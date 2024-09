‘Cri Cri’ envía mensaje a Jefferson Farfán y su familia tras recibir prisión preventiva por abuso sexual

Cristian Martínez Guadalupe permanecerá recluido, luego de que el último sábado fuera denunciado por violentar sexualmente a una joven de 19 años | Magaly Medina - Instagram

Cristian Martínez Guadalupe está viviendo el peor de sus momentos luego de ser denunciado por agresión sexual en contra de una joven de 19 años. El primo hermano de Jefferson Farfán fue acusado de abusar sexualmente de la fémina en la casa del popular ‘10 de la calle’, esto luego de una fiesta en la que habría estado presente y bebiendo alcohol. Habrían sido 4 personas las que intervinieron en el hecho cuando la mujer pedía ayuda a gritos.

La joven puso su denuncia en la comisaría de La Molina, donde llevó a testigos para avalar su versión, además pasó exámenes del médico legista que evidenciaron lesiones vaginales, con los que se confirmaría la agresión sexual. Sin embargo, aún se desconoce la identidad de la denunciante.

En medio de este proceso legal, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el denunciado, por un total de 9 meses. Es así que, durante los traslados que ha tenido de una Fiscalía a otra, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lograron tener una corta comunicación con el popular ‘Cri Cri’.

Cristian Martínez Guadalupe le dedicó unas palabras a Jefferson Farfán y su familia. (Magaly TV La Firme)

Un reportero del espacio de Magaly Medina se acercó a Cristian, quien estaba enmarrocado y con una polera con capucha. En ese momento, el hombre le prensa consultó si es que le dedicaría algunas palabras a su madre, pero permaneció en silencio, con notable rostro desencajado.

De manera insistente, el ‘Urraco’ del programa de espectáculos de ATV le mencionó si es que, en este momento complicado, le daría algunas palabras a su primo, Jefferson Farfán, y sus demás familiares. Allí, rompió su silencio y mencionó: “(les diría) que los amo, los amo”.

Cristian Martínez Guadalupe le dedicó unas palabras a Jefferson Farfán y su familia. (Magaly TV La Firme)

Pidieron prisión preventiva para Cristian Martínez

La tarde del miércoles 25 de septiembre, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo hermano del exfutbolista Jefferson Farfán. Tras este paso, conocido como ‘Cri Cri’, el acusado permanecerá detenido hasta que se celebre la audiencia de prisión preventiva.

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Martínez Guadalupe, luego de que se formalizara la investigación por presunto delito de agresión sexual, según reportes de RPP. El caso ha generado gran expectativa, ya que el acusado es familiar cercano de uno de los deportistas más conocidos del país.

Pese a que la detención preliminar de ‘Cri Cri’ culminaba este miércoles, el acusado seguirá bajo custodia en la comisaría de La Molina, donde ha permanecido desde su detención inicial. Martínez fue arrestado luego de la denuncia presentada por una joven de 19 años, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente.

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva contra Cri Cri, primo de Jefferson Farfán.

Durante la jornada, dos amigos cercanos de Martínez se acercaron a la comisaría para brindarle su apoyo. A su salida, expresaron confianza en que el acusado recuperará su libertad pronto, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra.

Magaly le pide a Jefferson no parar con las investigaciones

Luego de conocerse esta denuncia, Magaly Medina apareció en su programa hablando sobre el tema. La conductora de espectáculos dejó un poco de lado sus rencillas con el futbolista por el juicio que tienen pendiente y le hizo hincapié en que continúe con esta investigación hasta las últimas consecuencias.

“Claro había descubierto que había pasado esta horrenda cuestión dentro de su casa, eso no debe ser un momento fácil de llevar. Si algo pasó en tu casa y si tú sabes quién fue Jefferson Farfán. Persíguelo hasta el final y no pares hasta llevarlo a la cárcel. Así como haces todos los días con personas como yo, y ese sí es un delito que hay que perseguir, eso es algo escabroso, es un drama tremendo, se ha afectado a una joven de 19 años, eso no puede quedar impune, no se puede callar, no se puede ocultar. Para eso están las pruebas, para eso existen laboratorios especializados”, expresó indignada la conductora de televisión.

Magaly Medina exige a Jefferson Farfán que no deje impune violación de joven de 19 años.