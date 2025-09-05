Perú

“El efecto Pataz”: Jefe PNP de La Libertad sostiene que mafias de la minería ilegal están migrando a Trujillo

La PNP sostuvo que la acción criminal contra una empresaria minera es parte de la disputa entre mafias del oro ilegal

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

El 'Efecto Pataz' llegó a Trujillo: bandas criminales llegan a la ciudad y causan terror | Amperica TV

La noche del jueves 4 de septiembre, una violenta explosión sacudió la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, dejando 11 heridos y graves daños en más de 30 viviendas. El ataque, atribuido a la disputa entre bandas vinculadas a la minería ilegal, reveló un fenómeno que la Policía ha denominado el “efecto Pataz”.

De acuerdo con el general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, las organizaciones criminales que operaban en la provincia de Pataz han empezado a trasladar sus enfrentamientos a Trujillo, debido a la presencia de las fuerzas del orden en las zonas mineras.

“El tema es entre ellos, entre ellos hay un tema de venganza. Como ya están perdiendo terreno, ellos están bajando acá, y acá es donde están cometiendo algunos hechos. Lo conocemos como el efecto Pataz”, explicó en América Noticias.

Se ha registrado otro atentado
Se ha registrado otro atentado en Trujillo. Foto: Trujillano Que Se Respeta / Facebook

El jefe policial precisó que el ataque estaba dirigido contra una empresaria vinculada al sector minero, identificada con el apellido Sánchez Iparraguirre, quien no se hallaba en la vivienda en el instante de la explosión. Los criminales usaron un explosivo de uso minero, específicamente una emulsión blanca de dinamita, material que fue hallado posteriormente durante una intervención policial.

Detenidos por nuevo atentado con dinamita en Trujillo

El atentado ocurrió frente a una vivienda de cuatro pisos en la calle Lizarzaburu, a un costado del parque Perpetuo Socorro. Vecinos grabaron el momento posterior a la detonación, que dejó la fachada destruida, vidrios rotos en comercios y casas aledañas, además de vehículos dañados. La onda expansiva se sintió a varias cuadras, generando pánico e incertidumbre en la población.

Los testimonios recogidos en el lugar señalan que el inmueble atacado había sido usado antes para actividades ilícitas, entre ellas reuniones clandestinas y operaciones ligadas a la minería ilegal. Sin embargo, en el momento de la explosión se encontraba vacío, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque planificado.

PNP explica el efecto Pataz
PNP explica el efecto Pataz en Trujillo | Foto composición: Infobae Perú

La madrugada del viernes 5 de septiembre, la Policía capturó a tres presuntos responsables del atentado. El Ministerio del Interior identificó a Nilton Isaías Ravello Ramos (19), a Everet Emilio Quintero Monasterios (32), ciudadano venezolano, y a Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelado’. Este último habría financiado y dirigido la acción, además de participar en el reconocimiento previo del lugar.

En los operativos posteriores, los agentes hallaron una motocicleta que iba a ser usada para la huida, pero que falló al momento del escape, así como una casa en la urbanización Los Altos de Valle Sol Moche, considerada “base” de la agrupación. Allí se incautaron cartuchos de emulsiones y otros materiales explosivos.

La PNP atribuye el ataque a la organización criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, la cual habría utilizado cerca de 300 emulsiones en el atentado. Uno de los detenidos confesó su participación, reforzando las hipótesis policiales.

El general Llerena recalcó que los atentados en Trujillo son una consecuencia directa de la ofensiva policial en Pataz, territorio donde por años la minería ilegal estuvo bajo el control de mafias violentas. Recordemos que uno de los hechos más impactantes en esa provincia fue la masacre de 13 mineros registrada en mayo pasado, un crimen que estremeció al país por la brutalidad con la que fue perpetrado.

Temas Relacionados

minería ilegalefecto PatazTrujilloPNPperu-noticias

