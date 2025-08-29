Presupuesto 2026: Gobierno aprueba proyecto con S/ 257.562 millones para gasto público

El acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros incluye igualmente la aprobación de las normas vinculadas al Equilibrio Financiero y al Endeudamiento. Foto: El Peruano

El Ejecutivo dio un paso clave en materia económica al aprobar el proyecto de Presupuesto Público para el 2026, que asciende a S/ 257.562 millones. La cifra supone un crecimiento de 2,2% en comparación con el monto inicial asignado en el 2025, y se presenta como la base para el financiamiento de políticas y programas en todo el país.

El documento, aprobado en sesión de Consejo de Ministros, también contempla las leyes de Equilibrio Financiero y Endeudamiento, lo que permitirá asegurar tanto el financiamiento de proyectos de infraestructura como el fortalecimiento de servicios esenciales. La medida busca atender a los más de 35 millones de habitantes con un enfoque en equidad y sostenibilidad.

Proceso de diálogo y enfoque descentralizado

Previo a la aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a cabo reuniones con sectores y gobiernos regionales. Estas conversaciones permitieron recoger demandas territoriales que se incorporaron en el diseño del presupuesto, bajo un esquema descentralizado y con sostenibilidad fiscal, fijando un déficit de 1,8% del PBI.

Las partidas para los gobiernos regionales crecen en 8,6%, mientras que los gobiernos locales recibirán un 3% más, en línea con el incremento del Foncomún contemplado en la Ley N° 32387. Esto permitirá dar continuidad a inversiones y garantizar los aumentos salariales ya aprobados por norma.

Antes de ser aprobado, el MEF sostuvo encuentros con representantes de distintos sectores y con autoridades regionales.

Sectores prioritarios

Más de la mitad de los recursos estarán orientados a educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En educación, se destinan S/ 19.658 millones a remuneraciones de docentes y S/ 423 millones a la culminación del Proyecto Escuelas Bicentenario. En salud, se asignan S/ 2.229 millones para modernizar hospitales y S/ 2.535 millones para mantener el aseguramiento universal.

El sector transporte recibirá S/ 2.695 millones para avanzar con las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, iniciar las Líneas 3 y 4, y avanzar con el Ferrocarril Lima–Ica. En materia de seguridad, el presupuesto incluye S/ 5.140 millones para operaciones policiales y S/ 1.009 millones para fortalecer la investigación criminalística.

Declaraciones del ministro de Economía

“El Presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Con este proyecto, el Ejecutivo busca garantizar la estabilidad de las cuentas públicas y a la vez impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible, colocando el bienestar de la población en el centro de sus decisiones.

La mayor parte del presupuesto se destinará a cubrir áreas clave como educación, salud, transporte, protección social, seguridad ciudadana y orden público.

El Presupuesto Público de 2025

El Presupuesto Público del Perú para el año fiscal 2025 fue oficializado en diciembre de 2024 mediante la Ley N.° 32185, fijando un monto total de S/ 251.801 millones. Esta cifra refleja un incremento estimado de 4,5% respecto al presupuesto del año anterior. Una parte considerable se orientó hacia la política descentralizadora: aproximadamente 35,7% del total se destinó a los gobiernos regionales y locales, con la meta de potenciar proyectos de infraestructura y servicios necesarios en todo el territorio nacional.

En términos sectoriales, los principales recursos se dirigieron a educación, salud, transporte, seguridad ciudadana y protección social, entre otros. Destaca también un aumento sustancial en seguridad ciudadana, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades policiales y la inversión en centros penitenciarios.

Durante el tránsito del proyecto de ley al presupuesto aprobado, el Congreso realizó ajustes por S/ 2.323 millones. Estos recortes afectaron notablemente a áreas como educación, saneamiento y agricultura, mientras que se reasignaron recursos hacia seguridad, salud, defensa y el Poder Legislativo.