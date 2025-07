Fonavi no tendría devoluciones en 2026: Un millón de fonavistas en riesgo de no recuperar aportes

No habrían devoluciones del Fonavi en 2026, dada la falta de presupuesto. Fonavistas piden al MEF que destine más recursos para los siguientes grupos de pago. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

En una reciente entrevista del presidente de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Luis Luzuriaga —quien es también representante máximo de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú)—a Exitosa, este ha revelado no solo los siguientes pasos de los pagos del Reintegro 4 y la Lista 22, sino también la situación de las devoluciones hacia el 2026.

Según sus palabras, no se pueden confirmar que hayan nuevos grupos de pago en 2026. “Ya no tenemos nada para el 2026. Empezamos este proceso y siempre hemos reclamado al Congreso para que asignen una cantidad. No porque nosotros lo pidamos, sino porque el Tribunal Constitucional ha reconocido en todas sus sentencias que el Estado tiene una deuda pública con los fonavistas”, afirmó Luzuriaga.

Es así que serían alrededor de 930 mil fonavistas que aún esperan por sus pagos de nuevos reintegros y ser incluido es nuevas listas como beneficiarios que no recibirían devoluciones hasta que el Estado asigne los recursos, “y eso tiene que pagarse en el presupuesto de la República. No estamos pidiendo plata para cubrir una contingencia, es deuda del Estado y son casi cerca de S/10 mil millones, actualizados al 2003 nada más”.

El pago del Reintegro 4 está cerca de devolverse, pero la Lista 22 también va proyectandose. Pero este podría ser el último pago del Fonavi.

En riesgo de que no hayan devoluciones

Según reveló Luzuriaga a Exitosa, si bien se cuentan con S/600 millones para financiar los grupso de pago del Reintegro 4 y la Lista 22, no hay recursos para nuevos grupos de pago hacia el 2026.

“No estamos pidiendo que nos den S/300 millones ni S/500 milones [nada más]. Faltan 930 mil fonavistas adultos mayores a lo que les hagan su reintegro o les actualicen sus aportaciones. Las leyes tiene como objeto esto. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, son S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, afirmó.

Como se recueda, ya hace un año, los representantes fonavistas prevían esto, que se acabaran los recursos. En su momento, Jorge Milla, otro miembro de la Comisión Ad hoc, reveló a Infobae Perú que eran necesarios S/1.000 millones para el pago a los fonavistas, los cuales deberían estar detallados en el Presupuesto 2025. “Hemos enviado cartas al Ministro de Economía”, agregó entonces.

Más de 200 mil fonavistas fueron excluidos de las devolución por prestarse dinero del Banco de materiales en el marco de los pagos del Fonavi. Pero se prepara un proyecto de ley para cambiar eso.

Ahora, si no se presupuestan estos montos, ahora de S/3.500 millones, para el 2026, cuyo límite es en noviembre, no habrían nuevos grupos de pago del Fonavi y el Reintegro 4 y la Lista 22 serían las últimas que se aprueben, hasta nuevo aviso.

Los siguientes (y tal vez últimos) pagos

Como se sabe, ya Luzuriaga reveló a Exitosa los últimos detalles de los pagos del Reintegro 4 y la Lista 22.

El Reintegro 4 se paga a mediados de agosto a 73 mil fonavistas. Incluirá 60 mil fonavistas titulares vivos mayores de 68 años a más (cumplidos al 31 de julio de 2025). También a 13 mil titulares fonavistas fallecidos mayores de 89 años a más (herederos lo cobran, y la edad debe haberse cumplido a la misma fecha que para los vivos).

No habría presupuesto para seguir devolviendo pagos del Fonavi en 2026.

“Entre el 22 de julio y el 5 de agosto se aprobarían los informes respectivos, que confirmaría la transferencia de dinero en cuanto a la transferencia de dinero y el número exacto de fonavista que van a salir en este grupo”, agregó Luzuriaga. Dado que se aprueba una semana antes de que se transfiera todo al Banco de la Nación, en la quincena de agosto de proyecta el pago.

Mientras, la Lista 22, según pudo detallar Luis Luzuriaga a Exitosa, se pagará al padrón de beneficiarios que integren la Lista 22, a partir de noviembre.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento”, afirmó el ‘presidente‘ de los fonavistas. Asimismo, revela que se aprobó la incorporación de 100 mil personas que habían estado involucradas en los temas de los préstamos para calaminas y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del Banco de Materiales, y que no fueron incorporadas el año pasado. En total, serían poco más de 150 mil beneficiarios, pero esto tiene que reconfirmarse con la data de la Secretaría Técnica.