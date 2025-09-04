Perú

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

El alcalde afirmó que todavía dispone de tiempo para definir si postulará a la presidencia en 2026, decisión que anunciaría después de un retiro espiritual en octubre. Por su parte, la congresista Norma Yarrow señaló que Renovación Popular respalda esta posible candidatura

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que sigue evaluando la posibilidad de renunciar al cargo para postular en las elecciones generales de 2026, a un mes de que se retire de manera temporal de la Municipalidad Metropolitana (MML) con el fin de reflexionar sobre su futuro político.

“El lunes vamos a hacer un anuncio importante en conferencia de prensa respecto al futuro del Perú. Es otro anuncio relativo a seguridad ciudadana (...) Todavía me queda tiempo [para pensarlo]. Ya lo dije, es una cruz esto, hay que ver qué voy a hacer con mi vida, también tengo derecho a hacer mi vida. Hay que ver, pues”, dijo durante un acto público.

Según sus declaraciones, el próximo 12 de octubre realizará un retiro espiritual para tomar una decisión definitiva. “Este tema no es fácil. Hay gente que entra a ver qué chapa, sin preparación en el sector público ni en el privado”, expresó en una entrevista.

En la víspera, la congresista y secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, confirmó que dentro del partido existe consenso respecto a una eventual candidatura presidencial de López Aliaga. “Sería mentirosa si digo que hay otra opción. Está claro por lo que vemos y sentimos dentro del partido. Sin embargo, la decisión la tomará él, nosotros solo acompañaremos el proceso”, declaró en RPP.

Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía de Lima luego de la renuncia de Rafael López Aliaga, afirma Norma Yarrow | Video: RPP Noticias

Yarrow detalló que, si el burgomaestre renuncia, el actual teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumiría la conducción de la comuna. “Rafael está consciente de que no se puede gobernar con discursos de odio ni frivolidades. Lo que él ve en sus recorridos es pobreza, falta de conectividad y un sistema de salud colapsado. Ese es el verdadero desafío que debemos enfrentar”, añadió.

López Aliaga ha manifestado que redacta un plan de gobierno, mientras en distintos puntos de la ciudad ya se observan carteles con el lema: “Rafael presidente 2026”.

Semanas atrás, también en un evento público, la autoridad edil evitó confirmar si dimitiría. “Es mi vida personal y ya veré qué hago con mi vida. Estoy como alcalde inspeccionando la obra. (…) Ustedes preguntan tanto que parece insulto. Ya respondí de buena manera que sigo trabajando como alcalde. Ya veré qué hago con mi vida. Es mi vida, no la suya”, afirmó.

Una periodista mencionó el cronograma electoral y las definiciones pendientes en su gestión, a lo que replicó que “hay un montón de obras” programada para este año y el siguiente. “Shock de inversiones son 5 mil millones de soles, por lo menos, es plata que la hemos recuperado de la corrupción (…)”, añadió.

El alcalde considera esta decisión como un asunto personal y señala que necesita tiempo para reflexionar sobre su futuro político

Respecto a la expectativa que genera su decisión, reiteró que se trata de una decisión personal que evaluará en soledad: “Depende de mi vida, porque mi vida no está en juego. Tengo que definir claramente qué voy a hacer yo en los próximos años de mi vida. Un tema tan personal lo reservo para mi vida”, concluyó.

Encuesta

Según la última encuesta de Ipsos Perú, López Aliaga figura en primer lugar de intención de voto con un 10%, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (8%), y al cómico Carlos Álvarez (6%).

