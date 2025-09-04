Perú

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

El alcalde de Surco respaldó el proyecto ferroviario Lima–Chosica y, aunque reconoció las preocupaciones del MTC sobre la seguridad, sostuvo que la iniciativa debe concretarse

Por Luis Paucar

El alcalde de Surco y precandidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, expresó este jueves su respaldo al proyecto del tren Lima–Chosica, promovido por su homólogo capitalino, Rafael López Aliaga, y criticado desde el Ejecutivo debido a una aparente falta de sustento técnico.

Durante una entrevista en el programa Al Día con Willax, el burgomaestre defendió el uso del material rodante enviado por la firma estadounidense Caltrain para esta iniciativa y destacó la necesidad de transformar el sistema de transporte en la capital.

“No me cabe ninguna duda que Lima necesita modernizar su sistema de transporte. Este sistema de colectivos y micros tiene que desaparecer. (La ciudad debe) ir a sistemas masivos, mientras más masificados y segregados posible, mejor”, sostuvo.

Sobre la propuesta del tren entre el Callao y Chosica, Bruce la calificó como una prioridad. “El tren que deberíamos tener del Callao a Chosica es un objetivo, sin ninguna duda”, aseguró. “Ya hemos hecho un gasto por ellos. Son trenes un poquito viejitos, pero todavía sirven. Creo que son equipos que deben utilizarse”, siguió.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

No obstante, reconoció las preocupaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en relación con la seguridad del proyecto, motivo por el cual el titular de la cartera, César Sandoval, ha señalado que la iniciativa no sería viable en 2025.

“Le doy en cierta forma la razón al MTC, de que hay que tener cuidado. Si vamos a hacer un tren de una línea, tiene que estar seguro de que los peatones no van a cruzar, de que la intersección con los vehículos está claramente señalizada y normada para no haber accidentes”, señaló.

“No estoy seguro de que sea el caso de la línea que tenemos actualmente. Ahí entiendo la posición del MTC”, comentó. A pesar de ello, reiteró su respaldo a la propuesta de López Aliaga. “Comparto con el alcalde que esa línea tiene que hacerse realidad en algún momento”, afirmó.

Por último, valoró la actitud emprendedora de su homólogo, pese a que su iniciativa ha generado oposición desde el Ejecutivo y entre algunos especialistas. “Es una persona que le gusta echar a andar proyectos, hacer cosas. En ese fragor hemos tenido algunos roces, pero han sido superados porque se trata de una relación de trabajo para que el poblador de Lima sea el beneficiado”, concluyó.

Denuncia

El último martes, López Aliaga informó que presentará una denuncia penal contra Sandoval por frenar el avance de la iniciativa. “Este gobierno todo nos bloquea. El tren lo han bloqueado. Pero dado que nos han bloqueado en el tema técnico, vamos a pasar a la acción política. Se anunciará en su momento”, declaró a la prensa.

Seguidamente, volvió a cuestionar la designación del funcionario en el MTC y sostuvo que carece de preparación para asumir dicho cargo. “El señor no tiene conocimiento en absoluto. Han puesto a un payaso, claramente”, aseveró.

En esa línea, responsabilizó a los líderes políticos que, según sus palabras, sostienen al actual gobierno: “Es un tema que el señor (César) Acuña, (Keiko) Fujimori y (Vladimir) Cerrón tendrán que responder al país. Ellos están gobernando el país. Eso va a pasarles una factura tremenda. La gente no es idiota”, añadió.

