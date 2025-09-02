Perú

Devoluciones del Fonavi en riesgo: MEF no destinaría presupuesto en 2026

La asociación de fonavistas esperaba que el Gobierno considerará presupuesto para los nuevos grupos de pagos para el 2026, pero en el proyecto de Presupuesto público no se destina ni un solo apartado

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Casi 2 millones de fonavistas
Casi 2 millones de fonavistas podrían no recibir lo restante de sus devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Este septiembre ya se está entregando la nueva devolución del Fonavi a beneficiarios del Reintegro 4, el segundo pago que se ha hecho este año en el marco de los desembolsos de los aportes al extinto fondo nacional de vivienda del Estado.

Como se sabe, se espera que en noviembre se entregue el que va para la Lista 22, fonavistas que aún no reciben ni un sol de devolución. Sin embargo, luego de este, se corre el riesgo de no contar con presupuesto para nuevos reintegros y grupos de pago, dado que Luis Luzuriaga, presidente de los fonavistas, señaló anteriormente que se cuenta solo con dinero para los pagos ya contemplados de este año.

Lo que esperaban es que el Ministerio de Economía y Finanzas destinará parte del presupuesto para continuar con las devoluciones en 2026; sin embargo, ahora que el Gobierno ha sacado su proyecto de Presupuesto público para el 2026, se puede ver que no hay un monto destinado para esto, poniendo en riesgo el dinero que aún se debe a casi 2 millones de exaportantes del Fonavi.

Fonavistas ya están cobrando el
Fonavistas ya están cobrando el Reintegro 4, sin saber que este podría ser el último pago que reciben del Fonavi. - Crédito Banco de la Nación

Presupuesto sin Fonavi

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto del Presupuesto Público 2026, el documento que validará los grandes montos que se destinarán para financiamiento de políticas y programas en todo el Perú para el próximo año.

Si bien busca aprobarse por un monto de S/257 mil 561 millones 619 mil 143, lo que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, para las devoluciones del Fonavi no se han destinado montos, como esperaba la Asociación de fonavistas.

No hay ninguna mención en el proyecto del Gobierno, en sus 270 páginas, de algún apartado que se está destinando para las devoluciones Fonavi del 2026. Como se recuerda, Luis Luzuriaga, el presidente de la Comisión Ad Hoc, alertaba que si el MEF no destinaba montos, no se iba a poder hacer el pago de los montos pendientes a cerca de 2 millones de fonavistas.

MEF no ha presupuestado montos
MEF no ha presupuestado montos para Fonavi en el Presupuesto Público 2026. - Crédito MEF

En 2026 podrían no haber devoluciones

Según declaró Luzuriaga a Exitosa en julio, se contaban con S/600 millones para financiar los grupos de pago del Reintegro 4 y la Lista 22, pero también reveló que no habían recursos para nuevos grupos de pago hacia el 2026.

“No estamos pidiendo que nos den S/300 millones ni S/500 milones [nada más]. Faltan 930 mil fonavistas adultos mayores a los que les deben hacerle su reintegro, o deben actualizar sus aportaciones. (...) Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, son S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, afirmó entonces.

Por eso, si no se presupuestan estos montos, ahora de S/3.500 millones, para el 2026 (el límite para definir el presupuesto final es en noviembre), no habrían nuevos grupos de pago del Fonavi, y el Reintegro 4 y la Lista 22 serían las últimas que se aprueben, hasta nuevo aviso.

Temas Relacionados

FonaviPresupuesto 2026MEFperu-economia

Últimas Noticias

TC: La Policía no te puede detener inmediatamente si no portas tu DNI durante un control de identidad

Sentencia remarca que los efectivos de la PNP están en la obligación de dar facilidades a las personas para que encuentren su identificación, incluso llevándolas a su domicilio

TC: La Policía no te

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la Cancillería debe aclarar rápidamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Zetro Leonardo Purba

Asesinato de funcionario de la

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Los ciudadanos mayores de 18 años elegirán un presidente, 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos

Así lucirá la cédula de

“A defender la marraqueta”: Chile se alista para ganarle al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

La semifinal del concurso viral en TikTok, YouTube e Instagram enfrentará a ambos países en lo que ya denominan el ‘Clásico del Pacífico’

“A defender la marraqueta”: Chile

Perú inicia proceso de formalización migratoria para extranjeros: ¿a quiénes aplica?

La autoridad migratoria abrió una nueva etapa para regularizar la situación de extranjeros con CPP, PTP o Carné de Extranjería expirados, incluyendo menores en condición irregular, cerrando el acceso a quienes ingresaron de manera ilegal

Perú inicia proceso de formalización
ÚLTIMAS NOTICIAS
La caída del salario registrado

La caída del salario registrado desde noviembre de 2023 alcanzaría el 9%, según un informe

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

Según economistas, el Gobierno abandonó la libre flotación del dólar en medio de la incertidumbre electoral

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

El silencio de Mauricio Macri en medio de la crisis política del Gobierno y a días de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Volatilidad global: los mercados caen

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

TELESHOW
Wanda Nara volvió al país

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”