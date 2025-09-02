Perú

Rafael López Aliaga no se reunió con Dina Boluarte para ver el tema del tren Lima-Chosica: “Hasta ahora no me llaman”

El alcalde de Lima aseguró que sigue esperando la convocatoria de la mandataria para tratar proyectos como el tren Lima–Chosica y medidas de seguridad ciudadana

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Alcalde de Lima no se reunió con Dina Boluarte porque "hasta ahora no me llaman" | América TV

La expectativa por una reunión entre Rafael López Aliaga y la presidenta Dina Boluarte se mantiene sin resultados. El 31 de agosto, el burgomaestre limeño anunció que se reuniría en Palacio de Gobierno para conversar sobre el tren Lima–Chosica y acciones frente a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, este 2 de septiembre reconoció que hasta ahora no ha sido convocado.

Hasta ahora no me llama, estoy esperando”, declaró López Aliaga al ser consultado por la prensa. Sus declaraciones se dieron en Puno, durante la entrega de 80 motocicletas a autoridades locales como parte de un plan para reforzar la seguridad en los centros poblados de esa región.

Tren Lima–Chosica y seguridad en agenda pendiente

La cita con Boluarte fue anunciada inicialmente como un encuentro “clave” para destrabar el proyecto del tren Lima–Chosica, una obra que mantiene en expectativa a la población de la capital debido a toda la polémica al rededor de su estado, viabilidad y presupuesto. Asimismo, el alcalde planteó que la reunión debía servir para discutir políticas conjuntas de seguridad ciudadana, en medio de la escalada de extorsiones, sicariato y presencia de bandas internacionales en el país.

Rafael López Aliaga cuestionó la
Rafael López Aliaga cuestionó la falta de respuesta de Dina Boluarte y propuso un penal de máxima seguridad en la selva en lugar de El Frontón. (Composición Infobae)

Quiero su apoyo”, había declarado días atrás sobre la necesidad de coordinar con el Ejecutivo. En otro momento, lanzó una crítica directa al Gobierno central por el manejo ante la creciente criminalidad en el país. “Este gobierno, señora Boluarte, mañana se lo digo en su cara, no tiene la menor intención de hacer nada, no invierte nada”.

Sin embargo, dos días después de aquella promesa, la reunión no se ha concretado. López Aliaga asegura que está a la espera de la convocatoria oficial desde Palacio, mientras continúa con sus actividades regionales.

¿Selva o isla? Otra propuesta para el nuevo penal de máxima seguridad

El alcalde de Lima también se pronunció sobre la necesidad de construir un penal de máxima seguridad para enfrentar al crimen organizado. Si bien dijo estar de acuerdo con la propuesta, rechazó que se ejecute en la isla El Frontón, como planteó el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Mandataria y ministros supervisa el
Mandataria y ministros supervisa el área destinada a la eventual construcción del penal El Frontón.| Presidencia

El mejor cerco es en la selva”, sostuvo López Aliaga. En esa línea, afirmó que la ubicación ideal para encerrar a cabecillas del crimen transnacional es un espacio remoto de la Amazonía, donde sea imposible escapar.

“Digamos cabecilla, ¿no? Del Tren de Aragua. Este tiene gente maldita realmente que ha venido a matar a peruanos. Meterlo en la selva, una zona donde no pueda salir. Si sale de la zona, está la ‘chuchupa’ esperando”, agregó.

Con ello, el alcalde marca distancia de la iniciativa de invertir alrededor de S/500 millones en un penal, donde se proyecta trasladar a dos mil reos de alta peligrosidad. Según lo previsto, este miércoles 3 de septiembre se firmará un convenio entre los ministerios de Vivienda, Defensa y Justicia para iniciar la fase de movimiento de tierras, en medio de los cuestionamientos por la viabilidad del proyecto.

Inseguridad en Puno y entrega de motocicletas

Las declaraciones de López Aliaga se produjeron tras encabezar una actividad en Puno, donde entregó ochenta motocicletas a autoridades locales. El objetivo, dijo, es reforzar la capacidad de respuesta frente a la inseguridad en comunidades altoandinas que enfrentan delitos como el abigeato, asaltos y extorsiones.

El alcalde de Lima entregó
El alcalde de Lima entregó 80 motocicletas a comunidades de Puno como parte de un plan para reforzar la seguridad en zonas altoandinas. (Foto: Difusión)

Con esta acción, el alcalde de Lima busca mostrar un compromiso descentralizado en la lucha contra la delincuencia, aunque las críticas apuntan a que los problemas de seguridad en la capital —incluidas extorsiones masivas al transporte público y homicidios por sicariato— requieren soluciones inmediatas en Lima.

El cruce de declaraciones ocurre mientras el país atraviesa una crisis de seguridad ciudadana. Las cifras de homicidios y extorsiones han aumentado en regiones como Lima, Trujillo, Piura y Puno. La presencia de mafias extranjeras, como el Tren de Aragua, ha intensificado los pedidos de políticas más duras.

La falta de coordinación entre el Ejecutivo y las autoridades locales preocupa a especialistas y ciudadanos. Por ahora, la capital y las regiones siguen esperando acuerdos concretos entre las principales autoridades del país, mientras el crimen organizado mantiene en vilo a miles de ciudadanos.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaDina BoluarteEl FrontónJuan José SantiváñezTren Lima-Chosicaperu-política

Últimas Noticias

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál es la mejor alternativa cuando tienes problemas para dormir

El insomnio y otros trastornos del sueño son una causa importante de fatiga, bajo rendimiento y problemas de concentración

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y todo lo que se sabe hasta el momento

Zetro Leonardo Purba vivía en Perú junto a su esposa y sus tres menores hijo desde hace 5 meses

Asesinato de funcionario de la

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 2 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con alza:

El peor año para el periodismo desde los 90: CPP advierte sobre la penetración del crimen organizado en la política del Perú

“Lo más fácil es matar al mensajero”, señalan desde el Consejo de la Prensa Peruana, al recordar los dos asesinatos de periodistas en 2025. La organización advirtió que “emprendedores políticos” realizan campañas de desprestigios contra la prensa para restar credibilidad

El peor año para el

Reforma de pensiones lleva dos meses incumpliendo plazo sin reglamento

La reforma de pensiones se acerca al año sin tener reglamento definido, solo en proyecto. El plazo para que el MEF lo promulgara vencía a fines de junio

Reforma de pensiones lleva dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una jueza de Entre Ríos

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Mauro Icardi mostró por primera

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo