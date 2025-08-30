Perú

Gobierno incluye aumento y bono de S/100 para el sector público en Presupuesto 2026

El presupuesto será de S/257 mil 562 millones, entre los que se incluyen, además de los montos que irán a Salud, Seguridad y Educación, una serie de bonos para trabajadores públicos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El MEF y gremios laborales
El MEF y gremios laborales firmaron el convenio colectivo para el 2026. Ahora los aumentos y bonos acordados fueron incluidos en el Presupuesto para el siguiente año. - Crédito Andina

El Poder Ejecutivo ya presentó el proyecto del presupuesto público para el 2026 ante el Congreso de la República, el cual validar los grandes montos que se destinarán para financiamiento de políticas y programas en todo el Perú.

¿Qué trae este presupuesto? A grandes rasgos, se busca aprobar el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2026 por el monto de S/257 mil 561 millones 619 mil 143, lo que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas. Pero dentro hay más.

También se confirma el aumento y el bono extraordinario, cada uno de S/100 para el sector público, acordado en el Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026, firmado hace unos meses por gremios de los servidores públicos y el Gobierno. La bonificación irá para los trabajadores de los “regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057 (CAS) y Leyes N° 30057, N° 29709 y N° 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Antes de ser aprobado, el
Antes de ser aprobado, el MEF sostuvo encuentros con representantes de distintos sectores y con autoridades regionales. Foto: El Peruano

Incrementarán remuneración del sector público

A pesar de que ya se sabía anteriormente que se había confirmado el acuerdo entre el Gobierno nacional y los gremios de trabajadores del Estado, es relevante mencionar que el Ejecutivo está cumpliendo con incluir los aumentos, bonos y medidas acordadas en el Presupuesto Público 2026.

Sobre el incremento al sector público, a pesar de que este proyecto del presupuesto no menciona directamente los montos, anteriormente estos ya se conocían por el mismo Convenio colectivo firmado.

  • Incremento mensual de ingresos de personal de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276 para las entidades de los gobiernos locales. Será de S/100 a partir del 1 de enero de 2026
  • Incremento mensual de los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 1057 (CAS) y N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Será de S/100 a partir del 1 de enero de 2026
  • Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen de los Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales. Será de S/100 a partir del 1 de enero de 2026.
  • Incremento mensual de los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y N° 300057. Será de S/53 a partir del 1 de enero de 2026.
El bono de S/100 se
El bono de S/100 se entregará en enero del 2026. - Crédito Andina

Bonos para el 2026

Así, además de los bonos usuales de gratificación (aguinaldo) para el sector público y el que se da por escolaridad, también se han aprobado otras medidas similares. La principal de ellas es otra contemplada en el Convenio Colectivo firmado.

“Autorizar el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100 para los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057 y Leyes N° 30057, N° 29709 y N° 28091, del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, acordado en la cláusula Décima Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026″, detalla el proyecto de Presupuesto Público del Gobierno.

Asimismo, se detalla lo que ya se sabía también, pero es bueno recordar: “El bono excepcional se paga por única vez como máximo en el mes de enero de 2026, cuyo trámite inicia en diciembre del Año Fiscal 2025. El referido bono excepcional no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte de los beneficios laborales”. Como se recuerda, esto es el fruto de la negociación colectiva entre trabajadores del sector público, representados en sus gremios, y el Gobierno.

Temas Relacionados

Presupuesto público 2026Aumentos y bonosSector públicoPresupuesto públicoperu-economia

Últimas Noticias

Comas: Fiscalía abre investigación contra niñera tras la muerte de una menor que cayó de un condominio

Traysi Rocha será investigada por el delito de homicidio culposo. La joven de 18 años permanece detenida mientras continúan las diligencias

Comas: Fiscalía abre investigación contra

Perú obtiene mapas inéditos del fondo marino en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca

La primera investigación integral desarrollada en la reserva marina más extensa del país permitió cartografiar más del setenta por ciento de su superficie y abre camino para nuevas expediciones científicas en aguas profundas

Perú obtiene mapas inéditos del

Detienen a niñera tras la muerte de niña que cayó desde el piso 16 en un condominio de Comas

El hecho ocurrido en la urbanización El Retablo generó conmoción entre los vecinos, quienes fueron testigos del despliegue de bomberos, serenazgo y paramédicos que intentaron salvar la vida de la menor tras el impacto

Detienen a niñera tras la

Científicos descubren cocodrilo gigante de 70 millones de años que devoraba dinosaurios

Un hallazgo en la Patagonia argentina reveló restos fósiles de un depredador desconocido con un cráneo excepcionalmente conservado, cuya anatomía demuestra que ocupaba un papel clave en los ecosistemas del Cretácico Tardío

Científicos descubren cocodrilo gigante de

Cómo funciona Spotify Messages para enviar recomendaciones de forma segura y rápida

La nueva función permite mantener conversaciones privadas dentro de la aplicación y ofrece a los usuarios la posibilidad de compartir canciones, audiolibros o episodios de manera práctica mientras disfrutan de una experiencia más social y cercana

Cómo funciona Spotify Messages para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a 7 años de

Condenaron a 7 años de prisión al empleado judicial de Salta acusado de transportar más de 23 kilos de marihuana en su camioneta

Simplificación digital: ARBA reglamentó un nuevo procedimiento para emitir comprobantes de retenciones

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Dólar, plazos fijos e inflación: qué le hizo ganar más dinero a los ahorristas en agosto

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur contactará al

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

Nuevo enfrentamiento a tiros entre reclusos en una cárcel de Ecuador: al menos cuatro muertos

Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

TELESHOW
El “baby boom” de la

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”