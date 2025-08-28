Perú

Gobierno conformará un grupo de trabajo temporal para crear Ley de Soberanía Nacional

Así lo oficializó el Ministerio de Defensa por medio de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, este jueves 28 de agosto

Mindef oficializó la normativa que pretende articular un equipo de trabajo. Foto: Andina

El Ministerio de Defensa (Mindef) oficializó la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial, temporal y a su cargo, para formular una propuesta de proyecto de Ley de Soberanía Nacional.

Como se recuerda, la presidente Dina Boluarte anunció este miércoles 27 de agosto que su gobierno se encontraba preparando un proyecto de ley “de la soberanía nacional”, con el objetivo de “otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú”.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, dijo durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional.

Dina Boluarte ya no podrá ser investigada hasta julio de 2026

¿Quiénes conformarán el equipo?

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 01047-2025-DE, estos serán los integrantes del grupo de trabajo:

  • Un representante del Ministerio de Defensa, quien lo preside.
  • Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.
  • Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Un representante del Ministerio del Interior
  • Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  • Un representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
  • Un representante del Ejército del Perú.
  • Un representante de la Marina de Guerra del Perú.
  • Un representante de la Fuerza Aérea del Perú.

Los integrantes cuentan con un representante alterno y ejercer sus funciones ad honórem. Sus funciones son:

  • Analizar el marco normativo relacionado con la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual.
  • Establecer un Plan de Trabajo que contenga las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
  • Formular la propuesta del proyecto de Ley de Soberanía Nacional y su correspondiente exposición de motivos.
El ministro de Defensa, Walter
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, acudió al Congreso de la República

Para cumplir estas tareas, se pueden conformar subgrupos de trabajo, mientras que las sesiones pueden realizar de forma presencial, virtual o mixtas, utilizando herramientas de tecnología de la información.

Las entidades tendrán que definir a sus representantes, tanto titulares como alternos, mediante documento dirigido a la Secretaría Técnico, en máximo de cinco días hábiles, es decir, hasta el viernes 5 de setiembre de este año.

La Secretaría Técnica de este equipo será asumida por la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa, entidad que asume la responsabilidad administrativa y operativa. Esto quiere decir que llevará el registro de los acuerdos y toda la documentación que se genere, además de reportar periódicamente a la Presidencia.

La instalación tendrá que realizarse en máximo 10 días hábiles, es decir, hasta el 12 de septiembre de este año. Por otro lado, las entidades que conforman el Grupo de Trabajo sujetan el cumplimiento de sus funciones a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Finalmente, se estipula que solo podrán trabajar hasta el 24 de noviembre de este año, fecha en que se presentará el Informe Final al titular de turno del Mindef.

