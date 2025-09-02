Perú

Rafael López Aliaga se opone al penal El Frontón y plantea enviar reos peligrosos a la selva: “Ahí están las shushupes”

El alcalde de Lima criticó el proyecto del Ejecutivo para construir un penal en El Frontón, por considerarlo costoso e ineficiente. Como alternativa, propuso trasladar a los reos más peligrosos a la selva

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Willax

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuestionó este lunes el anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, ubicada frente a la costa del Callao, para albergar a reos de alta peligrosidad y mitigar en parte el hacinamiento penitenciario.

En diálogo con la prensa, el burgomaestre calificó la propuesta como innecesaria y poco eficiente. “No, es carísimo, teniendo el (penal) de Ica por terminar... El problema lo resolvemos ahorita, no mañana, aquí tenemos que tener soluciones ya”, expresó antes de sugerir alternativas para el encarcelamiento de cabecillas de organizaciones criminales.

“Yo he dicho hace dos días que en la selva tenemos un montón de espacio para que el mismo cabecilla del Tren de Aragua, esta gente maldita que ha venido a matar a peruanos, meterlos en la selva, en una zona donde no pueda salir, y si sale de la zona, están las shushupes (serpientes venenosas) esperando, el mejor cerco es en la selva”, afirmó.

Boluarte aseguró que el proyecto es una decisión “firme y valiente” del Ejecutivo, aunque reconoció que esta obra no solucionará por completo el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Mandataria y ministros supervisa el
Mandataria y ministros supervisa el área destinada a la eventual construcción del penal El Frontón.| Presidencia

La antigua prisión de El Frontón, cerrada durante el primer gobierno del expresidente Alan García, fue escenario de un motín en 1986 que dejó decenas de muertos tras la intervención de las fuerzas armadas. El recinto, que funcionó como colonia penal desde el siglo XIX, también albergó a figuras políticas como el expresidente Fernando Belaúnde Terry y el líder trotskista Hugo Blanco.

El nuevo establecimiento penitenciario proyectado en la isla tiene previsto albergar a 2.000 internos de alta peligrosidad bajo regímenes especiales, según informó la Presidencia a través de su cuenta oficial en la red social X.

Sobre penal de Ica

Tras las declaraciones del alcalde, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que este lunes se publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) el requerimiento para la ejecución de la obra, lo cual permite comunicar al mercado la próxima convocatoria y abre la posibilidad para que los interesados formulen consultas.

El Ministerio de Justicia anunció
El Ministerio de Justicia anunció la reactivación del penal de Ica con una inversión de 602 millones de soles, con licitación y construcción programadas para concluir en 2028, con capacidad para 3,168 internos

Según el cronograma oficial, la licitación para iniciar la construcción estaría lista a finales de septiembre, y la firma del contrato se espera para noviembre de este año.

El ministerio, liderado por Juan José Santiváñez, destacó que se reactivó un proyecto que había estado paralizado desde 2020. La inversión prevista alcanza los 602 millones de soles, con una entrega proyectada para enero de 2028. Además, contará con capacidad para 3,168 nuevos espacios de alojamiento.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaEl Frontónperu-noticiasperu-politica

Más Noticias

Reubican a 15 reos de alto riesgo por motín en penal de Cajamarca: serán trasladados a Challapalca

Este reclusorio, ubicado en Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, es considerado una de las prisiones de mayor seguridad del Perú

Reubican a 15 reos de

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

‘Juampi’ es la gran novedad en la lista del capitán Luis Horna. La tercera raqueta nacional estuvo fuera de competencia por cerca de cuatro meses y viene de estrenarse en un torneo ITF

Con el regreso de Jean

Conoce el pronóstico del tiempo en Trujillo de este miércoles 3 de septiembre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Conoce el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Piura: prepárate antes

Beca 18-2026: este viernes 5 de septiembre se conocerán las bases para postular a una de sus 10 modalidades

Miles de jóvenes peruanos esperan el inicio del proceso que otorgará 20.000 becas integrales en universidades e institutos. Pronabec anunció que esta semana se publicarán las bases oficiales de la convocatoria

Beca 18-2026: este viernes 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian nombramientos vinculados a APP

Denuncian nombramientos vinculados a APP en EsSalud: piden la salida de Segundo Acho

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Rafael López Aliaga revela que sus amigos le han sugerido dejar la política: “Me dicen ‘podrías estar en otra parte, descansando’”

Ministros del Interior y Justicia serán citados a la Comisión de Fiscalización para responder sobre el estado de emergencia en Pataz

ENTRETENIMIENTO

Furrey regresó a ‘Habla Good’

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Jamila Dahabreh revela que rechazó sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Quisiera aclarar cosas, pero es exponerme”

DEPORTES

Con el regreso de Jean

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026