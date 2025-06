Tía de Jefferson Farfán defiende a ‘Cri Cri’ de presunta violación y muestra pruebas científicas, videos y fotos: “Es inocente”

Cecilia Guadalupe: "Mi hijo es inocente, los exámenes lo demuestran" en el caso de violación de Cristian Martínez. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

En un emotivo testimonio dado en el programa Día D, Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri’, salió al frente para defender la inocencia de su hijo, quien se encuentra detenido bajo 9 meses de prisión preventiva desde septiembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho.

Luego de ser denunciado por el delito de agresión sexual en contra de una joven de 19 años, tras una fiesta en la casa de su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán de La Planicie, en el distrito de La Molina.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

La denuncia fue presentada por la joven, quien aseguró haber sido víctima de una violación por parte de Cristian, quien estaba presente en la fiesta junto con familiares y amigos. Sin embargo, Cecilia Guadalupe negó rotundamente los hechos descritos por la denunciante y expresó su convicción de que su hijo es inocente. “Mi hijo es inocente desde el día 1”, afirmó tajantemente.

Durante su intervención en el programa Día D, Cecilia explicó que, a pesar de las acusaciones, todos los exámenes realizados a su hijo han dado negativo.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

“Yo le pregunté a mi hijo y me dijo: ‘Mamá, yo he ido y les he dicho hágame todos los exámenes que ustedes quieran y todos los exámenes le sale negativo’”, compartió la madre, quien enfatizó que los resultados de las pruebas de ADN, hisopados y exámenes forenses no muestran ninguna evidencia de que su hijo haya cometido el abuso sexual del que se le acusa.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

‘Cri Cri’ se tomó foto con grupo ‘Las de la caliente’ y estaría ebrio en ese momento

Cecilia relató además que Cristian se encontraba en estado de ebriedad en el momento de los hechos, y que fue el personal de seguridad quien lo ayudó a llegar a su habitación.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

“Mi hijo estaba borracho, no podía ni caminar. Estaba agarrado de la pared y se sentó en las gradas de la casa. Fue un momento donde todo el mundo estaba en la fiesta. No entiendo por qué ella ayudó a llevarlo al cuarto”, explicó la tía de Farfán, refiriéndose a la joven denunciante. Según la versión de la madre, no hubo intención de agresión por parte de su hijo.

Por su parte, Cristian, quien permanece en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, también defendió su inocencia en una entrevista con el periodista Richard Apolo. “Nunca coqueteé con ella, no soy culpable”, insistió desde la cárcel, dejando claro que lo que sucedió esa noche no se condice con la versión de la denunciante. “Yo tengo pruebas científicas que demuestran mi inocencia. Los resultados están ahí”, agregó, refiriéndose a los exámenes que se le realizaron.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

A lo largo de la entrevista, la madre de Cristian insistió en que las pruebas científicas y los informes forenses demuestran que su hijo no cometió el abuso sexual. Cecilia también mencionó que las pruebas psicológicas realizadas por el Ministerio Público no coincidían con la versión de la joven denunciante.

“¿Por qué no se encuentran las pruebas que deberían encontrarse si realmente hubiera pasado lo que ella dice?”, se preguntó la madre, quien también criticó que, a pesar de las evidencias en favor de su hijo, se le haya mantenido en prisión preventiva.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

La defensa de ‘Cri Cri’ se pronuncia

El doctor Danny Humpire, experto en criminalística consultado en el programa, también expresó su opinión sobre el caso. “Los resultados de los exámenes son claros. Si hubiese habido una agresión sexual de la magnitud que la denunciante describe, los exámenes deberían haber revelado lesiones evidentes, pero eso no ocurrió”, explicó el especialista, refiriéndose a la falta de un desgarro en la zona anal de la víctima, que sería un hallazgo común en este tipo de casos.

En cuanto a las versiones de los hechos, el relato de la denunciante en la Cámara Gesell no coincide con los resultados de los exámenes forenses. La joven afirmó que Cristian fue el agresor, pero las pruebas científicas, según los expertos, no respaldan su versión. “El relato que ella da, y lo que los exámenes dicen, son contradictorios. Si hubiese sucedido lo que ella cuenta, los resultados deberían ser diferentes”, concluyó el doctor Humpire.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.

Finalmente, Cecilia Guadalupe dejó claro que su lucha no solo es por la inocencia de su hijo, sino también por una justicia que considere las pruebas científicas y forenses en lugar de basarse únicamente en testimonios. “Si mi hijo es culpable, que pague. Pero como no lo es, estoy aquí para que la verdad salga a la luz”, afirmó entre lágrimas, visiblemente afectada por la situación.

La familia de Cristian Martínez Guadalupe continúa defendiendo su inocencia, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y se prepara para el juicio oral, donde se esclarecerán los hechos ocurridos aquella madrugada en la casa de Jefferson Farfán.

Mientras tanto, las imágenes tomadas en la casa de Farfán, así como las declaraciones de los involucrados, siguen siendo parte fundamental de una investigación que podría cambiar el rumbo de este complejo caso judicial.

Exámenes forenses refutan la acusación de violación contra Cristian Martínez Guadalupe, según su madre Cecilia. Infobae Perú / Captura TV - Día D.