorio, uno de los tres confesó su participación en el ataque, lo que ayudó a reconstruir los hechos y reforzar la hipótesis de que se trató de un atentado planificado. Los detenidos declararon, además, que actuaron siguiendo órdenes de una persona identificada como “Pelado”, quien estaría vinculada a una red criminal dedicada a la extorsión.

El 'Efecto Pataz' llegó a Trujillo: bandas criminales llegan a la ciudad y causan terror | Amperica TV

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Trujillo y el Escuadrón de Emergencia de la PNP, que logró interceptar a los sospechosos tras un intento fallido de fuga.