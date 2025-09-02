Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó este martes que presentará una denuncia penal contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, por frenar el avance del proyecto del tren Lima-Chosica, a pesar de los esfuerzos realizados en coordinación con diversas entidades del Estado.

“Este gobierno todo nos bloquea. El tren lo han bloqueado. Pero dado que nos han bloqueado en el tema técnico, vamos a pasar a la acción política. Se anunciará en su momento”, declaró a la prensa durante la supervisión del bypass Las Torres.

El burgomaestre volvió a cuestionar la designación de Sandoval en el MTC y sostuvo que carece de preparación para asumir dicho cargo. “El señor no tiene conocimiento en absoluto. Han puesto a un payaso, claramente”, aseveró.

En esa línea, responsabilizó a los líderes políticos que, según sus palabras, sostienen al actual gobierno: “Es un tema que el señor (César) Acuña, (Keiko) Fujimori y (Vladimir) Cerrón tendrán que responder al país. Ellos están gobernando el país. Eso va a pasarles una factura tremenda. La gente no es idiota”, añadió.

López Aliaga criticó la designación de Sandoval, a quien calificó de no estar preparado para el cargo

Luego, se refirió a las posibles medidas legales por los perjuicios ocasionados por la paralización del proyecto ferroviario. “Yo estoy viendo la parte penal ya, porque esto no puede quedar así. Aquí hay un daño a lo que se llama la rentabilidad social, un daño a la calidad de vida de millones de peruanos. Hay que ver las responsabilidades civiles y penales de este caballero. No puede hacer lo que le da la gana”, indicó.

El alcalde recordó que el proyecto contaba con el respaldo del gobierno estadounidense y de distintas instituciones peruanas. “Ha habido coordinación tres años seguidos. Primero la Cancillería, cartas del embajador peruano en Estados Unidos (...) El Estado ha trabajado para lograr esta donación de EE. UU. (por parte de la firma Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima)”, detalló.

También resaltó el trabajo previo realizado con el exministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, quien fue reemplazado por Sandoval: “Con él dijimos: vamos a trabajar rápido y en seis meses tenemos la marcha blanca que este sujeto no quiere, porque sí tiene la vía del tren que está usando todo el tiempo y las estaciones. Ahora quieren expediente técnico”, señaló.

Hasta el momento, Sandoval no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

Fuente: Exitosa

Proyecto propio

La semana pasada, el titular de la cartera informó que el Ejecutivo implementará su propio proyecto de tren de cercanías Lima–Chosica, descartando el plan impulsado por López Aliaga. Precisó que ya está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y que este proyecto formará parte de una red más amplia, que incluye rutas como Lima–Ica, Lima–Barranca y Lima–Abancay. Agregó que el modelo de ejecución será mediante una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).

También cuestionó el reciente anuncio del burgomaestre, quien indicó que la MML ha cedido, de forma condicionada, el uso y usufructo del corredor ferroviario destinado al tren. “No le hemos solicitado la cesión de uso. El primer paso es que el interesado la solicite, y en segundo lugar, no se permite porque hay un concesionario”, aclaró.

Según el portal La Encerrona, el acuerdo con Caltrain incluyó pagos superiores a 22 millones de dólares. Entre estos figuran más de 9 millones por los vagones, 100 mil dólares por una inspección técnica y 13 millones por el traslado desde California.